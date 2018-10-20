“Меня уволили с работы, потому что я рома”. Представитель ООН Рита Ижак-Нжай - о личном опыте борьбы с дискриминацией

Как избавиться от стереотипов по отношению к ромской общине, рассказывает Член Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации Рита Ижак-Нжай.

Во время Всеукраинской переписи населения в 2001-м, 47 тыс 917 жителей страны на тот момент указали свою национальность как рома. Официальных и точных данных о том, сколько ромов проживает в Украине сейчас, не хватает, однако по неофициальным подсчетам их может быть от 200 до 400 тыс человек. Такие цифры публикует организация ООН Женщины в отчете Права ромских женщин, которые живут в Украине.

Ромы сконцентрированы преимущественно в Закарпатской, Одесской и Харьковской областях. Ромские женщины регулярно сталкиваются с дискриминацией по гендерному, этническому и национальному признаку.

На днях в Киеве состоялась Конференция по реализации прав ромских женщин в Украине. Ее участницами стали ромки, успешно реализовавшие себя в разных сферах жизни. Среди них - Рита Ижак-Нжай, член Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации. В 2011-2013-х она возглавляла Институт Тома Лантоса в Будапеште, который занимается исследованиями в области прав человека и прав меньшинств.

Сегодня одно из главных направлений деятельности Ижак-Нжай - это борьба за права ромских женщин, а также интеграция ромских общин в открытое общество.

О том, что больше всего впечатлило ее в украинских реалиях, а также о стереотипах и предрассудках в отношении ромов она рассказала в интервью НВ.

- Почему вы решили посвятить себя борьбе за права ромских женщин?

- Моя мама - ромка, а отец - венгр. Его семья была депортирована из Словакии. Так что, можно сказать, что они пострадали оба. Я росла с двойной национальной идентификацией, но всегда гордилась и венгерскими, и ромскими корнями.

Рита Ижак-Нжай столкнулась с дискриминацией, когда ее уволили из-за происхождения. Фото: Наталья Кравчук, НВ

В начальной школе меня обзывали по-всякому, и ваксой, и шоколадкой, но это ничего. Самый вопиющий пример, это когда в 21 год меня уволили с тогдашнего места работы из-за того, что я - ромка. Они так и сказали мне: “Потому что ты - рома”. Компании показалось, что держать на работе ромку - ниже их достоинства.

До этого я слышала, что подобные истории происходили с другими женщинами, но не очень верила в это. Мне казалось, что на самом деле там была причина в чем-то другом, что их не могли уволить только за этническую, национальную принадлежность. Но когда это приключилось со мной, поняла, что такое действительно бывает. Тогда я определила для себя, что буду заниматься этой темой - защитой прав ромов и противодействием дискриминации.

- Расскажите, что вы увидели и услышали за эти два дня конференции в Украине?

- Мы обсуждали, с какими проблемами сталкиваются ромские женщины в Украине и то, как эти проблемы решить. Естественно, я представляла на этой конференции комитет, в котором работаю.

В начальной школе меня обзывали по-всякому, и ваксой, и шоколадкой

Меня интересуют все проблемы, которые обсуждались на конференции. Например, то, что у многих ромов, проживающих в Украине, часто отсутствуют документы: свидетельство о рождении, паспорт. [По данным Мониторинга соблюдения прав человека в отношении ромов в Украине, по состоянию на 2014 год только в Одессе, Кропивницком и Ужгороде порядка 40% ромов рассказали, что у них недостает документа, подтверждающего личность. В Мукачево из 10 тыс ромов только у 1, 5 тыс есть паспорта]. Без документов они не могут легально трудоустроиться, получать пенсии и претендовать на социальную помощь от государства.

Еще одна проблема - это нападения на ромские общины и затягивание расследований подобных инцидентов. Я вижу, что прогресс недостаточен.

- Что впечатлило вас больше всего?

- Я была в Украине еще в 2014-м. На протяжении двух недель ездила по всей стране. Тогда составила некоторое впечатление об Украине. В то время действовала как Специальный докладчик по вопросам национальных меньшинств Совета ООН по правам человека. Это была официальная миссия и свой отчет я подала в эту структуру. Мне было интересно посмотреть, что изменилось в Украине с тех пор. К сожалению, мало что: те проблемы, которые существовали тогда, остались и сейчас.

- Что конкретно?

- Одна из основных - отсутствие системной, налаженной коммуникации между правительством Украины, государственными органами и, собственно, ромской общиной.

На национальном уровне существует стратегия по противодействию дискриминации в отношении национальных меньшин, а также план действий по воплощению этой стратегии в жизнь. Но дальше этого плана пока что дело не заходит.

По наблюдениям представительницы ООН, за четыре года, с момента ее предыдущего визита в Украину здесь мало что изменилось по части соблюдения прав ромов. Фото: Наталья Кравчук, НВ

Меня также беспокоит, что вопросами защиты прав национальных меньшинств занимается Министерство культуры, и то, буквально несколько человек. Важно, чтобы государство могло более эффективно действовать в этой плоскости.

- Можете ли вы привести пример какой-нибудь другой страны, где изначально реалии были похожи на украинские [в том, что касается отношения к ромской общине], но потом все изменилось в лучшую сторону?

- Думаю, у каждой страны есть какие-то свои особенности и нюансы. Например, Испанию часто называют удачным примером интеграции ромов в общество. Но если поговорить с неправительственными организациями, вам там скажут, что очень часто ромы все же не ощущают себя частью общества в этой стране.

Украине нужно найти собственные ресурсы и силы, чтобы решить все эти проблемы. На конференции, к примеру, присутствовали очень талантливые и активные женщины, готовые к сотрудничеству с государственными органами. Они знают о тех проблемах в ромских общинах, и готовы рассказывать об этом, делиться знаниями и подсказывать, что и как можно исправить.

- Вы говорили, что часто ромы все равно не ощущают себя частью большого общества по разным причинам. По моим наблюдениям, в Украине это один из распространенных стереотипов: будто иногда ромам действительно нравится жить такой кочевой жизнью. Что вы об этом думаете?

- Всем необходима какая-то безопасность, уверенность в завтрашнем дне, нужен источник дохода. В этом плане все одинаковы. Разница может быть лишь в том, что кто-то видит надежду на то, что все изменится, а у других такой надежды нет.

Скажем, если человек растет в каком-то изолированном ромском сообществе, где дети не ходят в школу, не умеют читать и писать, а взрослые не работают, сложно переубедить их, чтобы они начали жить иначе. Просто потому что другой жизни такие люди в принципе не видели.

Компании показалось, что держать на работе ромку - ниже их достоинства

На конференции также звучали примеры на эту тему. Женщины рассказывали об опыте семей, которые жили в изолированных от общества условиях, побирались на улице. Отдельным людям все же удавалось вырваться из этого круга и добиться чего-то в жизни. Но это скорее исключение из правил, это единицы.

Думаю, для того, чтобы что-нибудь глобально изменить, нам необходимо использовать примеры успешных женщин из ромского сообщества.

- Какие еще методы можно использовать, чтобы глобально изменить отношение общества к ромской общине?

Изменения должны начинаться в школе. В школах часто уделяют немало внимания каким-то странным и абстрактным темам, но не говорят о действительно важных вещах. Ну, например, как нам всем жить в этом мире рядомдруг с другом, когда мы такие разные.

Еще один важный аспект - это масс-медиа. Если бы я запускала медиакампанию, то пригласила бы самих ромов - экспертов в разных отраслях, чтобы сломать стереотипы, будто ромы умеют только воровать.

Отношение общества к нацменьшинствам можно изменить, демонстрируя примеры успешных ромок, говорит Ижак-Нжай. Фото: Наталья Кравчук, НВ

В Европе есть масса примеров, когда талантливые ромы внесли действительно важный вклад в европейскую культуру, спорт и кино. [Известные личности разных времен с ромскими корнями: польская поэтесса Бронислава Папуша; испанский танцор Хоакин Кортес; музыкант The Rolling Stones Ронни Вуд; шведский футболист Златан Ибрагимович и другие]. В Украине же о таком мало говорят.

- Часто случается, что позитивные примеры перекрываются негативным опытом. Выходишь на улицу, а там суровые реалии - группа ромских девочек пытается ограбить кого-то в метро, например. Это снимают на видео, выставляют в соцсети, вызывают полицию…

- В любом случае, общество должно иметь доступ к разной информации. Людям должны рассказывать не только о том, что есть одна сторона - плохие ромы, но и успешные истории.

В Европе есть масса примеров, когда талантливые ромы внесли действительно важный вклад в европейскую культуру

Мне сейчас вспомнился пример писательницы из Африки Чимаманды Нгози Адичи, ее выступление на конференции TED. Она говорила об опасности одной истории - о том, что одна-единственная история может быть опасной, так как не дает полного представления о ситуации. Для объективности нужны разные истории. Чем больше - тем лучше.

- Однажды я готовила материал о людях, у которых есть ромские корни или которые просто похожи на ромов внешне. Они рассказали, что сталкиваются с проявлениями дискриминации, предвзятым отношением к себе.

- Да, такое бывает, действительно. Увы.

- Один из распространенных стереотипов - то, что ромские женщины предсказывают будущее, предлагают погадать, а в процессе могут обокрасть, обмануть. Ну и вообще, будто бы ромки обладают способностью затуманить разум.

- Ну, у моей мамы были похожие способности. Она могла лечить мне зубную боль, у нее были вещие сны. Но я не знаю, я верю в это, потому что она ромка, или потому что она моя мама.

Честно говоря, не знаю, откуда это взялось. У венгров, например, тоже есть такие убеждения, но они проявляются больше в виде сказок, то есть, это легенды или мифы, рассказы для детей.

- Как планируете продолжать сотрудничество с Украиной теперь?

- Комитет ООН по расовой дискриминации регулярно принимает отчеты от разных стран, и Украина свой отчет должна подать в 2020-м. Это будет моим следующим шагом в рамках официального сотрудничества с Украиной. Но помимо этого у меня здесь есть множество друзей, коллег, знакомых. С некоторыми из них я поддерживаю личные связи уже 10-15 лет. Естественно, я буду всячески помогать им в их работе.