Я живу со смартфоном в руках, не расстаюсь с ним даже во сне. Избранные Инны Поперешнюк

Соосновательница компании Нова Пошта Инна Поперешнюк — о том, как мобильный телефон помогает ей управлять проектами, и о людях, с которыми общается чаще всего

Я живу со смартфоном в руках, не расстаюсь с ним даже во сне. Но при этом очень мало говорю по телефону. Предпочитаю все вопросы решать через мессенджеры — Viber, Skype, Telegram, Facebook Messenger и почту Outlook.

Мессенджеры очень упростили мне общение — как с близкими, так и с сотрудниками. Благодаря им я могу быстро связаться не только с прямыми подчиненными, но и с любым из 28 тыс. новопоштовцев. А также с членами команд других моих четырех проектов, каждый из которых требует моего постоянного вовлечения. Это Нова Пошта, где я занимаюсь кадровыми и административными вопросами как член набсовета и глава кадрового комитета, ресторан 100 років тому вперед, беговые полумарафоны с NewRun и душевный проект Команда чарівників.

Фото из личного архива Инны Поперешнюк





Идея последнего — помочь детям разносторонне развиваться, для чего мы с друзьями ездим в интернаты и проводим там разные мастер-классы. Этот проект я придумала, гуляя в лесу; быстро записала все идеи в заметки, выслала ассистенту, чтобы не забыть, и сразу отправила приглашения друзьям. Я ценю мобильный интернет за то, что он помогает мне сразу воплощать идеи, а не ждать, пока доберусь до компьютера.

А еще мне нравится планировать все наперед — только так можно успеть выполнить все задачи, найти время на личную жизнь и спорт. Каждый день я бегаю по несколько километров — не столько ради спортивных результатов (хотя медали получать очень приятно), сколько ради удовольствия. А свои успехи отслеживаю в приложении Garmin. Уверена, ничто не помогает проветрить голову и найти вдохновение так, как бег.

Без смартфона мне было бы намного сложнее решать вопросы настолько быстро, как того требует современный темп. И давайте честно: жить без этого гаджета было бы куда скучнее — ни фото в Instagram не запостишь, ни кино не посмотришь, ни музыку не послушаешь. Кстати, я активный пользователь Instagram. Там я рассказываю подписчикам не только о работе, но и о том, что меня вдохновляет. А вот Facebook люблю чуть меньше. В нем много серьезных новостей, от которых иногда хочется отдохнуть.

Фото из личного архива Инны Поперешнюк

Избранные номера

Аня,

дочь

Я всегда была лучшей подругой для своей дочери. В свои 20 лет Аня постоянно пробует что‑то новое: работает тайным покупателем в Нова Пошта, изучает, как устроена логистика за рубежом. А еще она меня отрезвляет: часто я вдохновляюсь какими‑то мега-проектами, а она задает мне такие вопросы, которые помогают посмотреть на них под другим углом. Мы круглосуточно на связи и разговариваем по телефону, как только появляется возможность. Я делюсь с ней всем! А она выслушивает меня и дает очень недетские советы. У меня муд­рая девочка.

Фото из личного архива Инны Поперешнюк



Виктория,

мама

Мама — это мама. Кто же еще позаботится о том, тепло ли ты одета, вкусно ли поела и отдохнула ли? И неважно, сколько тебе лет. А еще мама рассказывает все новости: что происходит в стране, в городе, о чем говорят соседи, и делится со мной рецептами новых блюд.

Таня,

ассистент

Таня в курсе всего, что происходит в моей жизни. Она планирует все тысячу дел, которые я придумываю, контролирует, чтобы я оказалась в нужное время в нужном месте и, кажется, знает о моей жизни больше, чем я сама.

Фото из личного архива Инны Поперешнюк



Денис Грищук,

друг

Невероятно талантливый скульптор и ювелир из Одессы, который может в два часа ночи прислать фото каменной глыбы, на которой карандашом нарисован крестик, а наутро — фото готовой скульптуры. Он вдохновляет меня на новые проекты и напоминает, что я со всем справлюсь. Правда, Ане потом приходится меня отрезвлять. Денис сильно отличается от людей в моем окружении, он для меня — как человек с другой планеты, имеет совсем другой взгляд на мир.

Фото из личного архива Инны Поперешнюк



CV

Инна Поперешнюк

Окончила Харьковский национальный экономический университет по специальности менеджмент организаций. В 2001 году в Полтаве вместе с Вячеславом Климовым и Владимиром Поперешнюком основала компанию Нова Пошта, которая заняла лидерские позиции на логистическом рынке Украины. Инна Поперешнюк развивает беговую культуру в стране и занимается благотворительностью. В 2016 году она основала проект Команда чарівників для помощи воспитанникам интернатов. В 2019‑м открыла собственный ресторан украинской кухни 100 років тому вперед.