Массовые празднования Нового года посетят почти полтора миллиона украинцев - полиция Сегодня, 21:26 10 Цей матеріал також доступний українською В новогоднюю ночь в 6️80 населенных пунктах государства запланировано почти 9️50 массовых мероприятий.

Ожидается, что около 1,4 млн украинцев выйдут на празднование в новогоднюю ночь.

Об этом спикер Нацполиции Ярослав Тракало написал в Facebook.

"В новогоднюю ночь в 6️80 населенных пунктах государства запланировано почти 9️50 массовых мероприятий по случаю нового 2019 года", - сообщил он.

Тракало добавил, что за охраной общественного порядка будут следить около 10 000 полицейских и военнослужащих Нацгвардии. По его словам, наибольшее внимание правоохранители будут уделять местам массового празднования граждан, где будут работать усиленные наряды полиции вместе с кинологами и взрывотехниками.