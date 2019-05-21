Если я кому-то нужен, предпочитаю, чтобы мне звонили, а не писали. Избранные Савелия Либкина

Известный ресторатор Савелий Либкин — об эволюции мобильных телефонов, отношении к ним, а также о людях, с которыми общается чаще всего

Свои первые телефоны — Бенефоны, стоившие около $ 2 тыс., мы с партнером по бизнесу купили в начале 1990‑х. Тогда мобильная связь была своего рода велением моды и символом статуса. Помню, вначале все ходили с большими телефонами, потом с маленькими, с блестящими, с открывашками, слайдерами. Чтобы поменять одну игрушку на другую, люди тратили немалые деньги, хотя звонить по ним было одинаково удобно.

Сейчас я с удовольствием вернул бы себе старую Nokia и отказался бы от интернета в мобильном: иногда очень хочется пожить без всех недостатков и преимуществ современного диджитального мира. На своем iPhone я уже заблокировал все уведомления, оставил только звонки и тихий сигнал об СМС. Мне нравится, что мобильный можно поставить на беззвучный режим или просто перевернуть мордой вниз. На ночь я так и делаю, как бы укладывая телефон спать. А по выходным оставляю его дома и тогда чувствую настоящую свободу.

Если я кому‑то нужен, предпочитаю, чтобы мне звонили, а не писали. Я быстро реагирую как на звонки, так и на сообщения. Но ведь в разговоре есть то, чего нет ни в одном текстовом сообщении, — интонация. В мессенджерах я терпеть не могу все эти значки, губки, хвостики. Не понимаю, что они означают, и никогда их не использую.

facebook/Restorator.Savva.Libkin

А еще не люблю, когда кто‑то через плечо читает мои сообщения, и не храню историю переписок. Для меня переписка — как разговор: случился и ушел в прошлое.

Из программ в моем телефоне установлены Facebook, Telegram, Instagram, WhatsApp, Viber и Messanger. В этих приложениях я общаюсь по видеосвязи с детьми, которые живут в разных странах мира. Еще у меня есть почта, переводчик, Гугл-карты и около четырех программ для обработки фотографий. А с помощью приложения Здоровье я слежу за тем, чтобы проходить не менее 10 км в день.

Моя самая привычная история с телефоном — это его поиски. Чаще всего я ищу два предмета: солнцезащитные очки и телефон. Доходит до смешного: однажды я искал мобильный по всей квартире, держа его при этом в левой руке.

Избранные номера

Анна Аркадьевна,

мама

Мы обязательно созваниваемся каждый день вот уже лет 15. Чаще всего набираю я. Если я не позвоню маме, у меня появляется неприятное ощущение, будто я не сделал что-то важное. Тогда я набираю ее даже в экстремальное время: очень поздно или очень рано. Как правило, спрашиваю у мамы о самочувствии папы и о том, что ей привезти. Она всегда отвечает: мол, ничего не нужно. В итоге я покупаю все на свое усмотрение и чаще всего угадываю.

facebook/Restorator.Savva.Libkin

Мия,

дочь

С дочками я созваниваюсь в интернете раз в два-три дня. Например, моя 7-летняя дочь Мия, которая живет с матерью и сестрой Софией в Санкт-Петербурге, может набрать меня в любое время и показать по видеосвязи гимнастические упражнения, которые освоила.

facebook/Restorator.Savva.Libkin

Софи,

дочь

С Софи, которой 11, мы чаще говорим о ее школьных делах, об успехах в изучении английского и французского языков, математики. А еще о платьях, которые она шьет. После разговора дочь высылает мне фотографии и картинки с моделями своих нарядов.

Николь,

дочь

Со старшими дочерями я созваниваюсь чуть реже. Николь 21 год. Сей­час она гостит у меня в Одессе, но чаще бывает в Вене или в Германии, где живет ее жених. С ней мы обсуждаем поступление в один из немецких вузов: ее интересуют интер­нацио­нальный менеджмент, инновации, глобализация и расширение бизнеса.

facebook/Restorator.Savva.Libkin

Юля,

дочь

Моя 32-летняя дочь Юля, которая живет в Токио, чаще пишет, чем звонит. А во время наших разговоров она каждый раз напоминает, что я давно не был в Японии. Последний раз я гостил у дочери три года назад, и в этом году планирую совершить новую поездку. Еще у меня есть дочь Аня, но она живет со мной и пока мне не звонит. Ну и, конечно, я делаю звонки по работе: чаще всего набираю помощника и общаюсь с CEO своей компании.

facebook/Restorator.Savva.Libkin

CV

Савелий Либкин

Коренной одессит и один из самых успешных отечественных рестораторов. По образованию повар и технолог общественного питания. Кулинарией занимается более трех десятилетий, а ресторанным бизнесом — 20 лет. Свой первый ресторан Пан Пицца открыл в Одессе в начале 1990‑х. Сегодня является владельцем корпорации Рестораны Саввы Либкина, в которую входят в том числе Дача, Компот, Тавернетта, Стейкхаус и Фаршированная рыба.