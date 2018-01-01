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ОБСЕ зафиксировала вражескую артиллерию в Луганской области

Сегодня, 18:50
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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали две самоходные гаубицы (2С1 Гвоздика, 122 мм) и четыре буксируемых гаубицы (Д-30 Жаба, 122 мм) неподалеку от Белого.

По данным отчета специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе от 8 декабря, в неподконтрольных Украине западных районах Луганской области была зафиксирована артиллерия.

Отчет размещен на сайте СММ ОБСЕ.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали две самоходные гаубицы (2С1 Гвоздика, 122 мм) и четыре буксируемых гаубицы (Д-30 Жаба, 122 мм) неподалеку от Белого.

В тот же день, за линиями отведения, но вне оговоренных мест хранения тяжелых вооружений на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Миссия обнаружила нехватку пяти танков (четырех Т-64 и одного Т-72) и двух самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика, 122 мм).

Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия  оккупационной администрации и вооруженных формирований РФ свидетельствуют о нежелании придерживаться Минских договоренностей.

Теги:   СММ ОБСЕ Луганск Донбасс

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