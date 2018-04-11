Как стать полицейским: МВД облегчает нормативы для кандидатов

В Национальной полиции намерены упростить требования к кандидатам при отборе на службу, сообщает Радио НВ. Лица, не сдавшие необходимые нормативы с первого раза, смогут сделать это повторно. Об этом заявил глава ведомства Сергей Князев.

По его словам, основной отсев кандидатов происходит во время сдачи нормативов. Тем кандидатам, которые не уложились в норматив, дадут возможность пройти экзамен повторно через несколько месяцев. Эта практика уже давно является нормой за рубежом, подчеркнул Князев.

Кандидатский минимум

Конкурс на должность офицера полиции проходит в семь этапов, для каждого из которых установлены проходной минимум.

На первом этапе будущий полицейский заполняет анкету и подает необходимые документы. Далее проходит тестирование уровня логического и аналитического мышления и профессиональных знаний. На третьем этапе проходит медицинское обследование.

Четвертый этап связан с проверкой уровня физической подготовки. Например, упражнения и нормативы включают три возрастные категории, а именно 21-25, 26-30 и 31-35 лет. Для каждой категории упражнения соответственно облегчаются. Так, если 22-летний парень должен подтянуться 12 раз, чтобы сдать на отлично норматив, то 35-летний мужчина на тот же результат должен сделать лишь 9 подтягиваний. Таким же образом проходные баллы отличаются и для женщин.

Если 22-летний парень должен подтянуться 12 раз, то 35-летний мужчина на тот же результат должен сделать лишь 9 подтягиваний

На пятом этапе определяется психологический портрет кандидата. Далее он должен пройти собеседование со специальной комиссией. На завершающем, седьмом этапе кандидат проходит проверку – например, нет ли у него судимости или коррупционных правонарушений.

Последовательность этапов и их суть может меняться в зависимости от должности, на которую объявляется конкурс.

Шанс для мотивированных

Как пояснил в комментарии Радио НВ пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, решение упростить требования не связано с недостаточным укомплектованием штата правоохранителей. Ведомство в рамках реформы МВД может изменить подход к отбору полицейских. Тракало также отметил, что нововведения не будут касаться бывших работников милиции.

"Например, если человек, который хочет служить в полиции, хочет поступить в Полицейскую академию, но по каким-то физическим данным не дотянул при сдаче нормативов и тестов до какого-то показателя, то такого человека не [будут] отсеивать сразу, а наоборот, принимать и давать время, - объясняет Тракало. - Такая практика существует, например в Канаде".

Смотрите также

Изменение системы отбора кандидатов в полиции может пойти ведомству на пользу, заявил в комментарии Радио НВ главный редактор издания Цензор.Нет, бывший член переатестационной комиссии работников милиции Юрий Бутусов. На сегодня нормативы очень завышены и не дают принять на службу мотивированных людей, добавил он.

"Например, многие участники войны, которые хотят пойти в полицию, не могут по здоровью соответствовать тем требованиям, которые установлены в МВД, - отмечает Бутусов. - То есть люди мотивированы, но по здоровью не проходят. Поэтому зачастую многим начальникам приходится под свою ответственность набирать людей. Кроме того, насколько я знаю, очень несовершенна система комплектования, которая сделана сейчас. Она тоже нуждается в изменениях".

По данным МВД, в Полицейской академии Украины сейчас учатся 185 курсантов из 12 регионов страны. Среди них – курсанты из Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Ивано-Франковской, Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской и Херсонской областей.