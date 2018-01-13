Кличко анонсировал замену вагонов киевского фуникулера на новые в 2018 году

Австрийская компания заменит вагоны фуникулера, которым уже более 50 лет, на современные

Киевская городская государственная администрация намерена в 2018 году заменить вагоны в киевском фуникулере.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала Киев, передает пресс-служба КГГА.

По его словам, австрийская компания заменит вагоны фуникулера, которым уже более 50 лет, на современные.

"Обновленный фуникулер станет более комфортным, более быстрым и будет предоставлять более качественные услуги", - сказал мэр столицы.

Также, по его словам, весной 2018 года закончат реставрацию Владимирской горки, обновление Пейзажной аллеи и Аллеи художников.

Ранее сообщалось, что Кличко анонсировал капитальный ремонт 10 парков Киева в 2018 году.