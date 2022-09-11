Подростки войны. Истории юных украинцев, которые 13-летними пошли воевать в войска УНР 11 сентября, 12:38 Эксклюзив НВ Подготовительные курсы для подростков, желавших вступить в УСС, место съемки неизвестно, предположительно в селе Свинюхи на Волыни, 1915 год (Фото:NAC)

НВ собрал четыре истории украинских тинейджеров, защищавших Украинскую народную республику в 1918—1920 годах с оружием в руках.

«Наши пошли в наступление. Я также взял ленту патронов и пошел вместе с пулеметом и пулеметчиком. Отогнали большевиков, за четыре версты», — отметил о бое на станции Бахмач в своем жизнеописании Владимир Шморгун. На момент упомянутого боя автору этих строк исполнилось 13 лет.

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Вместе с соотечественниками, которые в таком же возрасте боролись за Украинскую народную республику 1918−1920 годов, Шморгун затем попал в Чехословакию. Там в Праге в лагере Пласта в 1924 году он составил автобиографию. Этот документ и жизнеописания еще трех сверстников Владимира сохранились в Центральном государственном архиве высших органов власти и управления Украины (ЦГАВОВ).

«Некоторые брали пример со своих старших братьев, которые служили в украинской армии, некоторые же убегали из дома, потому что мечтали стать героем, проявить себя на военной службе. Их привлекало оружие, одежда казаков — широкие штаны, шапка со шлыком, — комментирует автобиографии сотрудник ЦГАВОВ Наталья Григорчук. — Но каковы бы ни были причины, эти дети оставались в военных частях и, таким образом, были не только свидетелями многочисленных боев, но и непосредственными участниками. В основном несовершеннолетние дети становились знаменосцами, джурами, часто ходили в разведку, выносили раненых. При этом они смело выполняли свой долг, проявляли волевые качества, переносили холод и голод. Некоторые подростки, под влиянием взрослых, еще до вступления в армию осознавали причины освободительного движения и были национально сознательными».

Армия Украинской Народной Республики https://www.youtube.com/watch?v=xm6vCJrRoBk

Шморгун Владимир, родился в 1905 году 5 марта на Хуторе Михайловском Глуховского уезда на Черниговщине.

В армию парень направился за старшим братом, о чем писал: «[…] Разразилась революция, а мне и не было дела. Когда вскоре приехал брат из Чернигова. Уже окончил [фельдшерскую] школу, да в таких широких штанах, что я испугался! Но я сразу подумал, почему у меня нет таких штанов и шапки со шлыком, как у него тогда. Я стал его упрашивать, чтобы он меня забрал с собой в армию. Он согласился. Я стал потом спрашивать, в каком это войске носят такие штаны. Он говорит, что в Украинском, в свободных казаках. Переночевал дома, но всю ночь не спал: в голове были только красные штаны и шапка со шлыком».

Юхим Божко, атаман повстанческого объединения Запорожская Сечь, входившее в состав войск УНР, 1919 год. О подобной одежде идет речь в автобиографии Владимира Шморгуна. / Фото: Центральный государственный кинофотофоноархив Украины имени Г. С. Пшеничного

Вскоре в Глухове сбылась мечта паренька. «Старшина дает мне эти штаны, шапку, и говорит: „Одевай. Будет казак когда-нибудь“. Я мыслью и теперь уже казак, но маленький — было 13 лет, — писал Шморгун в автобиографии. — [В Путивле] перед нами полковник Вакуленко произнес речь. Тогда я узнал, кто я есть, и за что должны бороться, и с кем, тогда мне стало ясно, что я украинец».

Весной 1919 года подросток попал в польский плен В Ровно, чтобы избежать работы санитаром, он попросился к сотнику Вергелису, которого вместе со старшиной украинского войска перевозили в Луцк. «И только сказали собираться на станцию, он тогда меня посадил в мешок, взял на плечи, и понес на станцию Ровно. Принес меня, положил в вагоне. Когда проверяли поляки старшин, я только сидел в мешке уже нечем дышать, пока вышли поляки из вагона. Тогда я вылез из мешка, сел в вагоне уже паном дело», — описывал свои приключения Владимир.

В Луцке юному гайдамаке пришлось проявить и предприимчивость. «Давали есть хорошо, но белье не за что было выстирать. Тогда я начал думать, где же взять польских марок, чтобы хоть мыла купить. Да и надумал: в субботу пошел к одному еврею, затопил печку, позаметал, самовар поставил. За это получил 3 м. п. [марки польские]. Купил табака на 1 ½ м. п., гильз на ½ все это мне стоило 2 м. п. Набил 80 сигарет. Начал продавать 12 шт. по 1 м. п., а везде было 10 на 1 м. п., чтобы ко мне больше шло людей покупать. Заработал я 60 марок. Купил белья с гору, мыла и всякого барахла. А сигареты продавал дальше».

Далее подросток попал в лагерь в польском городке Ланьцут. Там начали формировать новые украинские части для совместного похода с польским войском против большевиков. «Нас через неделю в баню повели, дали одежду хорошую, всем одинаковую. Тогда я перестал торговать сигаретами, а ходил уже на муштру вместе с казаками. Дивизия была очень хорошая, была дисциплина, хорошо кормили. Во главе дивизии стоял господин генерал [Марко] Безручко. В бараках была чистота и порядок, и вокруг бараков тоже был порядок. Я еще не был в такой части, как в 6-й дивизии, не знаю придется ли и побывать когда-нибудь».

О совместном с поляками походе на Киев молодой боец писал: «Дорога была очень веселая, потому что каждый только и мечтал, что уже в своей столице, и видно было наш Златоверхий Киев. […] Проходим через Большую Васильковскую улицу. Народ нам бросал красивые цветы, конфеты, сигареты, и кричали: „Слава Украине“. Меня очень радовало, что я сейчас иду по своей столице […]. Пришли мы в казармы, было часов 5 вечера. К нам собрались люди, стали расспрашивать откуда мы приехали, что так хорошо были одеты, и был порядок в дивизии. Через несколько дней мы приняли все посты по городу, которые были в польских руках».

А вот о судьбоносной для Польши и целой Европы обороне Замостья, в которой Владимир Шморгун принимал участие уже 15-летним, он вспоминает довольно скупо: «Бой был очень жестокий. Вокруг Замостья мы отбили большевиков на 15 верст. Сами начали мы властвовать в Замостье. Хорошо жили мы там по квартирам, мещане нас там приветствовали хорошо, как победителей над врагами».

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