Мы бросаем вызов мировому порядку. Интервью с американской феминисткой с сорокалетним стажем Джоан Сандлер

В свои двадцать лет Джоан Сэндлер была хиппи и много путешествовала по миру

Как феминистки своими действиями бросают вызов тому, что называется “мировым порядком”, которому десятки сотен лет.

Джоанн Сэндлер - феминистка, активистка и правозащитница. Она борется за права женщин в разных странах мира. В рамках своей деятельности стала соавтором книги Гендер на работе: теория и практика для организаций XXI века, написала множество статей о феминизме, гендерном равенстве и правах человека.

В период с 2001 по 2010 год Сэндлер была заместителем исполнительного директора по программной работе Женского фонда Организации Объединенных Наций (UNIFEM), затем занималась трансформацией UNIFEM в агентство UN Women. В рамках сотрудничества с UN Women Сэндлер посетила Украину, чтобы обменяться опытом и изучить ситуацию в сфере защиты прав женщин и борьбы с дискриминацией.

Как феминистки меняют мир, а также с какими стереотипами о гендерном равенстве ей пришлось столкнуться в разных странах мира, Сэндлер рассказала в интервью NV.ua.

- Расскажите о том, что увидели в Украине в ходе своего визита. Как оцениваете ситуацию здесь?

- Мне еще многое предстоит исследовать и разузнать. И про ситуацию в целом, и про успехи в противодействии дискриминации и насилию.

Насилие по отношению к женщинам - будь то бытовое, домашнее или насилие на улице, раньше не рассматривались как преступление во многих странах

UN Women работают в Украине и с государственными учреждениями, и с общественными организациями по разным направлениям. В частности, над реализацией практических положений Комитета по искоренению каких-либо форм дискриминации по отношению к женщинам. Его подписало 189 государство мира, 99, включая Украину, ратифицировало.

Я узнала, что сейчас в Украине внедряется целый ряд реформ и UN Women следит за тем, чтобы вопросы гендерного равенства были соблюдены в этих реформах.

Я работаю в сфере защиты прав женщин уже сорок лет - по всему миру, в разных странах мира, в том числе, в Соединенных Штатах Америки. За это время практически везде произошел значительный сдвиг в вопросах гендерного равенства - в Украине в том числе. Позитивный сдвиг.

Насилие по отношению к женщинам - будь то бытовое, домашнее насилие или насилие на улице, раньше не рассматривались как преступление во многих странах. В смысле, их не расценивали как нечто серьезное и не наказывали за это.

Сейчас мы видим, что в мире многое меняется. Именно благодаря постепенным, настойчивым действиям общественных организаций, которые объясняли всем, что такие случаи - дело не частного характера, а публичные истории, удалось регламентировать это на уровне закона, создать приюты и шелтеры, прописать в государственных документах и так далее.

Но нельзя говорить, что проблему ликвидировали. Насилие по отношению к женщинам все еще остается одной из самых больших проблем в разных странах мира. Многие страны и сейчас относятся к женщинам достаточно дискриминационно. Но теперь все эти явления имеют свое название.

Десять лет назад сексуальные домогательства и харрасмент были чем-то природным, естественным в странах, где есть конфликты. Это считалось как бы само собой разумеющимся. Но теперь, благодаря усилиям организаций, которые борются за права женщин, в Совбезе ООН заявили, что насилие в конфликтных странах - это еще и своего рода тактика, используемая сторонами конфликта друг против друга.

И мужчины, и женщины, и государственные, и общественные структуры должны объединяться, чтобы прекратить все это - ради общей цели. Этого не должно быть. Да и войны, в принципе, тоже быть не должно.

- Исследовали ли вы, как варьируется наказание за насилие в отношении женщин в разных странах мира? На каких позициях стоит этот вид преступления?

- Рейтинга как такового именно в аспекте наказания, наверное, и нет, но есть много других рейтингов и статистических исследований.

Проблема в том, что статистика - не очень надежная вещь. На первый взгляд может показаться, что в странах, где статистика по преступлениям такого рода довольно небольшая, действительно низкий уровень насилия. Но это обязательно так. В некоторых странах просто на принято говорить о насилии, потому тема продолжает оставаться табуированной для жертвы.

В разных странах мира неоднократно запускались разнообразные программы, призванные трансформировать то, что мы называем “токсичной маскулинностью”

Еще один нюанс - это законодательство. Во многих странах противодействие насилию и борьба с ним, с дискриминацией, с домогательствами прописаны на законодательном уровне. Но не везде эти законы реально работают.

Такие движения как #MeToo или HeForShe помогают лучше достучаться до сердец и до голов и мужчин, и женщин, чтобы поменять их отношение к этому.

- Многие женщины, которые стали жертвами насилия, боятся обращаться в полицию, рассказывать своим близким о случившемся, потому что могут услышать: “Сама виновата”.

- Это точно, такое есть повсеместно. Такое происходило на протяжении столетий: в обществе было принято считать, что виновата в произошедшем именно женщина, а не мужчина-насильник.

- Что с этим делать?

- Движение MeToo уже начало кое-что менять, показывая, что на самом деле в жизни причина совсем не в женщинах.

Нужно сосредоточиться и на превенции - предотвращать такие случаи еще до того, как они произойдут, но и не забывать про постфактум. Нельзя, чтобы виновники уходили от наказания.

В разных странах мира неоднократно запускались разнообразные программы, призванные трансформировать то, что мы называем “токсичной маскулинностью”. В Уганде, например, была программа Rising Voices, основной аудиторией для которой были подростки - парни и девушки. Их учили преодолевать гендерные стереотипы, работать со своим отношением к противоположному полу. Исследования показали, что эта программа оказалась очень эффективной.

- Еще одна проблема - нередко жертвы насилия даже после прохождения реабилитации и работы с психологом все равно возвращаются к мужьям-обидчикам.

- Да, они возвращаются: либо им некуда идти, либо делают это, чтобы сохранить семью “ради детей”, либо от большой любви к мужчине.

Эта проблема имеет системный характер. Да, есть некая корреляция между степенью экономической зависимости женщины от мужчины и возможностью выйти из проблемных отношений. Чем зависимость больше, тем сложнее прекратить такие отношения. Но это не всегда взаимозависимо: есть множество успешных, самодостаточных женщин, которые тоже страдают от насилия в семье и не могут уйти от мужа.

- Часто тема гендерного равенства воспринимается людьми через призму стереотипов. Из того, что я услышала совсем недавно: ошибочное мнение, что все женщины, которые вышли на женский марш 8 марта в этом году - лесбиянки и мужененавистницы. Сталкивались ли вы с подобными стереотипами?

- Конечно, ежедневно. С этим можно бороться, но медленно и постепенно, не отступая.

Своими действиями мы бросаем вызов тому, что называется “мировым порядком”, и этот мировой порядок существовал сотни, десятки сотен лет. Ясное дело, люди будут нервничать.

У меня есть одна забавная история. В 1990-х в Исландии президентом была женщина - не год, не два, а лет пятнадцать. И вот, однажды маленький мальчик собирался в школу, смотрел, как по телевизору выступает президент Исландии, и спросил: “Мама, а мужчина когда-нибудь может стать президентом?” Просто этот мальчик не видел в своей жизни ничего другого, он привык, что все - вот так.

Во многих странах мира все было полностью наоборот долгое время: везде на руководящих и государственных должностях были, в основном, мужчины. Сейчас все очень изменилось и женщины появляются даже в самых неожиданных отраслях, там, где раньше возможность появления женщины ставилась под сомнение.

Вполне естественно, что люди относятся к проявлениям вроде маршей настороженно - они не знают, чего ожидать.

Когда мне было двадцать лет, мы считали, что в феминистских организациях не должно быть ни одного мужчины. В последние десять-пятнадцать лет все больше мужчин проявляют заинтересованность и хотят работать с женщинами на благо такой цели. Это хорошие новости.

- Вы занимаетесь защитой прав женщин уже сорок лет. Что заставило вас посвятить этому жизнь?

- В двадцать лет я была хиппи, путешествовала по миру сама по себе, и все женщины, которых я встречала, независимо от страны, в которой я их встречала, имели один и тот же опыт. Это опыт домогательств, харрасмента, издевательств на улицах.

В двадцать лет я была хиппи, путешествовала по миру сама по себе

Я поняла, что нужно объединяться и что-то с этим делать, ведь этот феномен - широко распространен. Обстоятельства совпали так, что в 1975 году был созван первый в мире конгресс для женщин. В то время во всех странах мира набирали обороты женские общественные движения, которые пытались бороться за свои права. Феминистки шли с этой проблемой в государственные структуры и говорили, что им нужны изменения на уровне закона, им нужна госполитика, которая защищала бы их права.

- Что движет вами сейчас?

- То, что ситуацию еще не удалось изменить.

Нет, на самом деле, я шучу, конечно. Многое изменилось. В том числе, и в сфере борьбы против насилия. Люди теперь даже получают деньги за то, что борятся за свои права - то есть, это полноценная работа, сфера деятельности, это серьезно. Действуют общественные организации, выдаются гранты под разнообразные задачи и тому подобное.

Также произошло много законодательных изменений как на уровне конкретной страны, даже и Украины, так и на уровне международного законодательства. Это открывает нам много возможностей для дальнейшей работы.