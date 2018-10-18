18 октября 2018, четверг

Мы все уедем. СЕО компании "Камион-Оил" рассказала, что произойдет с бизнесом после выборов

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Мы все уедем. СЕО компании
K.Fund Media

Сегодня во время лекции НВ «Экономика-2020» Ольга Гуцал, управляющий собственник компании "Камион-Оил" и Autobooking.com, рассказала, как изменилась жизнь бизнеса со времен Революции достоинства.

Ольга Гуцал призналась, что времена Майдана были самыми счастливыми в ее жизни.

«Мы увидели, что можем жить в другой стране. Я с 2014 года работаю не просто в белую, а в белоснежную. Но если в Германии это делать почетно и приятно, то в Украине это идиотизм. В олигархическом государстве это глупость. Здесь я никогда не буду конкурентоспособна», - рассказала предприниматель.

Гуцал считает, что если ничего не изменить, то начиная с 2020 года Украина начнет терять не только рабочих, но и бизнесменов.

«Что будет в 2020? Да мы уедем. Не потому, что хотим лучшей жизни. А чтобы к нам не приходило СБУ. Чтобы прокурор не был моим собеседником по хозяйственным вопросам. И я не хочу ждать», ­– объяснила Гуцал.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Украина ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове