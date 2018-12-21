Муралы на Осокорках: 8 рисунков украсили станцию киевского метро - видеорепортаж Сегодня, 22:14 236 Цей матеріал також доступний українською Фото: Гео Лерос via Facebook

На станции метро Осокорки в Киеве закончили работы над созданием восьми муралов - проекта More Than Us.

Об этом сообщил куратор проекта Гео Лерос на своей странице в Facebook.

Теперь эту станцию киевского метрополитена украшают 8 муралов от художников из 8 стран мира - 7 иностранцев и одного украинца. Над проектом работали 4 месяца. Как отмечает Лерос, это "восемь историй об Украине", все муралы посвящены национальному единству страны. Рисовали их каждую ночь с 01:00 до 05:00 - пока метро не работало.

Какие рисунки украсили станцию? Вот что участники проекта рассказывают о каждом из них.

1. Мурал Mother land (с англ. - Родина), художник Kraser, Испания.

Фото: Гео Лерос via Facebook

Фото: Гео Лерос via Facebook

В этой работе использованы животные из Красной книги Украины, а также растения - флора и фауна. Слева - медведь, представитель Западной Украины, с интегрированной Львовской ратушей. Справа - корсак, представитель восточной части Украины, с интегрированным Донецким аэропортом. Между двумя животными - светофор в виде герба Украины.

2. Мурал United, художник Jasm.one aka Issam Rezgui, Швейцария.

Фото: Гео Лерос via Facebook



Основа мурала - фотография актера и культурного деятеля Богдана Ступки. Слева от него изображены Карпаты, справа - донецкий террикон, надпись позади портрета United символизирует, что культура объединяет нас всех.

3. Мурал Знания - это сокровище, художник Spear, Бельгия.

Фото: Гео Лерос via Facebook

Герой этого рисунка - Владимир Донос, учитель школы г. Гадяч в Полтавской области, и герой АТО. В 2014 году его батальон попал под вражеский обстрел вблизи г. Иловайск. Донос получил тяжелое ранение ноги и пролежал в лесу 5 дней среди тел своих однополчан. Знания, которые он получил из книг в течение своей жизни, и любовь к семье и семьи помогли ему выжить. Через 5 дней его нашли двое местных и отвезли в донецкую больницу, где ему ампутировали ногу, и он попал в плен. 18 сентября его освободили из плена. Сегодня Донос снова работает школьным учителем в своем родном городе Гадяч.

4. Мурал Unfinished, художник BKFoxx, Нью-Йорк, США.

Фото: Гео Лерос via Facebook

На мурале можно увидеть девушку из витражного стекла, которая собирает себя по кусочкам. Эта работа сделана в цветах флага Украины и олицетворяет ее путь к самоидентичности.

5. Мурал Автономия, художник Мата Руда, Сан-Хосе, Коста-Рика.

Фото: Гео Лерос via Facebook

Этот мурал посвятили крымским татарам, их тяжелому прошлому и сегодняшней борьбе. На рисунке изображена молодая современная крымскотатарская женщина в традиционной одежде, которая символизирует прошлое, депортацию, оккупацию и диаспору. Она смотрит на силуэт карты Крыма, которая появляется под ней в букете цветов. Золотые крымские тюльпаны в букете и фон синего неба за ней - это цвета золотой тамги на флаге крымских татар.

6. Мурал Универсальный язык, художник Аполло Торрес, Сан-Паулу, Бразилия

Фото: Гео Лерос via Facebook

Бразильский художник этой работой подчеркивает, что музыка - это универсальный язык. На этом мурале он изобразил фортепиано, которое во время Революции достоинства в феврале 2014-го стояло перед полицейским кордоном.

Отмечается, что на фоне музыкантов можно увидеть здания и места, разрушенные войной. Это, в частности Всемирный торговый центр, Хиросима, а также некоторые здания, вдохновленные архитектурой Украины, сделанные на основе собственных фотографий.

Художник включил в мурал некоторых музыкантов африканского происхождения. "Это занимает значительное место в моей жизни, в моей культуре. Бразилия была страной, которая привезла из Африки больше всего рабов и последней отменила рабство. Кроме того, африканские американцы являются создателями джаза, который с годами стал настоящим явлением мировой музыки, включая элементы всех существующих стилей, свободный от предрассудков, барьеров, истинным желанием для создания чего-то нового и значимого. На мой взгляд, они стали лучшим примером того, чего мы можем достичь как люди, когда оставляем позади наши разногласия и работаем вместе ради общей цели", - говорит Аполло Торрес.

7. Мурал Авдеевка, художник Matthew Down, Бельгия.

Фото: Гео Лерос via Facebook

В основе этого мурала - настоящее фото Авдеевки, города, потерпевшего разрушения в результате боевых действий на Востоке страны. Сверху на изображение нанесен второй рисунок, который имитирует неопрятные детские каракули - будто ребенок нашел старое фото где-то в шкафу или в коробке, и оставил на нем свой след. Этот мурал символизирует то, что будущим поколениям придется убирать последствия совершенного взрослыми.

8. Мурал "Самотканная", художник Александр Бритцев, Украина.

Фото: Гео Лерос via Facebook

На рисунке изображена молодая девушка, которая плетет ковер. Силуэт внутри ковра имеет контуры карты Украины. Этот мурал символизирует саму Украину. Это люди, которые в разные времена вплетали свои судьбы в ее историю. Мотки являются символами судьбы.

Работы между собой соединил украно-американский художник MDOT.