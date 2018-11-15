Не важно, кто станет президентом. Диссидент Иосиф Зисельс сказал, чего больше всего боится первая пятерка в рейтинге

Во время лекции из цикла НВ «Украина-2020» председатель Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, правозащитник и диссидент Иосиф Зисельс рассказал, что думает о президентской гонке 2018.

Правозащитник считает, что вектор Украины уже невозможно вернуть на Восток. «Думаю, что у первой пятерки рейтинга уже каждую ночь кошмары, как вечером они приходят к власти, а ночью Майдан их сбрасывает».

Диссидент вспомнил времена правления Януковича, который до Революции достоинства готовился 10 лет, вкладывая средства в развитие Нацгвардии, но и это его не спасло. «И каждый политик должен думать об этом. И я чувствую, что они думают», - говорит правозащитник.

«Не важно, кто станет президентом - придет кто-то более моторный, будем на 5% быстрее двигаться на Запад, менее моторный - на 5% медленнее, - успокаивает Иосиф Зисельс. - Могут быть попытки реставрировать прошлое - но я не верю, что они будут успешны. И это для меня самое главное».