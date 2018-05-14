Маленькие лошадки. Как пони в бывшей резиденции Януковича спасают украинских бойцов от посттравматического синдрома

Конный клуб в Межигорье проводит для бойцов АТО бесплатные занятия с лошадьми

Фазаны, страусы, собаки - беглый украинский президент Виктор Янукович оставил в Межигорье целый персональный зоопарк. Но некоторые животные попали сюда, когда резиденция уже превратилась в национальный парк.

Конный клуб La petite Ecurie появился в Межигорье в 2015 году. Его открыла украинка Наталья Тертица, которая до этого длительное время работала с лошадьми во Франции. Именно там она увидела, как лошади помогают военным справляться с психологическими травмами и посттравматическим синдромом.

- Есть такая американская программа, называется Horses for Hero. Она распространена и в других странах - конные клубы, которые занимаются именно с бойцами, вернувшимися из зоны боевых действий, - рассказывает Наталья.

В конном клубе Межигорья живут восемь лошадей, четыре из которых - пони

Мы разговариваем здесь же, рядом с конюшнями - девушка держит за уздечку лохматого коричневого пони по имени Малыш. Всего у Натальи - восемь лошадей, четыре из них - пони. Одна из них - пони Бусинка - сейчас беременна. Со всеми животными атошники могут заниматься бесплатно. Подобного по такой технологии в Украине, говорит девушка, пока больше нигде нет:

- Лошади помогают бойцам расслабиться и отвлечься, но самое главное, что это не просто отдых, это и трудотерапия.

Те, кто сюда приходит, сначала знакомятся с лошадьми. Потом готовят их к выезду, а уже после - катаются. Каждой лошади нужно расчесать шерсть, смахнуть с нее пыль, почистить копыта и натереть специальной мазью. Все - под руководством Натальи. За это время с животным устанавливается контакт - оно чувствует, что о нем заботятся.

Гость конного клуба Александр кормит одну из лошадей яблоком

Сегодня у Натальи в гостях - боец вооруженных сил Украины Александр Крот со своей семьей. Четверг тут хотят сделать импровизированным семейным днем, чтобы атошники могли приходить вместе с близкими. Пока Крот вместе с двумя детьми крутится вокруг лошадей, жена стоит в тени за изгородью и иногда фотографирует родных. Дочка Крота - в футболке с логотипом 72 отдельной механизированной бригады.

- Я раньше в МЧС служил, и как раз застали в Киеве революцию и когда Янукович бежал, - рассказывает Крот, пока чистит Малыша. После пошел воевать - и не смог остановиться. Вспоминает о товарище, который служил в 128-й бригаде. В 2015-м погиб при выходе из Дебальцевого - был прилет [обстрел]. Недавно ему поставили памятник.

- Я пошел дальше служить, в вооруженных силах, и сейчас служу- действующий военный. Не смог остановиться, - еще раз повторяет мужчина. - Сейчас при Генштабе нахожусь. Когда-то еще на тягаче работал - вся техника, которая есть, я все перевозил, саушки [самоходная артиллерийская установка], шилки [советские зенитные самоходные установки]. 40 тонн машина, вы посмотрите на меня, я такой худой, а такие тяжести таскал.

Сын Александра кормит лошадей Злату и Мрию

Про конюшни в Межигорье узнали “из телевизора” - увидели сюжет о Наталье на одном из телеканалов. Крот говорит: такой досуг одновременно позволяет и отвлечься от непростых мыслей, и провести интересный день с близкими.

- Они же все понимают! - мужчина нежно треплет за ухо пони, - Да, ты все понимаешь?

Для этого визита семья привезла лошадям несколько мешков яблок и морковки. Животные, учуяв запах лакомства, не отходили от гостей ни на шаг, пока все не съели. Наталья же жалуется: нередко гости Межигорья, проходя мимо конюшен, подкармливают лошадей вопреки запретам.

- Сало дают им, еще что-то непонятное, - сетует девушка. - Один раз мне сказали, мол, да мы ничего такого им не давали, только шампанское вот налили. Ну, нормальные вообще?

Александр чешет пони по имени Малыш

В этот момент компания молодых людей пытается перелезть через деревянную изгородь, чтобы насквозь пересечь территорию конюшен и выйти на стороне набережной. Наталья кричит им, что так делать нельзя - лошади могут побежать за ними. Люди делают вид, что не слышат, и быстро скрываются за забором с другой стороны. Владелица конного клуба разводит руками.

Здесь, в Межигорье, при Януковиче лошадей не было. Он держал их в другой своей резиденции - охотничьем поместье в Залесье. Теперь национальный парк предоставил Наталье под конюшни территорию, которая до этого пустовала. Однако спокойно работать не получается, жалуется Наталья, и говорит, что иногда администрация не разрешает ей заезжать на территорию парка на своем автомобиле. Хотя другие сотрудники и служебный транспорт здесь ездят.

Дети бойца Александра вычесывают двух пони

- Доходило до того, что я на велосипеде везла два мешка овса в конюшни, - говорит Наталья. Позади нее в стойле ржет пони - жених Бусинки.

В конюшне работают и волонтеры, тоже атошники. Они помогают ухаживать за лошадьми. Один из таких сейчас здесь, но отказывается называть свое имя и фотографироваться.

- Я разведчик, мне нельзя, - бросает коротко парень. Он молодой и очень бородатый. По глазам видно, что в этой жизни успел насмотреться на многое. Добавляет:

- Меня на Донбасс отправляли на всякие очень разные задания. Много раз.

Каждую лошадь нужно вычесать и почистить ей копыта

Впервые парень сел на лошадь около четырех месяцев назад - это была здешняя кобыла Злата. Он трепетно к ней относиться и называет исключительно Златочкой.

- Сейчас вот делаю для Златочки новое стойло, - хвастается он, взмахивая кистью в руке. Красит деревянные балки в конюшне белой краской. Живет парень тут же, в Межигорье - часть помещений отдали под гостиницу для атошников. Свежий воздух, близость к воде и природа помогают немного уравновесить психологическое состояние.

По желанию лошадям можно приносить гостинцы: яблоки и морковь

Заниматься с лошадьми регулярно сюда приходят порядка десяти человек. Часто приходят и новые. При первом знакомстве люди только присматриваются к лошадям и знакомятся с ними, а уже потом выбирают себе “любимое” животное.

- Приходят такие взрослые дядьки, но выбирают маленьких поняшек, им нравится, говорит Наталья.

Иногда за день в конюшнях может появиться кто-то один, а иногда - целых тридцать человек. Такую “делегацию” здесь ожидают совсем скоро - это будут бойцы из Чернигова.

- Все это одновременно и эмоциональная разгрузка и физическая реабилитация как работа через труд, - отмечает Наталья. - Лошади - они притягивают. Потом люди возвращаются к ним снова и снова, чтобы провести с животными больше времени.

Наталья содержит конюшни за свой счет

Помимо обычных занятий здесь иногда случаются разные в хорошем смысле ситуации. Не так давно, рассказывает моя собеседница, один боец решил сделать предложение своей девушке. Хитростями заманил ее в Межигорье. Сам переоделся в рыцаря и подъехал к ней на коне. Она сказала “да”.

Конный клуб в Межигорье Наталья полностью содержит за свой счет. Сами же лошади себя и окупают - они снимаются в клипах и рекламе, здесь также действует школа верховой езды и прогулки на лошадях. На вопрос, не пыталась ли она найти инвестора под реабилитацию бойцов, Наталья улыбается и отвечает: “Столько работы, что над этим даже некогда было подумать”.