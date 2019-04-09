Избранные Александра Положинского

Лидер группы Тартак и проекта Був’є — о месте мобильного телефона в его жизни и о людях, с которыми он говорит чаще всего

Я долго отказывался от мобильного телефона, считал его вмешательством в личную жизнь. В моем окружении я одним из последних завел мобильный, причем подтолкнули меня к этому несколько неприятных случаев.

Как-то зимой я пришел в гости, не смог зайти в подъезд из-за неработающего домофона и с полчаса мерз на улице. А потом мы выезжали на концерт, долго не могли друг друга найти, задержались. Притом, что опоздание на саунд-чек означает либо его отмену, либо задержку саунд-чека коллег. Тогда я понял, что мобильный все-таки нужен, и с 2003 года начал им пользоваться.

Одним из первых преимуществ для меня стала возможность фотографировать, что я люблю. Кроме того, с мобильного удобно выходить в интернет, когда нет Wi-Fi. Но главное — это диктофон для записи творческих идей и заметок. Я уже забыл, как писать ручкой, а самым свежим бумажным черновикам моих песен не меньше десяти лет.

фото: facebook.com/sashko.polozhinsky

Из приложений я часто пользуюсь Google Maps, которые, в отличие от GPS-навигаторов, никогда меня не подводили, а также Приват24. Раньше я напрягал банковскими делами других — менеджеров, директоров. А с приложением оценил, как удобно оплачивать коммуналку без очередей, покупать билеты, не выходя из квартиры, переводить деньги.

А еще с мобильным связана история создания песни Стільникове кохання. Она как раз о временах, когда только появилась мобильная связь — с неидеальным покрытием, дорогими звонками и дешевыми эсэмэсками. Однажды мы долго переписывались со знакомой, и вдруг через час общения она пишет, что не все мои смс корректно отображаются. Тогда я подумал: хорошо, что мы не обсуждаем что-то серьезное. А если бы я был безнадежно влюблен и признался в любви? Она бы что-то неправильно поняла,

я бы неверно истолковал ее ответ, и случилась бы трагедия… Это натолкнуло меня на идею для песни, которую до сих пор многие знают и любят.

Избранные номера

Родители.

На первом месте, конечно, родители.

Мы созваниваемся раз в неделю, иногда чаще. Причем я не делю их на папу и маму: когда они вместе, трубка переходит из рук в руки. Хотя у родителей есть современные мессенджеры, телефонные разговоры для них привычнее. Им так удобнее, а мне приятно слышать их голоса.

Антон Егоров,

гитарист группы Тартак

Дальше ранжировать сложнее.

Среди коллег, с которыми я регулярно общаюсь, — Антон Егоров, гитарист группы Тартак. Вся группа советуется с ним по организационным вопросам: о репетициях, выезде на концерты. Он у нас как председатель профсоюза. Часто обсуждаем творчество, ведь Антон активно участвует в написании новых песен.



Роман Сорока,

сооснователь проекта Був’є

В рамках проекта Був’є часто созваниваюсь с его сооснователем и музыкальным идеологом Романом Сорокой. Он же владелец и руководитель студии, где проект записывается. Через него общаемся с другими участниками проекта. С Романом и Антоном мы чаще общаемся по телефону, чем в мессенджерах: так удобнее решать многочисленные срочные вопросы.

фото: facebook.com/sashko.polozhinsky

Александр Мирошник,

старый друг

Мы познакомились, когда жили в одном дворе в Луцке. Мне было четыре года, а ему — пять. Теперь он тоже в Киеве, и когда мы собираемся встретиться компанией старых друзей, то связываемся через Александра.

Организаторы концертов

Это люди деловые, у них мало времени и много вопросов, которые требуют немедленного решения. Поэтому они чаще звонят, чем пишут. К тому же на концертных площадках не всегда хороший интернет.

Фото: facebook.com/sashko.polozhinsky

CV

Александр Положинский

Родился в 1972 году в Луцке. Окончил Луцкий технический университет по специальности Экономика предприятия. С ранних лет выступал на сцене во всевозможных амплуа. В 1996 году основал группу Тартак, стал ее лидером, вокалистом, художественным руководителем, сопродюсером и автором песен. В 2014 году основал и возглавил музыкальный проект Був’є. Лауреат премии Василя Стуса. Ведущий программы Звуки про на Радио НВ.