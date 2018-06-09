Коррупция или олигархи? Аслунд, Гройсман и Фиала – о главной проблеме экономики Украины

Андерс Аслунд, Владимир Гройсман, Томаш Фиала и Виталий Сыч во время встречи НВ "Диалоги о будущем"

7 июня в Киеве состоялась встреча НВ Диалоги о будущем, в рамках которой американский экономист Андерс Аслунд, премьер Владимир Гройсман и СЕО Dragon Capital Томаш Фиала обcудили особенности развития постсоветских стран и вывели рецепт экономического успеха Украины

«С началом войны ВВП Украины провалился на 15%, сейчас экономика стабилизировалась и растет со скоростью 2-3% в год. Это лучше, чем минус 15%, но медленнее, чем растет весь мир – мировая экономика поднимается со скоростью примерно 4% в год», – так задал тон дискуссии модератор встречи, главный редактор проекта НВ Виталий Сыч.

Премьер-министр Владимир Гройсман убежден, что украинская экономика может расти больше, чем на 5%. По его мнению, главным препятствием роста является популизм, особенно быстро распространяющийся перед выборами.

«Мы знаем, что в своем желании победить на выборах, политики часто не придерживаются обязательств. И у такой безответственности – свои последствия. Планов могут быть сотни, но идти нужно одним путем», – считает Владимир Гройсман.

Еще одно препятствие на пути к модернизации – олигархи. «Очевидно, что государство давало им возможности использовать связи и приумножать состояние, – говорит премьер-министр. – Так нашу экономику делали более сырьевой в личных интересах».

"Я рад, что сегодня парламент абсолютным большинством голосов, даже конституционным большинством, принял чрезвычайно важное фундаментальное решение – создание независимого Антикоррупционного суда", - сказал Гройсман, добавив, что каким в результате будет этот суд, "покажет только время".

Но "очевидным", по словам премьера, является то, что власть должна улучшить легкость ведения бизнеса и "создать доброжелательную среду для инвестирования". Одной из таких возможностей Гройсман назвал начало "масштабных приватизационных процессов", благодаря которым в Украину придет "совершенно иное качество капитала".

Американский экономист Андерс Аслунд уверен, что лучшее решение для Украины – это демонополизация. «Олигарх – это человек, который умеет общаться с правительством так, чтобы потом получать особые государственные привилегии. Нужно создать рынок – это и есть решение проблемы», – подчеркнул эксперт.

Аслунд полагает, что у всех стран бывшего СССР есть одна общая, и куда большая проблема – отсутствие реального права на частную собственность. «Потенциальные иностранные инвесторы – не дураки. Они видят, что местные жители не заинтересованы инвестировать в свою страну, а только выводят из нее деньги. Так почему иностранцы должны быть настолько глупыми, чтобы вкладывать средства в такие страны?» – говорит экономист.

Он также отмечает, что для нормального роста экономики 25-30% ВВП должны составлять инвестиции, в то же время как в прошлом году Украина смогла достичь отметки лишь в 16%.

Глава Dragon Capital Томаш Фиала подчеркивает, что согласно опросам, инвесторы на первом месте выделяют проблему неэффективности борьбы с коррупцией.

«Сейчас мы находится на уровне где-то 20% ВВП Евросоюза. Если коррупция останется прежней, то к 2040 году мы вырастем до 28%. Если она опустится до среднего уровня ЕС, как в Болгарии, – мы окажемся где-то в районе 38%, – говорит Фиала. – Но если коррупция снизится до уровня наиболее развитых стран ЕС, то к 2040 году у Украины есть все шансы выйти на чуть более 50% ВВП ЕС».

Также, по словам, Фиалы, налог на выведенный капитал больше мотивировал бы инвесторов вкладывать деньги в Украину. К тому же, компании стали бы выходить из тени. 10% оборота идет «в черную», – уверен он.

И последнее, говорит Фиала: «Самая большая реформа, влияющая на приток инвестиций – это либерализация рынка земли».

Как проходили другие встречи с НВ?

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Фото – Наталья Кравчук