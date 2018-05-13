Мужчина поджег себя на центральной площади Луцка - видео

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Очевидцы происшествия тушили огонь собственной одеждой, после чего пострадавшего мужчину госпитализировали
Фото: скриншот

Очевидцы происшествия тушили огонь собственной одеждой, после чего пострадавшего мужчину госпитализировали

В воскресенье, 13 мая, во время концерта ко Дню матери на центральной площади Луцка мужчина поджег себя в толпе, передает местное издание Волынь 24.

Согласно сообщению, инцидент произошел вечером около 21:00 на Театральной площади.

Как отмечается, мужчина начал дебоширить, в связи с чем к нему направились сотрудники правоохранительных органов. Увидев, что к нему приближаются полицейские, мужчина вылил на себя легковоспламеняющееся вещество и поджег зажигалкой.

Очевидцы происшествия тушили огонь собственной одеждой, после чего пострадавшего мужчину забрала карета скорой помощи.

Напомним, возле дома Саакашвили мужчина угрожал самосожжением.

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