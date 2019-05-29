Телеведущий Руслан Сеничкин — о своих приключениях с мобильным телефоном и о людях, с которыми общается чаще всего

В начале 2000‑х у меня была такса Изя. Она и принесла мне мой первый телефон. Как‑то ночью я пошел выгуливать Изю, и вдруг он приносит мне мобильный — массивный Sony Ericsson, обмотанный изолентой, чтобы не отпадал аккумулятор. Я понял, что отобрать его среди ночи у человека Изя не мог и, вероятно, нашел аппарат возле мусорника. Этот телефон держал заряд около получаса, его хватало буквально на один звонок. Но зато с ним я выделялся из общей массы.

На самом деле я не привык заморачиваться по поводу модели телефона. По­тому меня очень удивляют бесконечные споры между лагерями любителей Apple и владельцами телефонов с Android. А споры эти бывают достаточно агрессивными.

Фото: facebook.com/pg/1plus1.Rus.Senichkin

У меня сейчас iPhone, но за модой я не гонюсь и меняю телефон, только когда сломается предыдущий. Правда, случалось и так, что ему помогали. Например, была у меня раскладушка Motorola, которая дважды тонула, была изрядно потерта и уже плохо звонила. Однажды коллега Наталья Гуменюк, заметив мой телефон, посоветовала купить новый. Я ей ответил, что пока этот звонит, менять его не буду. И тогда она взяла мою раскладушку и просто разломала ее пополам. После этого мне пришлось купить первый коммуникатор — HTC со стилусом, с которого уже можно было заходить в интернет и писать СМС, не нажимая много раз кнопку с пятью разными буквами.

На моем телефоне 64 гигабайта памяти, и она вечно забита фотографиями и видосами, которые мне жалко удалять. Поэтому через лет пять, когда я куплю себе новый мобильный, на нем будет террабайт памяти. Буду самым модным.

Фото: facebook.com/pg/1plus1.Rus.Senichkin

Вообще, я считаю, что функция телефона — звонить. Сейчас на экране моего телефона трещина, но она мне абсолютно не мешает. Стекло я не меняю, потому что обязательно разобью его опять. В этом я не поддерживаю эстетов и перфекционистов, потому что считаю: человек должен иметь какие‑то казусы в своем образе жизни. А свой телефон я люблю таким, каким он есть.

Избранные номера

Вера Антоновна,

мама

С мамой мы созваниваемся каждую неделю. Я стараюсь не звонить ей поздно, но обычно мама говорит, что не ляжет спать, пока не дождется моего звонка. Беседуем мы по полтора часа — рассказываем друг другу все, что произошло за неделю. Обсуждаем и политику: кто за кого и почему. Бывает, мама смотрит шоу и ей кажется, что случилась катастрофа. Тогда я поступаю созидательно: рассказываю ей, как на самом деле делаются шоу.

Фото: facebook.com/pg/1plus1.Rus.Senichkin

Аня и Таня,

сестры

Мама и сестры — мои самые близкие люди. Аня живет в Днепре, а Таня — в Черкассах. Мы периодически созваниваемся, но больше общаемся в Viber-группе. Или же я устраиваю селекторные совещания, чтобы не пересказывать сестрам по очереди одну и ту же историю.

Олег, Галина, Ирина и Людмила,

выпускающие редакторы

Я называю их президентами эфира. Каждый готовит свой эфир в течение суток и, в зависимости от того, кто выпускает следующий, с тем я больше общаюсь. Мы все время на связи: не только созваниваемся, но и активно переписываемся в группе в Messеnger; обсуждаем и корректируем контент.

Людмила Барбир,

соведущая

С Людой мы не просто коллеги, но и хорошие друзья. Мы созваниваемся и общаемся в Viber. Нам всегда есть о чем поговорить. Например, в январе мы ездили в командировку в Карпаты и по дороге домой в поезде практически всю ночь не спали — разговаривали. А несколько дней назад мы в мессенджере устроили споры по поводу ДНК-тестов на происхождение и этническую принадлежность.

Фото: facebook.com/pg/1plus1.Rus.Senichkin

Юлия Жмакина,

продюсер

Юлия — одна из моих главных собеседниц по работе. С ней мы не только обсуждаем серьезные вопросы по работе, но и делимся какими‑то приколами — любим вместе повеселиться.

CV

Руслан Сеничкин

Окончил Днепропетровский колледж автоматики и телемеханики, а также факультет журналистики Днепропетровского национального университета. Успел поработать радио- и телеведущим региональных каналов, продолжил карьеру ведущим ряда информационных программ на общенациональных телеканалах. С 2010‑го — ведущий утренней программы Сніданок з 1+1. Дважды лауреат престижной отечественной премии Телетри­умф. Автор трех кулинарных книг.