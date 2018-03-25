Комаровский о вакцинах и эпидемиях: украинцы верят только смертям

Низкий уровень вакцинации и отсутствие коллективного иммунитета украинцев от таких болезней как дифтерия – проблема национальной безопасности, убежден известный детский врач, педиатр с 30-летним опытом Евгений Комаровский. Об этом он заявил в интервью журналу Новое Время.

Вспышка кори действительно напугала украинцев, отмечает доктор. "Но, и я говорил об этом, люди начинают меняться только тогда, когда увидят реальные смерти. Без гробиков во дворах мы в вакцинацию не верим, - сетует Комаровский. - Но я не хочу, чтобы людьми управлял страх. Я хочу, чтобы ими управляло знание. Мы привыкли пугаться, а мне противно работать с людьми на таком уровне".

Впрочем, даже после вспышки кори проблемы с вакцинацией в стране не прекратились, констатирует Комаровский. По его словам, по отдельным позициям не привиты до 40% населения.

Мы много говорим о детях, а какой процент взрослых привит от дифтерии?

"Мы много говорим о детях, а какой процент взрослых привит от дифтерии? В лучшем случае 1%. Нам до сих пор везет, что в Украине циркулируют дифтерийные палочки со слабым токсином, - рассказывает педиатр. - Но стоит сюда прилететь человеку из Йемена, Бангладеш или Венесуэлы, где существует реальная эпидемия дифтерии и распространяется высокотоксикогенная дифтерийная палочка, все может поменяться вмиг".

Комаровский приводит лишь одно утешение для такого сценария: если подобная эпидемия возникнет в Украине, "все соседние цивилизованные страны будут поставлять нам сыворотку, чтобы обезопасить себя".

"Отсутствие коллективного иммунитета от таких болезней — проблема национальной безопасности. Но у нас в стране нет органа, который занимается национальной безопасностью. Тот, который есть, занят чем‑то совсем другим", - констатирует Комаровский.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №11 от 22 марта 2018 года.