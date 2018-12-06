На условия не жалуются: Москалькова посетила раненых украинских моряков в московском СИЗО Сегодня, 06:05 19 Цей матеріал також доступний українською О характере ранений украинских моряков российский омбудсмен не сообщила

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что посетила трех раненых украинских моряков, которые содержатся в медицинской части СИЗО Матросская тишина в Москве.

"... Посетила украинских моряков Артеменко, Сороку и Эйдера. Более двух часов беседовала с ними об условиях содержания и состоянии их здоровья", - написала Москалькова на своей странице в Instagram.

По словам омбудсмена, раненым "оказывается вся необходимая медицинская помощь, они обеспечены необходимыми препаратами, медики оценивают полученные ими травмы как ранения легкой степени тяжести, лечение уже дает положительную динамику".

"На условия содержания жалоб не поступило, они содержатся в медицинской части, в просторных, чистых камерах с большими окнами", - отметила Москалькова.

По ее словам, морякам обеспечено усиленное питание, они могут открыть счета и покупать дополнительные продукты. Она также отметила, что моряки имеют доступ к библиотеке, каждый из них уже переписывается по электронной почте с родными и близкими.

О характере ранений в сообщении не указывается.

Более подробную информациию о состоянии здоровья и условиях содержания моряков ВМС Украины Москалькова пообещала опубликовать на своем сайте позднее.

Ранее советник командующего Военно-морскими силами Украины, волонтер Виктория Христенко сообщила, что у одного из раненых украинских моряков, которые были захвачены во время атаки россиянами украинских кораблей у Керченского пролива, тяжелое ранение ног, у другого - травматическая ампутация пальцев кисти.

29 ноября стало известно, что захваченных украинских моряков вывозят из СИЗО Симферополя. Адвокат Николай Полозов сообщил, что 21 украинский моряк находится в СИЗО Лефортово, трое раненых были доставлены в госпиталь СИЗО Матросская тишина в Москве.

Российские силовики захватили два малых бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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