Неизвестный совершил взрыв на базе отдыха под Одессой

Взрыв на базе отдыха в Затоке

На территории базы отдыха в поселке Затока Одесской области взорвалось самодельное устройство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области на своей странице в Facebook в субботу, 20 января.

Около трех часов ночи в Белгород-Днестровский участок поступило телефонное сообщение о взрыве на территории базы отдыха.

В результате взрыва повреждена стена, в эпицентре - обнаружена воронка.

При осмотре прилегающей территории обнаружен топор, проволока длиной 56 метров, спортивная туристическая сумка и кабель.

В полиции сообщают, что никто не пострадал.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Злоумышленнику грозит лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.

Сейчас назначен ряд экспертиз. Мотивы совершения преступления и причастных к нему лиц устанавливаются. Расследование продолжается.

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