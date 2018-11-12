12 ноября 2018, понедельник

Киев-Вашингтон-Брюссель. Какой видят Украину в Европе и США?

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19 ноября в Киеве состоится новая встреча НВ

19 ноября в Киеве состоится новая встреча НВ "Диалоги о будущем"

На что делать ставку украинцам?

19 ноября, в Киеве, Новое Время проведет открытую встречу с бывшим послом США в Украине Уильямом Тейлором. Опытный американский дипломат, работавший в миссиях помощи государствам Ближнего Востока, вице-президент Института мира в Вашингтоне примет участие в дискуссии о будущем Украины и ее месте на геополитической карте мира.

Также спикерами в рамках встречи НВ "Диалоги о будущем" выступят экс-министр экономического развития и торговли Украины, основатель Киево-Могилянской бизнес-школы Павло Шеремета и дипломат, постоянный представитель Украины при Совете Европы  Дмитрий Кулеба.

Киев-Вашингтон-Брюссель. Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Новые рынки, партнерство и возможности. Или закрытые границы. Инвестиции и помощь. Или усталость и разочарование. Какой нашу страну видят в Европе и США? На что делать ставку самим украинцам?

Модератор дискуссии – Виталий Сыч, главный редактор проекта Новое Время.

Чтобы попасть на дискуссию, зарегистрируйтесь здесь.

Как проходили другие встречи с НВ?

Диалоги о будущем – цикл лекций известных экономистов, успешных бизнесменов, ученых и визионеров 

Диалоги о будущем с Фрэнсисом Фукуямой

Правила бизнеса – украинские предприниматели и СЕО о том, как стать первым в своем деле

Диалоги о будущем с Андерсом Аслундом, Владимиром Гройсманом и Томашем Фиалой

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".

Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
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