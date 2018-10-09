Он предполагает, что может не выжить. Интервью с адвокатом политзаключенного Балуха

Украинский политзаключенный Владимир Балух, временно прекративший голодовку на 171-й день отказа от еды, предполагает, что может умереть. Но не собирается отказываться от своих принципов. Об этом в коротком интервью НВ рассказала адвокат Балуха Ольга Динзе.

В последний раз адвокат виделась с Балухом около десяти дней назад. На тот момент у него было подозрение на цирроз печени, также он постоянно говорил о болях в области почек. Эти симптомы Динзе называет последствиями голодовки.

“Мы с ним разговаривали, и на тот момент он сказал, что не собирается отказываться от голодовки. Хотя я пыталась его убедить, мол, если у него болит печень, то это уже, в принципе, недалеко до летального исхода. Возможно, он прислушался и решил временно прекратить голодовку - но только на время этапа, пока его не переведут в колонию”, - сказала Динзе.

По ее словам, Балух намерен продолжить голодовку, если в колонии будет такая же обстановка, как в Симферопольском СИЗО. Ранее защитники Балуха неоднократно заявляли прессе, что на протяжении всего времени, что тот содержался в СИЗО, администрация оказывала на него давление разнообразными способами.

“К Балуху посадили сокамерника, который доносил о его поведении администрации СИЗО. Было и такое, что он донес ложную информацию - рассказал, что Балух якобы начал есть, хотя это не соответствовало действительности. Его постоянно переводили из камеры в камеру, отказывали в надлежащем медицинском обслуживании и в выводе в медучреждение, применяли к нему силовые методы, в камере велось видеонаблюдение”, - рассказала Динзе НВ.

Ему приносили домашнюю еду, пытаясь его соблазнить таким образом. Это было в самом начале голодовки

По ее словам, решение Балуха приостановить голодовку никак не связано с недавним решением другого украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова. Напомним, Сенцов прекратил голодовку, которой придерживался с 14 мая этого года, требу освободить всех незаконно осужденных Кремлем украинцев. В своем письме сообщил, что администрация колонии, где он содержится, намерена была начать принудительное кормление, и “превратить его в овощ”.

В то же время, в отношении Балуха попытки принудительного кормления администрацией СИЗО не предпринимались, уточняет Динзе. Однако вспоминает, что ранее были провокации, связанные с едой.

“Например, в течение полутора-двух месяцев ему приносили домашнюю еду, пытаясь его соблазнить таким образом. Это было в самом начале голодовки, когда он еще пил воду, то есть, до перехода на сухую голодовку. То, что ему приносили, в результате съедал его сосед по камере” - сказала адвокат Балуха.

Все это - и провокации, и давление администрации - серьезно сказалось на психологическом состоянии заключенного, добавила она.

“В своем последнем письме он написал, что в случае смерти не хочет быть похоронен на оккупированных территориях. Думаю, он предполагает, что может не выжить. Потому что не собирается отказываться от своих принципов. Будет отстаивать свои права и в колонии тоже”, - резюмировала Динзе.

Напомним, Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016-го в его доме в Раздольненском районе аннексированного Россией Крыма. Власти РФ выдвинули Балуху обвинение в хранении боеприпасов. Тогда его приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн). Позже против Балуха возбудили новое уголовное дело - из-за заявления начальника ИВС в поселке Раздольное Валерия Ткаченко. Тот утверждает, что Балух его избил. Адвокаты Балуха и правозащитники же называют его жертвой политических репрессий из-за проукраинской позиции: во дворе его дома висел флаг Украины.