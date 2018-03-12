Нам нечего скрывать. Патрули ОБСЕ дадут объективную картину ситуации в Ужгороде - вице-премьер

Украина как демократическое государство не боится никаких мониторингов, заявил в эфире Радио НВ вице-премьер правительства Украины Павел Розенко.

“Нам нечего скрывать. Все патрули дадут объективную картину ситуации”, сказал Розенко. Подчеркнув, что никаких оснований для введения режима спецмониторинга на границе с Венгрией нет.

Напомним, что ранее сегодня первый заместитель главы миссии Александр Хуг рассказал в эфире Радио НВ, что наблюдатели ОБСЕ усилили мониторинг в Ужгороде из-за февральских нападений на офис Общества венгерской культуры Закарпатья, отправив туда патрули из Ивано-Франковска. Ранее в Ужгород для мониторинга ситуации в Закарпатской области были направлены несколько патрулей. В то же время отдельного офиса организация не открывала.

Мы прекрасно понимаем, что провоцирует антиукраинскую истерию в некоторых странах

Украина открыта для любых консультаций по вопросу, заявил вице-премьер.

Розенко также отметил роль России в распространении антиукранских настроений в Европе.

“Мы прекрасно понимаем, что провоцирует антиукраинскую истерию в некоторых странах. Это и внутриполитическая борьба, выборы. Кроме того, Россия ведет гибридную войну против Украины на языковом направлении, и в других странах, формирует негативное отношение европейцев к Украине - огромные деньги бросаются на это процесс", сказал Розенко.

Венгрия неоднократно призывала ввести постоянный мониторинг ОБСЕ в Закарпатской области, заявляя о "притеснениях венгерского меньшинства".

Община венгров Закарпатья, на офис которой было совершено два нападения, вслед за Будапештом также призвала развернуть в области постоянную миссию ОБСЕ.

В свою очередь Украина не видит оснований для направления наблюдателей в регион.