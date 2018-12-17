Мир в 2019. Где и как посмотреть выступления Святослава Вакарчука, Романа Ващука, Бориса Гудзяка и Айвараса Абромавичуса Сегодня, 15:00 38 Цей матеріал також доступний українською

Новое Время проведет онлайн-трансляцию дискуссии "Мир в 2019"

Сегодня в Киеве состоится финальная встреча НВ в этом году под названием "Мир в 2019". Накануне выйдет одноименный спецвыпуск Нового Времени по эксклюзивной лицензии британского издания The Economist.

На пороге 2019 года мир пугает. Повсюду царит неопределенность. Продолжаются торговые войны. Рынки напряжены. В США идет борьба за власть. Китай лихорадит. Германия меняется. Великобритания покидает ЕС. Россия сбрасывает маски. Прогнозы – осторожные. Какой будет Украина? И где мы – в этом глобальном мире?

Эти и другие вопросы обсудят и дадут свой прогноз общественный деятель и музыкант Святослав Вакарчук, посол Канады в Украине Роман Ващук, экс-министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус и президент Украинского католического университета Борис Гудзяк.

Модератор встречи – Виталий Сыч, главный редактор проекта Новое Время.

Зарегистрироваться для онлайн-трансляции можно здесь. Стоимость: 100 грн. Видео останется доступным для вас и после лекции. В 19:30 все зарегистрировавшиеся получат прямую ссылку на онлайн-трансляцию. По вопросам технической поддержки обращайтесь по почте eventsupport@nv.ua.

Если вы хотите прийти на дискуссию, зарегистрируйтесь здесь. Место проведения: Мистецький Арсенал.