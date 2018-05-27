Не пивом единым: чем иностранные фанаты занимались в Киеве накануне финала ЛЧ - репортаж из соцсетей

В субботу, 26 мая, в Киеве прошел финал Лиги чемпионов, в котором команда Реал Мадрид обыграла британский Ливерпуль со счетом 3:1. Посмотреть на матч съехались болельщики из разных стран. И некоторые провели в украинской столице не один день.

Чем же занимались иностранные фанаты в Киеве? Мы подсмотрели в Instagram.

1. Наслаждались пивом и общением в фан-зонах. Начнем с банального.

2. Пили напитки и покрепче.

3. Пробовали местную еду.

4. В том числе и черное мороженое.

5. Некоторые устраивали пикники и барбекю.

6. Знакомились и фотографировались с местными жителями. Кому повезло - даже со своими коллегами.

7. Посещали главные киевские достопримечательности.

8. В том числе - посещали экскурсии.

9. Рассматривали муралы на стенах домов.

10. Обращали внимание на фрагменты отделки киевского метро.

11. Проводили время на природе, у Днепра.

12. Некоторые даже занимались спортом.

13. И просто отдыхали.

14. Ходили в клубы.

15. И, конечно же, шутили.

Ранее иностранные фанаты рассказали о своих впечатлениях от Киева.