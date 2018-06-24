На пробежку с пушистым любимцем: в Киеве провели массовый забег с собаками - фото, видео

В воскресенье, 24 июня, в Киеве прошел Третий благотворительный "Забег с собаками", участникам которого стали 243 собаки
В этом году забег, который ежегодно проводит благотворительный фонд помощи бездомным животным Happy Paw, получился самым массовым в истории. Результат зафиксируют в Книге рекордов Украины.
К акции подключились звезды и известные украинцы - в парке были замечены комик дядя Жора, телеведущая Катя Осадчая и волонтер Виталий Дейнега.
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Напомним, в преддверии забега основательница БФ Happy Paw Ольга Спектор рассказала о будущем событии в эфире Радио НВ.
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