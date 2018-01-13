Мать одного из ключевых фигурантов дела Онищенко отсудила у него дом и квартиру

Печерский суд признал недействительными договоры дарения квартиры и садового дома между фигурантом "газового дела Онищенко" Валерием Писным и его матерью.

Об этом пишет Судебный репортер со ссылкой на решение суда от 21 декабря 2017 года.

В реестре сейчас опубликованы лишь вступительная и резолютивная части решения, поэтому неизвестно, какие именно аргументы приводила мать Писного - Анна.

По данным выписок из реестра недвижимости, трехкомнатную квартиру площадью 75 кв.м в доме по ул. Грушевского, 9 и садовый дом на 57,5 ​​кв.м в Обуховском районе, возле села Старые Безрадичи в садовом обществе Росинка Писный получил от матери в подарок в ноябре 2011 года.

Суд открыл производство по делу в ноябре 2016 года.

Анна Писная считает, что договор дарения, заключенный в 2011 году, был заключен в результате ошибки.

В суд Писная не явилась, ее адвокат подал заявление, в котором просил рассмотреть дело в ее отсутствие.

Валерий Писный или его представители также в суд не прибыли: через канцелярию поступило заявление, что Писный признает исковые требования и не возражает против их удовлетворения.

Известно также, что в декабре 2016 года Анна Писная уже отсудила у сына другой дом по аналогичной схеме.

Напомним, следствие называет Валерия Писного одним из ключевых фигурантов дела Онищенко по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с Укргаздобычей в декабре 2015 года. Согласно материалам расследования, руководителями преступной организации были Онищенко, его мать и Писный.

16 июня 2017 года Соломенский суд Киева взял Постного под стражу на 2 месяца с возможностью внесения залога 10 млн гривен.

НАБУ установило 20 фигурантов, причастных к схемам перепродажи газа с помощью других фирм. Главным организатором в этом деле считается народный депутат Александр Онищенко.

По подсчетам НАБУ, размер ущерба в результате действий группы Онищенко составляет не менее 3 млрд грн.

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