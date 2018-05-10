Найем о своем избиении: Дело вначале поручили знакомым подозреваемых

После операции на челюсти Найем проведет в больнице еще несколько недель

В деле о расследовании избиения народного депутата Мустафы Найема прокурорами вначале были назначены люди, связанные с подозреваемыми. Об этом сам депутат рассказал в интервью журналу Новое Время.

30 апреля его избили в центре Киева в результате дорожного конфликта - Найем получил сотрясение мозга, перелом челюсти и гайморовой пазухи. Сейчас он остается на лечении в одной из обычных столичных госбольниц, где проведет еще несколько недель. После операции на его челюсти закреплены шины.

Трех "оппонентов" депутата в тот же день задержала полиция. Для двоих - Ахмеда Саитова и гражданина РФ Умолта Темербулатова - суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Еще один Саитов, брат первого, - Магомед-Салих - получил круглосуточный домашний арест.

Третий брат - Магомед-Амин Саитов - сразу же после инцидента улетел в Баку. Там его задержали правоохранители, но позже отпустили под личные обязательства, забрав паспорт.

"Я просто в шоке, если честно. Еще со студенческих лет сбежавший в Баку подозреваемый был в тесных дружеских отношениях с [начинавшим вести дело в райпрокуратуре] прокурором Дмитрием Байчасом", - рассказал Найем.

"У Байчаса, по моей информации, был так называемый внепроцессуальный контакт с родственниками [подозреваемых], когда это случилось. И он подписывал подозрение тем троим ребятам. Второй прокурор — Даур Агрба, который является братом бизнес-партнера этой семьи [Саитовых]", - сообщил народный депутат.

По его словам, выяснив такие факты, он потребовал заменить этих людей. В результате дело передали из районной прокуратуры в городскую.

"А что делать в такой ситуации обычному человеку? Представьте себе: это не я, а ваш брат, которого побили. И попадается такой прокурор. Что дальше? - задается вопросом Найем.- Все будут имитировать правосудие, досудебное расследование. А дальше ваш условный брат вынужденно заберет заявление, потому что поймет: ничего не добьется. И так живет вся страна".

30 апреля в районе Бессарабской площади в центре Киева Найем повздорил с пятью молодыми чеченцами, которые подрезали его автомобиль.

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Троих задержанных подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц, четвертого - сбежавшего в Баку - еще и в нанесении телесных повреждений средней тяжести.

По оценкам Генпрокуратуры, процедура экстрадиции сбежавшего в Баку Саитова может занять несколько месяцев. Сбежавший — один из учредителей промоутерской компании Бумбокс Промоушенс, зарегистрированной в Киеве на улице Дегтяревская, 27 т. В этом же здании располагается общественная организация Диаспора чеченского народа.

Читайте полный текст интервью в свежем номере журнала Новое Время - №17 от 10 мая 2018 года.