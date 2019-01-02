На Москву идем! Репортаж с марша к 110-летию со дня рождения Степана Бандеры Сегодня, 17:16 366 Цей матеріал також доступний українською Участница марша держит портрет Степана Бандеры

Автор Александра Горчинская

110-ю годовщину со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры в Киеве отметили традиционным факельным шествием. Его посетила репортер NV.ua Александра Горчинская.

- Женщина, в первую очередь вы должны определиться, в Украине или в России вы живете, - одетая в серое пальто женщина лет 50 на вид обращается к собеседнице на хорошем украинском.

Они стоят в парке напротив КНУ им Тараса Шевченко в центре Киева. Одна держит в руках длинную деревянную палку с намотанной на конце тряпкой - факел. Рядом, напротив красного корпуса университета формируется колонна мужчин и женщин, которые тоже держат в руках такие же факелы.

Факельное шествие к 110 годовщине со дня рождения Бандеры в Киеве. Фото: EPA

1 января, в первый день нового года, факельным шествием традиционно отмечают День рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры. В этом году празднуют сразу две круглые даты: 110 лет Бандере и 90 - создания ОУН-УПА.

Несмотря на то, что у Бандеры - настоящий юбилей, с самого утра топ-новостью для украинцев было не это, а заявление комика Владимира Зеленского о решении все же баллотироваться в президенты. Это живо обсуждали в социальных сетях, в том числе и на страницах националистических группировок.

Напомнить о Дне рождения Бандеры решили сразу двумя маршами. Первый отправился от Оперного театра еще час назад, в 17:00. Его участники - представители Национального корпуса и Национальных дружин - шли в красных новогодних шапках. Колонной руководили люди, в костюмах снеговиков.

Марш Нацдружин. Фото: EPA

Они отделились от факельного шествия из-за разногласий в политических взглядах. Осенью 2018-го ВО Свобода выдвинула кандидатом в президенты заместителя председателя объединения Руслана Кошулинского. Его как единого кандидата от националистического движения поддержал ряд организаций, например Правый Сектор ОУН, С14. Однако впоследствии в Нацкорпусе заявили, что это решение на самом деле не было единодушным, и выдвинули своего кандидата - экс-командира полка Азов, нардепа Андрея Билецкого.

Второй марш - собственно само факельное шествие - собрались в 18:00, однако начало немного задерживается. На перекрестках и у дорог дежурят полицейские, некоторые - с собаками. На выходе из парка припарковано авто взрывотехнической службы. В парке на тротуаре вдоль улицы Владимирской расставлены стенды с информацией о националистическом движении в Украине.

- Слава Украине, слава нации! - наконец командует в громкоговоритель мужской голос. Следующая команда - зажечь факелы. Ощущается запах дыма. Слышен барабанный бой. Шествие начинает движение.

Походка на Крещатике. Фото: ЕРА

На марше - несколько сотен человек. Колонна разделена на две части. Первая идет под флагами: Правая Молодежь и Правый Сектор ВО Свобода, Конгресс украинских националистов, С14, простые красно-черные флаги. Вторую часть колонны открывает большой черный автомобиль, из которого звучит музыка, далее - организаторы с громкоговорителями. За ними несут длинную красную растяжку с изображением Степана Бандеры.

В колонне идут люди разного возраста: молодежь, пенсионеры и пенсионерки, некоторые пришел целыми семьями. Много детей - они держат факелы так же как и взрослые.

- Огоньки - это символическое послание, знак крепости той идеи, которую дал нам Бандера, - говорит голос в громкоговоритель. В толпе мелькают бенгальские огни. Некоторые зажигают цветные файеры - зеленые и красные.

Марш поворачивает на бульвар Тараса Шевченко и медленно спускается на Бессарабскую площадь.

- Слава украинской нации! Долой Российскую Федерацию! - скандируют участники шествия.

Вдоль улицы - куча людей. Некоторые наблюдает молча, другие фотографируют на смартфоны и снимают видео. Из одного из баров на улицу выбежали и официантки, и посетители. Чуть дальше продавщица из киоска в одном свитере, без верхней одежды, также вышла, чтобы посмотреть на марш.

В воздухе пахнет жареным: некоторые участники шествия оставляют свои догорающие факелы прямо в сугробах снега под светофорами на дороге.

- Помни чужак, здесь хозяин украинец! - раздается еще один лозунг - такое же скандировали на Марше УПА в октябре.

Кто-то в толпе восклицает:

- На Москву идем!

Другие смеются. Когда поворачивают на Крещатик, начинают петь песню Ой у лузі червона калина - гимн Украинских сечевых стрельцов.

Молодежь несет факелы во время марша по Киеву. Фото: ЕРА

Вдоль дороги снова куча зрителей.

- А что это? - заинтересованно спрашивает женщина у своего спутника. Тот отвечает:

- День рождения Бандеры.

- И всьо?

- Ну, может, какая дата.

Молодая девушка в шубе на английском объясняет двум смуглым ребятам-иностранцам что-то о выдающихся вехах украинской истории. Те раскрыли рот и внимательно слушают.

- Amazing! - шепчет крепкий мужчина рядом, пока включая видео на телефоне.

Участники шествия между собой говорят о выборах, обсуждают национальную идею и повседневную жизнь в Украине: маленькие пенсии, повышение цен и удорожание коммунальных услуг.

- Все улицы, б *** ь, скоро переименуют в Степана Бандеры, - раздается недовольный возглас от белокурой девушки на тротуаре возле метро Крещатик. - Где ещё такое увидишь, да?

Колонна добирается до Майдана Независимости. В громкоговоритель сообщают, где можно оставить факелы, чтобы потом их организовано утилизировали. Но некоторые все равно бросают свои палки на обочине дороги или в куче грязного снега.

Под Стеллой по очереди берут слово лидеры националистических объединений. Заместитель председателя межфракционного объединения ВО Свобода Андрей Ильенко напоминает, что в 2019 году состоятся выборы президента Украины.

- Наша основная цель - чтобы в парламенте была сильная фракция украинских националистов, - говорит Ильенко. В нынешнем составе Верховной Рады, после того, как в нее не прошла Свобода, националисты фактически являются меньшинством.

Ильенко говорит, что президентом также должен быть националист, а не "олигарх или клоун". На этих словах седой дедушка громко и долго хлопает в ладоши, все остальные его не поддерживают - слушают молча и внимательно.

Шествие завершается гимном Украины.