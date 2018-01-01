“Хочете знімати, як будем стояти в полі?”. Как работает новый экспресс Киев-Борисполь Сегодня, 21:03 13 Цей матеріал також доступний українською Рельсовый автобус доезжает из Киева в аэропорт Борисполь за 35 минут Наталья Кравчук

Репортер НВ.ua Саша Горчинская и фотограф Наташа Кравчук прокатились в Kyiv Boryspil Express, чтобы оценить плюсы и минусы экспресса до аэропорта Борисполь.

В последний день осени в Киеве торжественно - с участием первых лиц страны - запустили новый экспресс от Центрального железнодорожного вокзала в аэропорт Борисполь.

Однако уже на следующий день после того, как на нем проехали Порошенко и Гройсман, по дороге в Борисполь экспресс сломался, в Сети появились фото, как пассажиры выпрыгивают из остановившейся электрички, чтобы успеть на свои рейсы. Один все-таки опоздал на самолет в Катар - Укрзалізниця выплатила ему $550 компенсации за билет.

Экспресс в Борисполь. Фото: Наталья Кравчук

Через несколько дней после этого мы отправились на Центральный железнодорожный вокзал в среду, 5 декабря, чтобы протестировать новое средство передвижения в аэропорт лично.

Специально для экспресса на вокзале переоборудовали платформу №14. Попасть на нее можно двумя способами: через подземный переход, ведущий от метро к Южному вокзалу, а также через главное здание Центрального вокзала.

Выход на 14-й путь из подземного перехода. Фото: Наталья Кравчук

Мы решаем идти через переход и сразу натыкаемся на стенд с расписанием рельсового автобуса - именно так на самом деле называется этот тип транспорта. Поверх стенда - распечатанный лист А4 с обновленным расписанием. Днем ранее кто-то сфотографировал его и выложил в фейсбук: там такие изменения сразу же связали с недавней поломкой и обозвали “зрадой”. Ближайший рейс - в 12:00, то есть, через 20 минут.

На платформе уже стоит экспресс. Еще одна причина, по которой его так сильно критикуют: внешне он очень современный, но ездит по рельсам на дизельном топливе. Такое решение кажется не очень современным, ведь сегодня в мировых трендах - электрокары и переход на альтернативные источники питания.

Указатель на платформе. Фото: Наталья Кравчук

- Билеты можно купить наверху, - сообщает стюарт, который встречает пассажиров на платформе. То есть, нам снова нужно подниматься, только теперь - по другую сторону платформы. Это неудобно для тех, кто, как мы, решит попасть к экспрессу через переход.

Выходим в небольшой зал ожидания, специально оборудованный для пассажиров экспресса в здании Центрального вокзала. Здесь есть новые удобные сиденья, вай-фай, детская комната, на стене - табло аэропорта Борисполь с расписанием ближайших рейсов.

Зал ожидания в здании киевского вокзала. Фото: Наталья Кравчук

В зале - несколько человек с чемоданами. Охранник машет рукой куда-то в коридор и говорит:

- Там - терминал.

Действительно, билет на экспресс можно купить через терминал: нужно выбрать время, в которое вы планируете уехать, добавить количество билетов. Проезд стоит 80 грн, независимо от того, едете вы от Дарницы или из Киева. Для детей до 6 лет проезд бесплатный, с 6 до 14 - со скидкой в 25%. Купленный билет действует сутки. То есть, можно купить билет на 12:00 сегодня, а воспользоваться им в это же время завтра.

Контролер проверяет электронные билеты на входе в вагон. Фото: Наталья Кравчук

Для оплаты нужно приложить банковскую карту. На все требуется около минуты, процесс выглядит красиво и современно. За наличку проездной документ можно взять и в обычной кассе вокзала, если кому-то так будет удобнее. Онлайн купить пока невозможно, но Укрзалізниця убеждает, что это ненадолго.

На платформу в спешке выбегает девушка в зеленой куртке. Видит, что экспресс снимают журналисты. Смеется:

- Хочете знімати, як будем стояти в полі?

Потом признается: новости о том, что новомодный транспорт сломался посреди поля во второй же день работы, сильно ее расстроили. Но они с сыном и мужем все равно выбрали экспресс, чтобы быстро доехать в Борисполь - рискнули.

Место для инвалидной коляски. Фото: Наталья Кравчук

Стюарт проверяет билеты на входе и забирает их себе. Обещает отдать в конце поездки. Это - еще один момент, который вызвал волну критики в соцсетях. Мол, так обычно делают проводницы в поездах длительного сообщения с кучей остановок по пути. Видимо, это привычка Укрзалізниці.

В вагоне нас встречает Анна Казимир из пресс-службы Юго-Западной железной дороги. Тут же объясняет: расписание поездов поменяли, потому что на некоторых рейсах было всего пару человек.

- Планируем подкорректировать график так, чтобы он соответствовал расписанию рейсов и пассажиропотоку аэропорта, - говорит Анна. По ее словам, за первые дни работы экспресс уже перевез более 8 тыс пассажиров. Всего на маршруте работает четыре таких поезда, но есть еще один - запасной.

Внутри экспресса. Фото: Наталья Кравчук

Внутри “рельсовый автобус” тоже выглядит довольно прилично: есть специальная стойка для багажа, туалет, все чистое и новое, на стенах - мониторы. Правда, в нашем вагоне они не работали. В экспрессе - 81 сидячее место, есть специальная зона для инвалидных колясок.

В соцсетях проект уже успели раскритиковать со всех сторон: мол, он больше имиджевый, но реальной потребности в нем нет. Но на самом деле у экспресса - вполне очевидные преимущества. Скайбас , который ездит в Борисполь с Южного вокзала, стоит 100 грн, но может застрять в пробках в самом Киеве. Такси тоже может встрять в пробку, а цены завышают в зависимости от времени суток или погодных условий.

- Очень мало рекламы о том, что запустился такой удобный транспорт, - рассуждают в беседе между собой мужчина и женщина в одинаковых оранжевых куртках, пассажиры. - Те, кто прилетает в Киев, могут не знать, что есть такой вариант.

Места для багажа. Фото: Наталья Кравчук

Анна же объясняет: и на киевском вокзале, и в аэропорту есть реклама, оповещающая пассажиров о нововведении. Единственное, над чем пока нужно работать - это информационные стенды на вокзалах других украинских городов. Ведь часто жители районных и областных центров используют Киев как транзит для того, чтобы попасть в Борисполь. Они и правда могут не знать о экспрессе.

Ровно в 12:00 мы трогаемся. Салон полупустой. Некоторые пассажиры снимают вагон на смартфоны, делают селфи. Мы едем по тем же путям, где ходит городская электричка. За окном мелькают Выдубичи, потом проезжаем над Днепром, дальше - станция Левый берег на Березняках и озеро Тельбин.

- В будущем планируем сделать еще одну остановку, на Выдубичах, чтобы соединить экспресс с зеленой веткой метро - говорит Анна. Поезд едет довольно тихо, не трясется. Вспоминаю, что в фейсбуке читала, будто бы он громыхает и шатается - не очень поняла, почему тот, кто это написал, сделал такой вывод.

Остановка - Дарницкий вокзал. Фото: Наталья Кравчук

В 12:15 останавливаемся на Дарницком вокзале. Остановка длится всего около минуты, чтобы в вагон успели зайти пассажиры. Двери открываются автоматически, если прикоснуться к ним ладонью. Такой механизм не должен работать во время движения поезда. Но на подъезде к станции одна из пассажирок вдруг дотрагивается до дверей, и они почему-то начинают открываться, хоть поезд все еще движется. Стюарт замечает это и делает пассажирке замечание.

На Дарнице заходит несколько пассажиров. Возле нас садится женщина в серой шубе и зеленой шапке.

- Я вообще из Полтавы. Сюда приехала на поезде, планировала приехать в Киев и там пересесть на экспресс. Но не успевала по времени - решила выйти на Дарнице, оказалось, еще лучше, - рассказывает пассажирка. Представляется Татьяной. Летит в Ригу, ее рейс - в 15:00.

Пассажирка экспресса Татьяна. Фото: Наталья Кравчук

Очевидно, под “Киевом” имеет в виду именно центральный вокзал. По факту же, Дарницкий вокзал - это тоже самый настоящий Киев. Пока едем, беседуем о качестве транспорта в Украине и за границей. Татьяна сравнивает новый экспресс с похожим в Чехии. Там билет стоит 2 евро. У нас - почти 3 по нынешнему курсу.

- Будешь смеяться, но я еду из Киева в Борисполь э-ле-к-три-чкой! - Татьяна отвечает на телефонный звонок и радостно рассказывает кому-то о новом транспорте.

Когда запуск нового, супербыстрого экспресса показали во всех новостях по ТВ, оказалось, что некоторые всерьез восприняли это как “быструю электричку”. Родственники рассказывали мне, что некоторые знакомые дачницы очень расстроились, узнав, что у них не получится ездить на новом экспрессе “в село” под Борисполем.

На подъезде к аэропорту. Фото: Наталья Кравчук

В окно уже видно взлетно-посадочную полосу. На заснеженном горизонте - самолеты ирландского лоукостера Ryanair, который начал летать из Украины совсем недавно.

В 12:35 прибываем в Борисполь к новому терминалу D. Платформа новенькая и красивая, сверху накрыта округлой крышей. Только не рассчитали с шириной платформы: когда выходишь из экспресса, приходится делать слишком широкий шаг.

Остановка экспресса в Борисполе. Фото: Наталья Кравчук

В конце платформы - касса, в которой можно купить билеты на экспресс до Киева, и терминал, где все так же принимается оплата картой. На электронном табло - график движения поездов. До терминала D нужно немного пройтись пешком по улице. В аэропорту, кстати, тоже можно оплатить билет на экспресс как картой, так и наличными в кассе.

Из Борисполя в Киев едет гораздо больше людей, весь салон забит под завязку. Полки для багажа доверху заставлены чемоданами в пленке. На стене висит схема столичного транспорта: метро, городская электричка и бориспольский экспресс.

После инцидента с остановкой посреди поля в Соцсетях много писали о том, что “такое возможно только у нас”. Это не так: похожие случаи происходят по всему миру. В Германии, к примеру, суперсовременный поезд застрял в тоннеле в первый день работы.

Пассажиры едут из Борисполя в Киев. Фото: Наталья Кравчук

На обратном пути решаю выйти на Дарницком вокзале. Снова приходится делать широкий шаг, чтобы не упасть в проем между платформой и экспрессом. Это очень неудобно, учитывая, что на улице довольно скользко.

В вестибюле Дарницкого вокзала - длинные очереди к кассам. Терминала для оплаты безналом здесь нет, но Укрзалізниця обещает поставить их к Новому году.