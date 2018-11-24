Наша домашняя работа. Заинтересованы ли Европа и США в Украине?

Киев-Вашингтон-Брюссель. Где Украина в этом треугольнике? Новые рынки или закрытые границы. Инвестиции или разочарование. Какой нашу страну видят в США и Европе? На что делать ставку самим украинцам?
19 ноября в Киеве состоялась лекция НВ "Диалоги о будущем", в рамках которой экс-посол США в Украине Уильям Тейлор, экономист Павло Шеремета и дипломат Дмитрий Кулеба обсудили перспективы развития Украины и ее место на геополитической карте мира.
"Двери в Европейский Союз и НАТО останутся открытыми для украинцев, – уверен вице-президент института мира в Вашингтоне Уильям Тейлор. – Если Украина решит, что готова присоединиться к этим союзам, значит, так и будет". Шестой посол США, чья каденция пришлась на президентство Ющенко, опытный дипломат, выпускник престижной военной академии в Вест-Пойнт – частый гость в нашей стране, он внимательно следит за всеми событиями и признается, что испытывает особую привязанность к ней.
По его словам, Украина важна как для ЕС, так и для США. В подтверждение он вспоминает недавнюю встречу госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. "Американский политик, близкий к Дональду Трампу, занявший место Рекса Тиллерсона, который не имел такой приближенности, заявил, что у Украины нет большего союзника, чем Штаты, и американцы продолжат поддерживать Украину, пока Россия не вернет Донбасс и Крым", – рассказывает Тейлор и подчеркивает, что это результат стратегического диалога.
Дипломат остановился и на историческом аспекте, обуславливающем такую помощь и поддержку. Он напомнил, что первая половина XX ст. отличилась двумя мировыми войнами, голодом, различными торговыми конфликтами и борьбой за сферы влияния. Фактически, такое положение международных отношений – олицетворение всей мировой истории и оно является естественным. Неестественной стала вторая половина XX ст., когда США, европейские и другие страны приложили немало усилий для того, чтобы установить правила поведения между государствами, глобальный мировой порядок с его свободной торговлей и уважением суверенитета. США выиграли от этого неестественного состояния, как и многие другие. Поэтому все заинтересованы сохранить такой порядок.
Специальный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба согласился с Тейлором, но добавил: стоит учитывать, что Европа меняется, и условия изменились.
Если критично взглянуть на ЕС, то ценности остаются теми же, однако союзности и солидарности уже гораздо меньше. К тому же существуют три глобальных момента, которые существенно повлияют на будущее. "Во-первых, нарушать установленные правила теперь куда проще, чем раньше. Я это называю "инфляцией безопасности", – говорит Кулеба. – Во-вторых, передовые технологии будут приводить к социальному давлению, конфликтам и некоторые страны почувствуют себя брошенными, оставленными. И, в-третьих, становится все проще манипулировать сознанием целых масс. Конечно, ничего нового в манипуляциях нет, но сейчас есть возможность достучаться до большего количества людей и полностью поменять их мнение того, что правильно, а что нет". По его словам, Европа пока не готова к таким вызовам, она пытается работать с ними, но ей пора лучше понимать все эти угрозы и проводить более качественную политику.
В целом же, считает Кулеба, для Украины Европа останется важным источником ценностей и значимым торговым партнером, поскольку объемы торговли с США из-за географического расположения никогда не перекроют европейские.
Детальнее на экономическом аспекте обсуждаемого треугольника Киев-Вашингтон-Брюссель остановился экс-глава МЭРТ Украины, основатель Киево-Могилянской бизнес-школы Павло Шеремета. "Я назову всего одну цифру, которая объяснит, почему украинцы все еще сидят в зале ожидания ЕС: 6,9%. Это наш ВВП на душу населения по сравнению со среднеевропейским показателем", – эмоционально заметил экономист. По его словам, украинцы в среднем в 12 раз беднее европейцев. А теперь представьте: если вы – участник элитного клуба и к вам приходит потенциальный претендент с таким заработком, вы примете его или нет?
Шеремета уверен: Украине пора сделать свою домашнюю работу, в частности, увеличив показатель ВВП на душу населения. Каким образом? Для начала провести перепись населения, а затем – обратить внимание на теневой сектор экономики. "И это самая сложная часть домашней работы", – подчеркивает эксперт.
Хотя, считает он, нам еще повезло, что и у Европы с США есть своя домашняя работа. Например, Штаты пытаются определить, какие ценности они готовы защищать. Когда президент США спрашивает, готовы ли американцы защищать Черногорию – это действительно хороший вопрос. И тут Украине стоит задуматься. Потому, что если, например, $20 млрд. будут вложены в украинскую экономику, и здесь будут работать такие американские компании, как Шеврон, американцам будет гораздо проще ответить на этот вопрос.
"Инвестиции – тоже часть ВВП. Если хотим нарастить его, нужно увеличить инвестиции. Но почему мы ими не занимаемся? Потому что, например, газ и добыча газа монополизированы украинскими группами. И тут для нас припасена домашняя работа, которую нужно сделать – демонополизация, равные условия и т.п. Дальше – экспорт. Почему мы не наращиваем экспорт? Фактически мы перераспределили наш экспорт с РФ на ЕС, однако стоит развивать экспорт в юго-восточную Азию или Северную Америку. Пора работать над этой ключевой цифрой – ВВП. Иначе мы так и останемся в фойе клуба, так и не попав туда", – резюмировал Шеремета.
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