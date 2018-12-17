Перу, ЮАР, Индия. Пять историй от украинцев, которые год волонтерили в далеких уголках планеты Сегодня, 21:16 198 Цей матеріал також доступний українською Участники программы на год отправляются в другую страну Лиза Милевская

Индия, Южная Африка, Перу, Корея и Бурунди. Молодые украинцы рассказывают, как целый год работали волонтерами в разных странах мира и с какими инсайтами вернулись домой.

Представьте, что вас отвозят на другой континент: в далекую Африку или, к примеру, Южную Америку. Селят там в доме у обычной семьи в неприметном сельском домике и оставляют так на целый год. Без денег, возможностей их заработать, но с компанией новых друзей со всего мира.

Так работает волонтерский проект Good News Corps. Молодые люди со всего мира возрастом до 30 лет могут выбрать любую точку на карте, отправиться туда на год, где вместе с группой таких же отважных смельчаков из других стран будут заниматься волонтерством и создавать различные культурные проекты.

Волонтерство учит молодых людей быть независимыми, не бояться трудностей, находить выход из сложных ситуаций, помогать другим бескорыстно и уметь наладить общий язык с любым, кто встретится на пути.

Чтобы поделиться своим опытом и вспомнить самые яркие истории из путешествий, участники этой программы провели в Киеве фестиваль Global Youth Culture. Там презентовали культуры мира: угощали эфиопским кофе и армянским лавашом, показывали пьесу о приключениях украинки в Африке и демонстрировали традиционные костюмы разных народов.

НВ записало истории пяти молодых украинцев, которые исследовали Южную Африку, Перу, Бурунди, Индию и Южную Корею. Все они вернулись обратно с новой целью - развивать и менять свою страну.



Катерина Черепнина, провела год в Индии



Началось все с того, что в одной молодежной организации я познакомилась с ребятами из Кореи и наблюдала, как они здесь изучают Украину, украинскую кухню, язык. У меня появилась такая же мечта: захотелось тоже стать волонтером и как-то менять мир.

Я уехала в Индию в 2013-м году, когда закончила в Киеве университет, и пробыла там год. Жила в городе Ченнай на юге страны - в этом городе обычно не так много туристов, к ним редко приезжают белые люди, поэтому мы были диковинкой.

Почему Индия? Тогда я знала о ней мало. Ну и хотелось выбрать страну, где я реально могла бы быть полезной.

Катерина Черепнина провела год в городе Ченнай в Индии. Фото из архива Катерины Черепниной

Когда за день до вылета на рынке покупала дорожную сумку, продавщица спросила меня, куда я еду. А потом говорит: “Да ты что, у меня недавно туда знакомый поехал, умер там! И ты умрешь!”. Ну, я начала переживать.

Все, что я до этого слышала об Индии, кардинально отличалось от увиденного, когда я туда приехала. Многие говорят, что это бедная, грязная страна, я тоже ехала с такой мыслью, что все будет плохо, мне было страшно. На самом деле, Индия - страна контрастов. Люди умные, многие учатся, в основном, на инженеров или медиков. Индусы часто ездят учиться за границу, но потом возвращаются в свою страну.

Индия - огромная, поэтому в разных ее частях все разное - люди, климат, манера одеваться.

Со мной в Ченнае была еще одна девочка из Украины, Света, также двое волонтеров из Кореи. Зимой приехало еще двое из Таиланда. В общей сложности, по всей Индии в один набор было порядка 80 волонтеров из разных стран.

Волонтеры живут при организации, которая их принимает, за все, что они там делают, никто не платит, с собой чемодан с деньгами тоже нельзя было взять - мы взяли не очень много, на обратные билеты и на продление визы, но деньги быстро закончились. Организация обеспечивала нам питание трижды в день, иногда мы готовили, жили с местными, нам периодически выдавали и карманные средства, но не так много, чтобы можно было купить все, что захочется.

Мы, в основном, организовывали для молодых культурные лагеря, помогали местным носить питьевую воду, организовывали разнообразные мероприятия.

Индия - большая и колоритная страна, полная контрастов. Фото из архива Катерины Черпниной

Очень много работали с детьми и преподавали им английский язык. В Индии - 22 официальных языка и очень много неофициальных. Английский - тот язык, который всех объединяет, но его знают немногие. Те, кто не имеет возможности учиться, английского не знают, знают лишь местный, но часто не могут общаться на нем с людьми с других городов и регионов своей же страны.

Не могу сказать, что отлично знала английский, когда уезжала в Индию: да, учила в школе, в университете, но не идеально. Было сложно разговаривать, казалось, что меня не поймут. Но приходилось, ведь ни русского, ни украинского никто не понимал. Потом я и детям так говорила: если не получается, это ничего - главное, пробуйте, пытайтесь.

Отдельный опыт - когда живешь вместе с людьми из разных стран, тоже изучаешь их культуру и традиции. Я жила год в стране, где нет никого: ни друзей, ни родителей, вот, у меня была только одна Света.

Все это разрушает и твои собственные стереотипы. Например, у меня был четкий стереотип, что нужно есть ложкой и вилкой, но нет, в Индии все едят руками.

Когда возвращаешься, понимаешь, что наконец преодолел многое. По приезду я поступила на магистратуру. Тогда мне все проблемы здесь казались просто мелочами. Не сдал сессию? Бросил парень? Ой, это все вообще такое маловажное в сравнении с Индией…

Мне хочется менять Украину, будущие поколения. Я вернулась сюда и полна энергии. Этот год волонтерства дал мне силу.



Денис Ткачук, 26 лет, провел год в Перу



До поездки я работал в училище мастером - преподавателем автомеханики, параллельно учился в университете.

До волонтерства я уже бывал в Таиланде и Корее, поэтому при выборе страны Азию отбросил сразу. В Африку тоже не захотел - мне сказали, что они весь год едят эту кашу, я передумал.

Мы много знаем о Бразилии из-за футбола, о Кубе из-за революции, а о Перу - почти ничего. Из атласа только помнил Мачу-Пикчу. И поэтому я выбрал эту страну. Жил в столице Лиме.

Денис Ткачук выбрал для волонтерства Перу, город Лима. Фото: из архива Дениса Ткачука

Перед тем, как поехать в Перу, я читал, что пишут другие, нашел блог одной девушки, которая жила там какое-то время. Она писала, например, что там очень острая еда, особенно - перец ахи, у нас такого нет. Когда я приехал, попробовал этот перец, поначалу - да, показалось очень острым, а потом я понял: он не просто острый, у него есть и своеобразный, отдельный вкус. А она, та женщина, восемь лет там прожила и не поняла этого.

Самое популярное блюдо в пляжных регионах - сырая рыба с лимонным соком, севиче. Рис едят практически со всем - как у нас хлеб. В горной местности едят картошку, но перед этим закапывают ее в землю, она там заванивается. Вообще в Перу куча видов картошки, она попала в Европу именно оттуда. Еще в горах едят морских свинок - они там называются куй.

В джунглях едят обезьян и вообще все, что движется. Еще - бананы, но не такие, как у нас продают, а метровые. Один такой взял у женщины на кухне, начал чистить, с меня все смеялись, когда попытался его откусить - оказалось, его нужно готовить.

За год волонтерства в Перу Денис Ткачук выучил испанский на уровне, которого хватает для устного общения. Фото: из архива Дениса Ткачука

По собственной инициативе решил поехать в Серро-де-Паско - город, в который никто не просится сам, обычно организаторы лишь отправляют туда по своему решению. Он расположен на высоте 4 тыс 380 м и там очень сложно находиться неподготовленным людям. Со мной отправили еще парня из Китая - четыре или пять дней он болел, я ему помогал, мы сидели с кислородными баллонами. Даже потом, когда уже привык, то все равно было труднее, чем обычно: чтобы подняться с первого на второй этаж, нужно было преодолеть восемь крутых ступенек. Одышка была такая, будто я бегал на соревнованиях. В этом высокогорном районе две недели учил детей танцам, позже уже мог играть с ними в футбол - совсем привык к климату.

В Перу я выучил разговорный испанский. Нас отправляли на большой рынок, где мы должны были получать для себя еду. Глава этого рынка - друг нашей организации, поэтому бесплатно давал продукты. Там, на рынке, была настоящая живая школа общения: мне приходилось как-то объясняться перед местными.

Вернулся в Украину совсем недавно, в сентябре этого года. До сих пор иногда сложно вспомнить нужное слово на родном языке и я заменяю его испанским.



Ирина Замыслова, 25 лет, почти год пробыла в Южной Корее



Я закончила факультет корейского языка, поэтому хотела поехать в Южную Корею, чтобы улучшить язык. До этого я уже бывала там в языковом лагере, но того опыта показалось недостаточно.

Отправилась туда в 2015 году. Как только мы приехали, должны были участвовать в большом международном мероприятии - общем для всех волонтеров. Тогда у меня появилась куча знакомых со всего мира.

Ирина Замыслова поехала в Корею, так как до этого изучала корейский язык в Украине. Фото из архива Ирины Замысловой

Мы проводили языковые лагеря, рассказывали о культуре и традициях. Выступали в университетах, домах престарелых, придумывали программу буквально за 2-3 дня.

Корея - развитая страна, но там тоже есть чему научиться. Мне нравится корейская культура за то, что они очень чтят свои традиции, очень уважают старших. Даже если разница в возрасте всего год, это уже повод для уважительного обращения - у корейцев в разговоре 6 уровней вежливости. Отец в семье всегда заслуживает уважения, каким бы он не был, даже если он - последний алкоголик.

После Кореи я очень долго отучала себя кланяться людям - это тоже показатель уважения к собеседнику.

Однажды нам сказали, что мы едем в другой город, а на сколько - не понятно. Мы поехали в том, что было, погода была еще достаточно теплой в конце осени. Но потом пошел снег, оказалось, что нам нечего надеть, чтобы согреться.

Замыслова объездила всю Корею и увидела, чем отличаются разные ее регионы. Фото из архива Ирины Замысловой

В том городе нас поселили у бабушки, она жила одна. И эта бабушка отдала нам совершенно новые вещи своей дочери: мол, когда-то купила их для нее, а та не захотела забирать. Девочкам, которые были со мной, подарила две куртки, мне - штаны и свитер. Мне было очень приятно и тоже захотелось помогать другим вот так же просто, как она.

Да, мы ничего не могли себе купить, но очень много получили. Ехали, чтобы отдавать: работать, помогать, а вернулись с тем, что много чего отдали нам. Мы вернулись с огромным багажом и опыта, и знаний, и, например, подарков. Нам надарили кучу всего: сувениры, вкусняшки, одежду.

Я объездила всю Корею вдоль и поперек, была в разных районах, наслушалась, как говорят на диалектах. Теперь работаю переводчиком на частных встречах и крупных мероприятиях. Думаю, своих целей я достигла.



Лиза Милевская, 21 год, провела десять месяцев в Бурунди



Я училась в двух университетах и работала официанткой в ресторане. Хотела что-то изменить в своей жизни, добавить в нее каких-то красок, ну и отдохнуть, увидеть мир. Решила поехать в Африку.

Сказала, что согласна на любую африканскую страну. Сначала мне предлагали Танзанию, было не очень страшно, потому что эта страна более-менее известна. Но потом сказали: “Ты едешь в Бурунди!” Я открыла гугл, посмотрела, что это, и следующую ночь просто не могла уснуть.

Лиза Милевская выступала перед первыми лицами Бурунди. Фото из архива Лизы Милевской

В комментариях туристы писали, мол, мы туда больше никогда не вернемся, не едьте, там ничего нет. Недавно там была война. [С 1993 по 2005 в Бурунди продолжалась гражданская война, в основе которой - конфликт между этническими группами хуту и тутси. В 2015-м в стране была попытка военного переворота]. Я прочла, что в экономическом плане это одна из самых бедных стран мира. У меня было впечатление, что там нет ни еды, ни воды, куча болезней: малярия, эбола, что буду спать на глиняном полу.

Бурунди - восточная Африка, страна входит в так называемую East Africa Community. Кроме Бурунди там еще Кения, Танзания, Руанда и Уганда. У них безвизовый режим, что-то вроде Евросоюза по-африкански.

Перед поездкой я делала себе украинскую банковскую карту и мужчина-консультант в банке спросил, куда я отправляюсь. Сказала, что еду в Африку, и потом в беседе он обронил: “Если вернетесь...”.

Люди, слыша слово “Африка”, обычно говорят: да все понятно, там голод, болезни, бедность. Но так говорить нельзя, если вы там не бывали. У них есть сенсорные телефоны, электричество - дорогое, но есть. Еще мне повезло, что я жила в районе с большим озером неподалеку, поэтому с пресной водой тоже не было проблем.

В комнате мы жили вшестером: две девочки из Кореи, одна из Таиланда, одна из Китая, ну и я. Был душ, я никогда не голодала, хоть ели мы, конечно, не то, что нам самим хотелось бы. Это было одно и то же: картошка, угали [традиционное блюдо, сваренное из кукурузной муки], бобы, капуста. В Бурунди не очень жарко, градусов 25, где-то как у нас в Украине летом. Белых людей практически нет, но есть индийцы, китайцы, некоторые из них держат в Бурунди бизнес. Мы не ездили общественным транспортом, всегда только автостопом, но я никогда не перемещалась сама - только в сопровождении африканцев. Люди дружелюбно подвозили, даже если это было им не по дороге.

Волонтеры в Бурунди проводили детские лагеря и тренинги для взрослых. с Фото из архива Лизы Милевской.

В основном, в этой стране разговаривают на французском, но многие хорошо знают английский - думаю, даже лучше, чем в Украине. Вот, к примеру, если поймаешь машину, сядешь и заговоришь по-английски, в Украине есть шанс, что тебе не смогут ответить.

Мы провели два детских лагеря, собрали четыреста детей. В местных семьях может быть по 10 детей, родителям сложно воспитывать каждого. На занятиях дети сломали нам мебель - были непослушны. С каждым отдельно работать не получалось, их было слишком много, но мы занимались оригами, делали поделки, учили языки, разучивали песни. Главная фишка этого волонтерского проекта - mind education, то есть, развитие интеллекта, поэтому мы проводили разнообразные развивающие лекции.

Были и лагеря для студентов - все то же самое, что и для детей, но немного на другом уровне. Я ездила в центральную тюрьму Бурунди, чтобы проводить тренинги. Там была группа людей - около 160 человек, и каждый понедельник мы занимались, была целая программа.

Еще я пою, поэтому меня везде приглашали выступить, делали афиши в соцсетях. Люди приходили, чтобы посмотреть, что это за белая девушка приехала для них петь - это вызывало у местных шок. Пела на местном языке: писала для себя слова в транскрипции, произношение, конечно, хромало, бывало, я что-то путала, аудитория смеялась. Выступала перед местным министрами образования, юстиции, молодежи. Встречалась с премьер-министром Бурунди.

Африканский детей учили английскому языку. Фото из архива Лизы Милевской

Ездила в Руанду [страна по соседству с Бурунди, в 1994 году там произошел геноцид в связи все с тем же конфликтом между тутси и хуту]. Когда-то они с Бурунди были одним целым, но в 1960-х разделились на два государства. [Независимость Королевства Бурунди провозгласили 1 июля 1962 года] Сейчас это - небо и земля. В Бурунди не везде есть дороги, здания - маленькие, есть недостроенные дома, в которых все равно живут. В Руанде хорошие дороги, другая архитектура.

Перед поездкой [в Бурунди] делала обязательную прививку от желтой лихорадки. Предлагали и другие, но я отказалась. Ничем не болела. Среди нас только одна девочка переболела легкой формой малярии.

Я вернулась из Бурунди где-то месяц назад. Там пробыла десять месяцев. Начала ценить мелочи. Заметила, что у нас люди грустные и озлобленные, серые. Случайно кого-то толкнешь - сразу на тебя кидаются. В Бурунди люди очень счастливые, хотя у них обстановка похлеще нашей. Там даже не у всех обувь есть, многие расхаживают босиком, и ничего.

Здесь у нас все есть, все, что нам нужно. Не на что жаловаться, вот правда. Мы должны понять это. Осознать наконец, что у Украины - огромный потенциал для развития.



Роман Маховский, 23 года, провел год в Южно-Африканской Республике



Я закончил бакалаврат по специальности Филология английского языка и международные отношения. У меня появилась идея поехать куда-нибудь волонтером - послушал истории друзей и знакомых, которые уже ездили так.

Среди всех африканских стран именно в ЮАР больше всего распространен английский. Так как моя специализация связана с этим языком, после долгих раздумий я решил отправиться именно туда.

Начитался перед отъездом, что ЮАР - хоть развитая, но одна из самых опасных стран в Африке, где убивают белых. Боялся, что меня тоже убьют. Все меня отговаривали.

Роман Маховский и местные дети в ЮАР. Фото из архива Романа Маховского

Ехал я в Йоханнесбург - самый большой город на континенте. Думал, сейчас приеду, меня поселят в небольшой домик в четыре этажа, будет простенькая комнатка, но с условиями. Ехали из аэропорта, вокруг свет, высотки, красиво. А потом выехали за город, а там темно, ферма какая-то, меня приводят в бунгало: бетонные стены, соломенная крыша, паутина везде, куча комаров вокруг и нет антимоскитной сетки, меня встречают четыре соседа - двое из Африки и двое из Азии. Там я должен был провести ближайший год.

Со мной жили 18 человек из разных стран, но из Украины - я один. Все с разной ментальностью и взглядами на жизнь. Много было моментов, когда я с ними ругался, но приходилось переступать через себя, ведь мы жили на одной территории и делали одно дело.

Простые южноафриканцы едят белую кукурузную кашу - пап, и курицу, за электроэнергию не платят, если живут в простых бунгало.

Помню, как я поехал в Кейптаун без копейки в кармане - очень хотел посмотреть этот город. Туда от Йоханнесбурга на машине 15 часов. С двумя девушками-волонтерами поехали автостопом. Это такое интересное ощущение: ты свободен от всего. Ведь обычно, когда едешь в отпуск, то много планируешь, думаешь, так, это купим, это не купим, а тут денег нет - не о чем переживать. Нас подобрала женщина, с которой мы проехали почти все расстояние, она много расспрашивала, для нее было в диковинку то, что мы вот так путешествуем.

Волонтеры в ЮАР . Фото из архива Романа Маховского

В Кейптауне очень хотел подняться на Столовую гору - ее высота 1086 м, а верхушка плоская, как стол. Когда подошли к ней, появилась куча сомнений. На то, чтобы подняться популярным путем, у нас не хватало времени - а мне было обидно, что я побываю у горы и не взберусь на нее. Был и другой путь, более короткий, и, как оказалось, очень опасный - им пользуются разве что местные. Мы же об этом узнали, только когда прошли по этим скалам полпути, а возвращаться вниз было слишком небезопасно. По дороге встретили мужчину, который успокоил, сказал, все нормально, идите, это не так страшно.

Мы поднялись и это было прекрасно. Как раз наблюдали заход солнца, а Кейптаун - как на ладони. Это путешествие на Столовую гору очень сблизило нас троих.

Если говорить метафорически, вся моя жизнь - эта гора. Бывают разные ситуации, на пути будут встречаться разные люди, главное - не сдаваться.