Носят детей на собственных спинах. Активисты и знаменитости собирают деньги для интерната в Луганской области Сегодня, 15:55 64 Цей матеріал також доступний українською Воспитанники интерната во время костюмированного новогоднего праздника Фото предоставлены Украинской биржей благотворительности

Автор Александра Горчинская

Украинские благотворители организовали фестиваль Bedstock Live, чтобы помочь детям с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Сегодня в Кременском детском интернате на Луганщине живут и учатся 72 ребенка с тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата. Из-за отсутствия лифта или подъемника работники заведения ежедневно вынуждены самостоятельно спускать и поднимать детей с первого на второй этаж.

Чтобы привлечь внимание к проблеме и помочь собрать средства, Радио Аристократы и основатели благотворительного движения Щедрый вторник организовали онлайн-фестиваль Bedstock Live. В нем приняли участие украинские музыканты Джамала, ТНМК, Panivalkova, Bahroma и другие. Все они сыграли, лежа на кровати - для детей, которые не имеют возможности самостоятельно встать со своих кроватей.

Подъемник для интерната и его установки будет стоить 190 000 гривен. Чтобы дети могли получить подъемник на Новый год, осталось собрать еще около 46 тыс грн. Сделать пожертвование можно, перейдя на украинскую биржу благотворительности по этой ссылке.

Как живет интернат и почему работники вынуждены носить детей на собственных спинах, в интервью НВ рассказала заместитель директора по воспитательной работе Светлана Махур.

Воспитанника интерната сносят по лестнице. Фото предоставлены Украинской биржей благотворительности



Мы находимся в Луганской области, совсем рядом - война. В нашем городе - Кременной - также были бои. Наша школа работает еще с 1960-х годов. Она строилась как интернат для детей с особенностями опорно-двигательного аппарата, поэтому проект здания предусматривал лифт. Однако его почему-то так и не установили.

Наши воспитанники со всей области, это дети с инвалидностью: в основном, ДЦП, пследствия полиомиелита, синдром Дауна, аутизм. Есть такие, которые передвигаются на колясках, ходунках или костылях - в зависимости от сложности заболевания. На сегодня трое детей - сироты и лишенные родительской опеки. Также родители привозят к нам детей с неподконтрольных Украине территорий. Говорят, что им негде учиться, кроме как в нашей школе.

Нам приходится носить детей на спинах. Сносим вниз, заносим наверх

И на первом, и на втором этажах у нас учебные кабинеты. Внизу - залы лечебной физкультуры, столовая, на верху - классы и актовый зал. То есть им постоянно нужно подниматься и спускаться. Это очень тяжело. Поэтому нам приходится носить детей на спинах. Сносим вниз, заносим наверх.

С персоналом нет проблем: в интернате работает достаточное количество людей, все имеют соответствующие специальности - с такими детьми может работать не каждый. То есть с тем, чтобы помочь, перенести куда-то ребенка, у нас проблем нет.

Другое дело, что это - унижение достоинства ребенка. Есть дети, которые почти не передвигаются. Например, один мальчик на коляске - его трудно поднимать, поэтому, когда весь класс идет на какие-то мероприятия, он зачастую не может к ним присоединиться.

Кроме того, часто к нам приезжают гости. Например, представители Луганской областной молодежной организации для детей и молодежи с инвалидностью. Директор Татьяна Викторовна очень любит наших детей, организует для них различные мероприятия. Однако она сама - на коляске. И наши сотрудники вынуждены даже ее и других взрослых гостей поднимать и спускать на руках.

Мы неоднократно обращались к местным властям с просьбой установить в нашем интернате подъемник, однако нам постоянно отказывали - говорили, что в бюджете недостаточно средств.

В Кременной работает новый, комфортный бассейн, где с тренером занимаются и наши дети. Они тренируются всего год, однако за этот период уже достигли определенных результатов. Одна девочка - кандидат в мастера спорта. Другие дети посещали различные соревнования по всей Украине: Ужгород, Полтава, Славянск. Некоторые дети защитили первый и второй взрослые разряды, получили награды на международных чемпионатах. Плавание - спорт, полезный для их здоровья.

Мы приятно удивлены тем, что общественность занимается нашей ситуацией помогает собрать деньги на подъемник. Благодарны каждому человеку за каждые десять гривен.