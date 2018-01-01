Мир и Украина в 2019 году. Что изменится уже завтра Сегодня, 11:54 87 Цей матеріал також доступний українською

17 декабря в Киеве состоится встреча НВ под названием "Мир в 2019"

17 декабря в Киеве, в Мистецьком Арсенале, пройдет финальная встреча НВ в этом году под названием "Мир в 2019". Накануне выйдет одноименный спецвыпуск Нового Времени по эксклюзивной лицензии британского издания The Economist.

На пороге 2019 года мир пугает. Повсюду царит неопределенность. Продолжаются торговые войны. Рынки напряжены. В США идет борьба за власть. Китай лихорадит. Германия меняется. Великобритания покидает ЕС. Россия сбрасывает маски. Агрессия нарастает. Прогнозы – осторожные. Вдобавок правит бал популизм. Какой будет Украина? И где мы – в этом глобальном мире?

Эти и другие вопросы обсудят и дадут свой прогноз общественный деятель и музыкант Святослав Вакарчук, посол Канады в Украине Роман Ващук, экс-министр экономического развития и торговли Украины, управляющий шведской инвестиционной компании East Capital Айварас Абромавичус и президент Украинского католического университета Борис Гудзяк.

Модератор встречи – Виталий Сыч, главный редактор проекта Новое Время.

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