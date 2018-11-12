Киев-Вашингтон-Брюссель. Какой видят Украину в Европе и США?

19 ноября в Киеве состоится новая встреча НВ "Диалоги о будущем"

На что делать ставку украинцам?

19 ноября, в Киеве, Новое Время проведет открытую встречу с бывшим послом США в Украине Уильямом Тейлором. Опытный американский дипломат, работавший в миссиях помощи государствам Ближнего Востока, вице-президент Института мира в Вашингтоне примет участие в дискуссии о будущем Украины и ее месте на геополитической карте мира.

Также спикерами в рамках встречи НВ "Диалоги о будущем" выступят экс-министр экономического развития и торговли Украины, основатель Киево-Могилянской бизнес-школы Павло Шеремета и дипломат, постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Киев-Вашингтон-Брюссель. Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Новые рынки, партнерство и возможности. Или закрытые границы. Инвестиции и помощь. Или усталость и разочарование. Какой нашу страну видят в Европе и США? На что делать ставку самим украинцам?

Модератор дискуссии – Виталий Сыч, главный редактор проекта Новое Время.

Чтобы попасть на дискуссию, зарегистрируйтесь здесь.

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