Облигации внутреннего госзайма: об особенностях и преимуществах в интервью с экспертом Фридом Финанс Украина Сегодня, 13:28 648 Спецпроект Цей матеріал також доступний українською Freedom-finance Анатолий Федорчук, ведущий инвестиционный консультант ТОВ «Фридом Финанс Украина» Freedom-finance

Если участниками фондового рынка США являются более 52% населения страны, то в Украине этот показатель едва превышает отметку в 1%. Такой низкий уровень вовлеченности в инвестирование, но возрастающая тенденция к хранению средств на депозитных счетах свидетельствует об одном — украинцам не хватает финансовой грамотности.

Мы встретились с Анатолием Федорчуком, руководителем инвестиционного отдела ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА», чтобы узнать больше о специфике облигаций внутреннего государственного займа.

Что такое ОВГЗ?

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — это государственные ценные бумаги, которые размещаются исключительно на внутреннем фондовом рынке. Эмитентом ценных бумаг выступает Министерство финансов Украины. Государство гарантирует владельцам ОВГЗ 100% выплату номинальной стоимости облигаций и дохода в соответствии с условиями их размещения.

ОВГЗ — это, прежде всего, практический инвестиционный инструмент. Приобретение гособлигаций для начинающих инвесторов — это возможность глубже ознакомиться с особенностями рынка, а для инвесторов с опытом — практическое средство диверсификации инвестиционных рисков.

Зачем государству выпускать ОВГЗ?

Облигации внутреннего госзайма являются не только самым надежным способом хранения капитала, но и предусматривают высокую доходность, отсутствие налога на доходы физических лиц, возможность вернуть 100% вложенных средств.

Государство выпускает облигации госзайма для того, чтобы покрыть бюджетный дефицит. При этом, средства, поступившие в казну в результате продажи облигаций, используются для финансирования государственных или региональных программ и проектов с условием их возврата в объемах, предусмотренных на эти цели законом «О государственном бюджете» на соответствующий год.

На деле выходит так, что через продажу ОВГЗ государство получает средства для реализации запланированных программ и проектов (а это существенно повышает общий уровень жизни населения), а владельцы ценных бумаг получают стабильный пассивный доход в виде процентных выплат и впоследствии возвращают свою инвестицию в полном объеме.

ОВГЗ предусматривают выплату купонного дохода. Что это и кто непосредственно осуществляет выплаты?

Купон — это годовая процентная ставка, выплачиваемая владельцу ОВГЗ. Размер выплаты рассчитывается в процентах от номинальной суммы облигации. Купонный доход насчитывает Министерство финансов. ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА, в свою очередь, выплачивает его клиентам уже с первого месяца инвестирования в ОВГЗ. Это дает нам возможность говорить, что на рынке мы предлагаем уникальный продукт.

Вы в ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА утверждаете, что ОВГЗ выгоднее, чем банковский вклад. Действительно ли это так?

На самом деле о преимуществах гособлигаций над депозитами говорим не только мы, но и другие инвестиционные компании по всему миру, ведь это факт. В реалиях рынка Украины внимание клиентов ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА мы акцентируем на таких особенностях:

Налог на доход, полученный от ОВГЗ, платить не нужно ( напоминаю, что процентная ставка налога для физлиц на инвестиционную прибыль или на депозит составляет 18%). Оплачивается только 1,5% военного сбора.



напоминаю, что процентная ставка налога для физлиц на инвестиционную прибыль или на депозит составляет 18%). Оплачивается только 1,5% военного сбора. Доходность ОВГЗ выше, чем доходность депозитов. Для сравнения: процентная ставка государственных облигаций составляет 15,7% в гривне и 6% в долларах США, а средняя процентная ставка депозитов в государственных банках составляет 14% и 4% соответственно.



Государство гарантирует 100% возврат вклада без ограничения верхней предельной суммы, тогда как банки могут вернуть вкладчикам максимум 200 тыс. грн.



Ставка ОВГЗ фиксируется на весь период выпуска облигации и не может быть изменена эмитентом. Если говорить о депозитах, то банки часто меняют размер процентной ставки, в частности, и в сторону снижения.

Таким образом, облигации внутреннего госзайма являются не только самым надежным способом хранения капитала, но и предусматривают высокую доходность, отсутствие налога на доходы физических лиц, возможность вернуть 100% вложенных средств. Кстати, гарантия возврата инвестиции — весомое преимущество для юридических лиц, ведь депозиты для юрлиц не гарантируются.

Анатолий Федорчук, руководитель инвестиционного отдела ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА»

Насколько мне известно, купить облигации можно в банке или финансовых компаниях вроде ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА. Условия всех игроков рынка одинаковые или все-таки можно выбирать выгодное предложение?

Да, продавать и покупать ОВГЗ могут банки и компании, которые имеют специальную лицензию НКЦБФР. И каждый из игроков рынка предлагает клиентам свои условия. Если говорить о внутреннем продукте нашей компании, то его условия, без преувеличения, являются удивительно выгодными.

Например, минимальный порог инвестиции в ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА составляет 1150 гривен или долларов США, а дополнительные комиссии отсутствуют. Если человек хочет купить облигации на рынке, то ему придется заплатить 1000 гривен или долларов США за облигацию, дополнительную комиссию в размере 200 денежных единиц при покупке и продаже, 30 гривен в месяц за обслуживание счета. Как видим, суммарная фактическая цена гособлигации на рынке выше.

Различается также схема начисления купонного дохода. Для облигаций, купленных на рынке ценных бумаг, процентные начисления осуществляются, как правило, два раза в год, а нашим клиентам мы начисляем процент доходности ежемесячно.

Покупка ценных бумаг предусматривает налоговые обязательства. Сколько владельцам ОВГЗ приходится отдавать государству обратно?

Физические лица платят только 1,5% военного сбора, НДФЛ не уплачивается. Если учесть, что доходность облигаций составляет от 15,75% до 18,5% в гривне (процентная ставка зависит от срока погашения ОВГЗ), то получается очень выгодно, разве нет?

Юридические лица платят 18% от дохода, но для них определяющими являются другие исключительные преимущества. Инвестируя в гособлигации, они могут со временем вернуть всю сумму вложения. Это особенно актуально, если вспомнить, что юрлица не являются участниками Фонда гарантирования вкладов.

Вы больше говорите об облигации в гривне. Как насчет валютных ОВГЗ?

Валютные облигации госзайма также существуют. Их особенности и преимущества идентичны гривневым. В ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА мы предлагаем украинцам купить ценные бумаги по 1150 долларов США за единицу с фиксированным годовым доходом 6%. Процентные начисления выплачиваем ежемесячно.

В уставе нашего общества указано, что предметом деятельности ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА является профессиональная деятельность на фондовом рынке.

Через нашу компанию можно приобрести ОВГЗ на рынке ценных бумаг. В них показатель годовой доходности варьируется от 5% до 7%, а купонные выплаты осуществляются один раз в год.



Имеет ли ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА разрешительные документы для осуществления операций на фондовом рынке?

Конечно, у нас есть все нужные разрешения и мы действуем исключительно в рамках правового поля. Мы работаем на основе лицензий НКЦБФР на осуществление дилерской деятельности, брокерской деятельности и депозитарной деятельности депозитарного учреждения.

В уставе нашего общества указано, что предметом деятельности ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА является профессиональная деятельность на фондовом рынке. И это огромное преимущество для наших клиентов. В отличие от банков для нас это основной вид деятельности, поэтому мы постоянно работаем над совершенствованием наших услуг. Каждый клиент имеет своего персонального менеджера, которому можно задать любой вопрос относительно особенностей ОВГЗ. У нас индивидуальный подход к каждому, абсолютно прозрачные условия сотрудничества и нет дополнительных комиссий.

Ну и напоследок. Что бы вы могли сказать нашим читателям как специалист фондового рынка?

Нужно думать на несколько шагов вперед. Перспективность рынка гособлигаций прекрасно демонстрирует не только активность клиентов нашей компании, но и официальная статистика. Если в начале 2017 размер инвестиций от физических лиц в ОВГЗ составил 104 млн грн, то сейчас эта цифра выросла в 90 раз и достигла отметки 9,5 млрд гривен. Такой скачок объясняем выгодной доходностью от ценных бумаг. Процентная ставка гособлигаций выше, чем депозитных вкладов. В последнее время доходность валютных облигаций Минфина достигала 7,75% годовых, тогда как банки предлагали клиентам депозиты под 3−4% годовых.

Украинцы пока не ориентируется в вопросах инвестирования, покупке государственных облигаций и других видов ценных бумаг. Но мы работаем для того, чтобы повысить осведомленность людей и предоставить им возможность выбирать лучшие финансовые решения, которые существуют на сегодняшний день.