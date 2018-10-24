Мир слишком интересен, чтобы жить в одном месте. Как украинка переехала в Конго и начала покорять Африку

32-летняя Анна Авузяк посетила уже семь африканских стран и не планирует останавливаться. Сейчас водит по Африке туристические группы из Украины.

Анна Авузяк из Хмельницкого училась в парижском Институте моды и даже открыла в Киеве собственное ателье Soulmates. Однако в 2017-м круто изменила свою жизнь, переехав в Демократическую Республику Конго. Ее тогдашнему бойфренду предложили работу в местном офисе одной из международных гуманитарных организаций, и девушка уехала вместе с ним.

Спустя некоторое время Авузяк решила попробовать себя в роли волонтера, также начала активно путешествовать по континенту. На сегодняшний день в ее портфеле путешественника уже семь африканских стран - и останавливаться она не планирует.

Авузяк говорит: вопреки распространенным мифам, страны в Африке отличаются одна от другой также сильно, как и в Европе. Каждая из стран безумно интересна, причем не только из-за красивых национальных парков или экзотических для украинцев животных.

Как интегрироваться в африканское сообщество, что стоит знать о местных традициях и почему Африка - дорогой континент, Авузяк рассказывает в интервью НВ.

О переезде в Африку

Спустя какое-то время после переезда в Конго я решила попробовать себя в роли экспата и заняться волонтерством [Авузяк проводила уроки в местной школе, также учила женщин шить одежду]. Заодно узнать больше о континенте, с которым украинцы чаще всего знакомы только благодаря египетским олл-инклюзивам.

Дети и баобабы в городе Мурундава, Мадагаскар. Фото: Анна Авузяк

С самого начала это [переезд в Африку] была авантюра и эксперимент. Получится ли у меня ужиться с менталитетом, который нам совершенно непонятен? Смогу ли я найти общий язык с людьми, которые говорят на практически незнакомом мне французском? [В 1885-1947 годах территория современной ДР Конго была французской колонией].

В конце-концов, как я, девушка, которая вот уже тринадцать лет завтракает с подругами в стильных столичных кофейнях, проживу без проточной воды, а порой и без электричества?

В то же время, Мадагаскар [Республика Мадагаскар, расположенная на одноименном острове и прилегающих к нему мелких островах], например, был моей большой детской мечтой из серии “стать космонавтом”. И эта мечта внезапно воплотилась в жизнь. С Мадагаскаром меня связывают особенные впечатления и воспоминания.

В результате, во время моего путешествия изменились не мои цели, а я сама. Это был потрясающий жизненный опыт, который я сейчас использую в организации поездок по Африке [для туристов], да и вообще в повседневной жизни.

Об интеграции в африканское общество

Я бы не обобщала все нации одними суждениями, но часто, да, европеец для африканца, по определению, богатый человек. А значит, можно запросить с него втридорога за картофель на рынке.

Но пара слов на местном языке, понимание реальной цены и умение торговаться - и запал получить все деньги мира [у местных] быстро остывает. Стоит сказать, что это распространяется не только на приезжих в Африку - часто деньги просят и у зажиточных местных.

Мадагаскар был моей большой детской мечтой из серии “стать космонавтом”

Как и в любой стране, в Конго нужно говорить на языке местных. В восточных провинциях это суахили. Пара-тройка фраз делает ваше существование гораздо более комфортным. Кроме этого необходимо знать множество мелких нюансов, как то, что деньги подают только правой рукой и здороваются, вскидывая брови.

Местные принципы и обычаи сильно отличаются от привычных нам: скажем, никто и никогда не говорит об ошибках напрямую, не признает своей ответственности, чтобы не ударить в грязь лицом. Так что, честно говоря, как бы ты ни старался, своим ты не станешь никогда. К сожалению.

Рынок в Конго. Фото: Анна Авузяк via facebook

О сложностях

Для меня в этом всем самое сложное - это непредсказуемость и невозможность планировать некоторые вещи заранее.

Здесь постоянно случаются какие-то истории: например, турист едет в город, а там как раз начинаются массовые протесты, демонстранты перекрывают дорогу и приходится срочно менять весь маршрут.

Парк Вирунга [один из самых старых парков Африки, расположен на границе с Угандой], ради которого, в целом, стоило бы посетить Конго, с июля 2018-го закрыт на год. Рейсы часто отменяются или переносятся. Иногда самолет без уведомлений вылетает раньше. Дороги размывает, отели закрываются, фламинго [на которых обычно приезжают посмотреть туристы], как и самолеты, без предупреждения улетают на другое озеро.

К тому же, здесь, как нигде, чувствуются изменения климата. Уже несколько раз я планировала путешествие во время сухого сезона, но дожди начинались на месяц раньше.

О безопасности

Город Гома в Конго, в котором я провела в общей сложности почти полтора года, отмечен на картах посольств красным. Там уже около двадцати лет длится локальный конфликт. К тому же, как я уже говорила, потрясающие вулкан и парк с гориллами закрыты к посещению на неопределенный период. Так что не вижу ни одной причины, по которой вам стоило бы ехать в Конго в качестве туриста. Особенно ввиду очередной эпидемии Эболы.

В мире еще так много интересного, чтобы жить в одном месте!

Пожалуй, испугалась я лишь однажды, в Киншасе [столица Конго], когда вечером на нас попыталась напасть банда подростков и отобрать кошельки. Тогда все закончилось удачно, но больше в темное время суток, особенно в больших городах Африки, я пешком не хожу.

О вопросах здоровья

Я сделала прививку от желтой лихорадки, которую перенесла совершенно безболезненно. Она, кстати, нужна не только для Африки, а еще, например, для некоторых стран бассейна Амазонки [прививку можно сделать перед путешествием, в Украине, и взять с собой в путешествие подтверждающий документ. Действия прививки хватает на десять лет].

Анна Авузяк в Киншасе, Конго. Фото: Анна Авузяк via facebook

Поскольку жила в Конго, дополнительно вколола вакцину от брюшного тифа и гепатита В. Но если вы запланировали сафари по Кении, например, то вам эти вакцины не понадобятся.

Касательно таблеток от малярии [профилактическая мера, так как прививок от малярии не существует] - тут мнения всегда делятся. С одной стороны, [малярия] это достаточно серьезное заболевание. Которое, впрочем, эффективно лечится, если сразу же его выявить с помощью простого анализа крови. С другой, даже современные таблетки от малярии имеют множество побочных эффектов [например, сильно “бьют” по печени]. Поэтому я пью их только в зонах, где есть опасность заражения малярией мозга. Но это исключительно мой выбор, так как я нахожусь в Африке постоянно.

О адаптации к местным реалиям

Климат здесь для меня идеальный - всегда +25, и это единственное, с чем не было проблем. А вот кухня...

Африка, пожалуй, самый дорогой континент из всех, на которых я бывала

Но, в конце концов, я привыкла к ней настолько, что теперь испытываю дискомфорт, приезжая в Европу.

Я достаточно часто приезжаю в Украину, чтобы повидаться с близкими. Например, этим летом провела там два с половиной месяца. Но в мире еще так много интересного, чтобы жить в одном месте!

О расизме и стереотипах

Мы в целом позволяем себе много расистских суждений [по отношению к жителям африканского континента]. Подозреваю, причина в том, что в постсоветском пространстве существует большое количество условно “внутренней" [по территории бывшего СССР] миграции. Ну, кого из нас удивит казах, латыш или армянин? Но ранее мы редко сталкивались с более далекими культурами. А все малознакомое, непривычное порождает страх, неприятие и желание отгородиться.

Анна Авузяк с учениками школы в Конго. Фото: Анна Авузяк via facebook

Я быстро вылечилась от любых предубеждений, когда сама оказалась единственной белокожей европейкой в самолете, летящем из эфиопского города Аддис-Абеба в Гома, Конго.

А в целом излюбленный миф, с которым ко мне приезжают даже туристы, будто бы Африка - это сухая пыльная равнина с редкими кустарниками и почвой красного цвета. Представьте себе, в данный момент я в Эфиопии, где в некоторых районах температуры ночью опускаются до нуля градусов. А Руанду, к примеру, из-за зеленых холмов и частых дождей называют местной Швейцарией.

О работе с туристами

Африка, пожалуй, самый дорогой континент из всех, на которых я бывала, поэтому свое пребывание здесь мне приходится ограничивать и совмещать с туристическими проектами.

Как бы ты ни старался, своим ты не станешь никогда. К сожалению

Сейчас я сотрудничаю с одной из украинских туристических компаний, которая организовывает авторские туры в самые экзотические уголки света. Кроме того, меня рекомендуют знакомые, находят подписчики в инстаграме. Занимаюсь непосредственно турлидерством, организацией, планированием путешествий.

Африка до сих пор остается дорогим и сложным континентом для путешествий [для европейцев], так что группы, с которыми я езжу в качестве турлидера по Руанде, Уганде, Кении и Мадагаскару, часто совсем небольшие.

Анна Авузяк в Руанде. Фото: Анна Авузяк via facebook

Туризм нашел меня сам: я с удовольствием делюсь опытом жизни и путешествий по Африке в социальных сетях, статьях и интервью для сайтов, журналов и телеканалов, на лекциях, которые периодически провожу в городах Украины. Люди слушают, читают, вдохновляются этим безумием и решают ехать в Африку.

Кроме того, я еще и копирайтер с достаточно большим количеством опыта и проектов, а еще специалист по маркетинг-мониторингу медиа в международной компании.

О советах для путешественников

Стоит раз и навсегда запомнить: бюджетные путешествия - это не про Африку. Здесь вы будете платить $40 за номер, в котором может не оказаться горячей воды, тогда как на каком-нибудь Бали за те же деньги снимите бунгало с дизайнерским интерьером и видом на океан.

Побережье на Мадагаскаре. Фото: Анна Авузяк via facebook

Особенно дорогой в Африке получается логистика: нормального общественного транспорта нет практически нигде, так что если вы не готовы трястись в маршрутке, где коленом будете упираться в плечо соседа, а головой - в козу на верхней полке, будьте добры уплатить $100 в день за аренду авто с водителем. И я уже не говорю об организованных сафари в национальных парках.

Что касается простоты организации и комфорта - начинать изучать Африку как турист однозначно стоит с развитых стран вроде Намибии, Кении и Танзании. Там, по крайней мере, с вами будут говорить по-английски.