Как проходил Марш равенства в Киеве. Репортаж с человеческим лицом

Репортер NV.ua Александра Горчинская посетила Марш равенства в Киеве и привезла оттуда этот репортаж

Утро



Воскресенье, полдевятого утра. Полупустой вагон метро на “красной” Святошинско-Броварской ветке. Рядом со мной сидит женщина с сумкой, полной живых садовых цветов, и мужчина в черном, аккуратно сжимающий перед собой рюкзак двумя руками. Напротив - коротко стриженная девушка с татуированными руками. На коленях держит аккуратно свернутый транспарант.

Голос из динамиков объявляет, что ряд станций в центре не работает “по технічних причинах”.

Один из пунктов пропуска на огражденную под прайд территорию.

- По п*дарських причинах! - вдруг восклицает высокий молодой человек в шортах цвета хаки. Он и группа его друзей зашли в вагон на Арсенальной. У некоторых на теле вытатуирован тризуб. Все они разговаривают нарочито громко и пренебрежительно. Так, что оборачивается весь вагон.

- П*дарасы разгулялись!

Сегодня в центре столицы проходит Марш равенства, крупнейшее мероприятия года в поддержку прав ЛГБТ сообщества в Украине. Сбор участников и формирование колонны - с 9-ти утра. Локацией выбрали площадь возле Национальной оперы Украины. Ближайшие станции, в том числе Театральная и Льва Толстого, закрыты на вход и выход еще с вчерашнего вечера.

Выхожу на станции Университет. Похоже, что это - место встречи не только у меня. Мальчики в цветастых рубашках, девушки с зелеными волосами, множество людей с радужной символикой в одежде собираются в группы, общаются между собой и пьют утренний кофе.

- Девушка! Я вас, кажется, знаю! - ко мне подбегает парень. - Вы журналистка, да? Я иногда вижу вас в районе Черниговской, но как-то не решался подойти!

И тут же убегает, даже не представившись.

Журналист НВ на фоне травести-артистов - участников прайда.

Я дожидаюсь нашего фотографа, Наташу, и мы идем по Владимирской к парку им. Тараса Шевченко. Рассказываю ей, как выбирала наряд на КиевПрайд: решила надеть платье в сердечки, потому что это, как и сам прайд - о любви.

- Это чтобы убегать было красиво, - смеется Наташа.

Представители самых разнообразных праворадикальных организаций еще за несколько недель до даты прайда пугали его участников и участниц жесткой расправой. В соцсетях распространяли пост о “сафари”, где за пойманных ЛГБТ-активистов предлагали “бонусы”: призовые баллы и даже награды. Одной из главных мишеней была руководительница общественной организации Insight, феминистка Елена Шевченко.

Женщина с ребенком прогуливается мимо участников прайда.

На улице вдоль дороги выстроен кордон из полицейских в полном обмундировании. У обочины - полицейские автобусы. По левую руку, через дорогу - Владимирский собор. Из него выходят люди и крестятся.

По дороге читаю пост у одного из коллег в ФБ: “Только до метро, дальше перекрыто, - каже водій тролейбуса. Там бегают, эти, как его, голубые кажется”.

На подходе к улице Владимирской дорога перекрыта сеткой. Дальше пропускают только по одному. Сперва нужно показать полицейским документы, потом девушки-копы на специальном столике досматривают сумки.

- Набрали идиотов, ишь ты, стоят, заблокировали тут все, - очень громко и хамовито кричит пузатый большой мужчина в рубашке сомнительной свежести. Перед собой держит телефон - снимает полицейского, который контролирует пропуск людей дальше.

На всякий случай уточняет ему в лицо:

- Это я вам говорю!

- Опять вы провоцируете, - спокойно отвечает полицейский.

- Нет, это вы провоцируете! Всех нас провоцируете!

Там бегают, эти, как его, голубые, кажется

К недовольному мужчине подключается девушка - возмущается, что еще вчера вечером оказалась в похожей западне, когда не могла выехать вечером из центра. Пришлось показывать полицейским паспорт с пропиской.

- Я вообще на работу иду, на [улицу] Богдана Хмельницкого. Понятия не имею, как туда попасть, - сетует женщина лет сорока на вид с аккуратной дулькой из волос.

Мы все-таки пробираемся по ту сторону сетки. Вход в парк Шевченко оцеплен. Многие полицейские - с собаками. На их фоне заметно выделяется молодая женщина, выгуливающая колли на поводке.

Противники "ЛГБТ-пропаганды" устроили свой митинг по другую сторону ограждения.

- Слухай, так а шо це, гей-парад? - две женщины переходят дорогу, по привычке оглядываясь по сторонам, несмотря на то, что дороги пусты, а движение полностью перекрыто. Из транспорта - только полицейский транспорт и военные грузовики со знаком “К” - колонна. Есть несколько карет скорой помощи и пожарная машина.

Под Домом учителя формируется колонна из участников прайда. На открытом кузове грузовика надпись: “Найвільніша подія літа”. Здесь, на пустой и оцепленной силовиками улице это выглядит слегка нелепо.

На часах - 9:03. Встречаю друга, который работает в Национальной полиции. Он здесь с шести утра - еще в 6:25 написал мне, что я уже пропустила самое интересное.

Участники и участницы прайда идут по улице.

- Человек двадцать задержали сразу, потом еще несколько десятков. Взрывалось здесь что-то, похоже, какие-то взрывпакеты. Некоторые занимали самые “удобные” места еще с вечера и собирались ночевать тут, в парке, - рассказывает он. - А когда утром их задерживали - только кроссовки на ходу теряли. Кричали: “Пацаны, ну только сильно не бейте, пожалуйста! Аккуратнее!”.

Позже станет известно, что этим утром полиция задержала шестьдесят человек, среди которых члены праворадикальной общественной организации С14. На видео, которое уже доступно в интернете, видно, что обе стороны применяли слезоточивый газ. Всех их выпустили из полицейского участка через пару часов после окончания прайда.

Участницы и участники КиевПрайда.

Напротив красного корпуса КНУ им. Тараса Шевченко находим единственную на всю округу точку, где продают кофе и воду.

- Кофейный автомат был еще в [бизнес-центре] Леонардо [на Театральной], но там уже все выпили, - говорит мой друг-полицейский.



Колонна



Подбираемся поближе к колонне участников. В самом начале, на заборе возле Дома учителя висит растяжка с текстом Ні диктатурі меншин!. Под ней радостно пляшут и раздают интервью травести-дивы. Наша знакомая - Марлен Шкандаль - машет рукой и шлет воздушный поцелуй. Мимо проходит девушка с коляской, малыш заинтересованно рассматривает происходящее вокруг.

Сама колонна состоит из разных блоков. Каждый блок - это представители отдельной организации или сообщества: Insight, Amnesty International, Liga, United Nations Human Rights. Есть блок, где собрались люди интерсекс, есть блок с трансгендерными людьми.

На КиевПрайде было немало плакатов о том, что Бог - это любовь ко всем ближним.

Участники прайда держат в руках радужные флаги, поднимают над собой транспаранты и фотографируются с нарисованными от руки плакатами. Все улыбаются.

- После марша едем домой, организаторы посоветовали прятаться во все возможные для этого места. Будем выполнять, - говорит женщина в длинной вышиванке.

Колонна протягивается до пересечения с улицей Богдана Хмельницкого и заворачивает на нее, почти до самого входа в метро на станции Театральная. На самом перекрестке снова сетка и кордоны из полицейских по обе ее стороны. Тут же - еще один пункт пропуска, где всех желающих попасть на прайд тщательно проверяют правоохранители. По другую сторону этой сетки, под Национальной оперой, собрались противники КиевПрайда.

Противники КиевПрайда по другую сторону ограждения убеждены, что гомосексуализм - это грех.

- Ганьба! - доносится одинокий голос из громкоговорителя. Украина - вставай! Гомодиктатуре - нет!

Из толпы сквозь сетку виднеется большой плакат, надпись на котором гласит, что пропаганда ЛГБТ равносильна пропаганде фашизма.

- С той стороны говорят, что геи воруют наших детей и реализовывают с ними свои самые тайные эротические фантазии, - говорит запыхавшийся фотокорреспондент, который только что зашел к нам через пункт пропуска.

Мы с фотографом стоим на бетонной подпорке фонаря - чтобы лучше было видно сверху. Когда колонна начинает понемногу уплотняться и подвигаться вперед, по ту сторону ограждения раздается свист. Крики “Ганьба!” усиливаются.



Движение



Ровно в 10:00 колонна начинает свое движение: впереди едет грузовик, в кузове которого весело танцуют травести-дивы, за ним - еще один автомобиль, на крыше которого пляшут девушки, дальше - еще один. У каждого играет своя музыка, но из-за того, что между ними достаточное расстояние и пешие участники, одна мелодия не перебивает другую.

- О боже, дети смотрят на геев, что теперь будет? - в шутку выкрикивает кто-то из колонны, показывая на зевак, выглядывающих с балконов над улицей. Среди них есть и дети.

Движение колонны на КиевПрайде.

На одном из балконов возле метро Льва Толстого женщина, с виду пенсионерка, пританцовывает, держа в руках большую плюшевую игрушку фиолетового цвета.

Через дорогу, прямо над парком Шевченко - корпус больницы. В оконных проемах расположились женщины в белых халатах - очевидно, медсестры или врачи. Из других окон за действием наблюдают и пациенты.

Среди участников и участниц прайда были люди-интерсекс, трансгендеры и многие другие.

Возле станции метро Льва Толстого - конная полиция в новом красивом обмундировании. Колонна делает остановку, все общаются друг с другом и фотографируются. Здесь замечаю травести-диву Монро, певицу Зианджу - до трансгендерного перехода ее знали как артиста по имени Борис Апрель. Тут же - депутат Сергей Лещенко, который фотографируется с иностранными политиками. Из колонок громко играет песня - победительница Евровидения в этом году - хит I’m not your toy израильской певицы Netta.

Когда прайд закончился, пытаемся отыскать выход из огражденной зоны и как-то попасть к метро - по-прежнему работают не все станции. Удается пройти через кордон на углу бульвара Шевченко.

Плакат о том, что Украина - это родина для всех, независимо от пола, гендера и ориентации.

На Бессарабской площади немноголюдно, но оппоненты Марша равенства заметны сразу: они ходят небольшими группками, одеты в похожие шорты и футболки, оглядываются по сторонам будто в ожидании кого-то.

То, что за время прайда не произошло потасовок, можно назвать успехом. Позже в соцсетях будут писать о единичных попытках противников ЛГБТ ворваться в зону, где шла колонна, но и они быстро пресекались полицейскими.