Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Андерс Аслунд
Тень Кремля
Анатолий Амелин
Идем на спад
Владимир Фесенко
Лихорадка выборов
Алексей Бондарев
На Марс не летим, ждем конца света

Массовые празднования Нового года посетят почти полтора миллиона украинцев - полиция

Сегодня, 21:26
10
Цей матеріал також доступний українською

В новогоднюю ночь в 6️80 населенных пунктах государства запланировано почти 9️50 массовых мероприятий.

Ожидается, что около 1,4 млн украинцев выйдут на празднование в новогоднюю ночь.

Об этом спикер Нацполиции Ярослав Тракало написал в Facebook.

"В новогоднюю ночь в 6️80 населенных пунктах государства запланировано почти 9️50 массовых мероприятий по случаю нового 2019 года", - сообщил он.

Тракало добавил, что за охраной общественного порядка будут следить около 10 000 полицейских и военнослужащих Нацгвардии. По его словам, наибольшее внимание правоохранители будут уделять местам массового празднования граждан, где будут работать усиленные наряды полиции вместе с кинологами и взрывотехниками.

Теги:   Украина

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Сегодня, 13:19

article_img
Бойцы ВСУ на Донбассе стихами трогательно поздравили украинцев с Новым годом

ТОП-3 мнений

Сергей Лещенко - фото
Сергей Лещенко
Плюс-минус пять
13382
Алексей Гарань - фото
Алексей Гарань
Апокалипсиса в 2019 году не будет
9275
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Новый год! Прогноз на 2019
8204
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Держитесь крепче. Что нам сулит 2019 год
14626
Томас Фридман - фото
Томас Фридман
Если Макрон не устоит – Европе конец
14397
Сергей Лещенко - фото
Сергей Лещенко
Плюс-минус пять
13382
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
42042
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
22596
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Россия хочет себе Беларусь
17250