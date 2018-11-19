Онлайн-трансляция Диалогов о будущем с НВ. Где и как посмотреть выступления Тейлора, Шереметы и Кулебы

Сегодня, 19 ноября, Новое Время проведет онлайн-трансляцию встречи "Диалоги о будущем с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрией Кулебой"

19 ноября в Киеве состоится открытая встреча с бывшим послом США в Украине Уильямом Тейлором. Опытный американский дипломат, работавший в миссиях помощи государствам Ближнего Востока, вице-президент Института мира в Вашингтоне примет участие в дискуссии о будущем Украины и ее месте на геополитической карте мира.

Также спикерами в рамках встречи НВ "Диалоги о будущем" выступят экс-министр экономического развития и торговли Украины, основатель Киево-Могилянской бизнес-школы Павло Шеремета и дипломат, постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Киев-Вашингтон-Брюссель. Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Новые рынки, партнерство и возможности. Или закрытые границы. Инвестиции и помощь. Или усталость и разочарование. Какой нашу страну видят в Европе и США? На что делать ставку самим украинцам?

Модератор дискуссии – Виталий Сыч, главный редактор проекта Новое Время.

Зарегистрироваться для онлайн-трансляции можно здесь. Стоимость: 100 грн. В 19:00 все зарегистрировавшиеся получат прямую ссылку на онлайн-трансляцию. По вопросам технической поддержки обращайтесь по почте eventsupport@nv.ua.

Если вы хотите прийти на лекцию, вам сюда. Место проведения: Event hall Regent Hill, Киев, Печерск, ул. Мичурина 54а.