Инклюзивный словарь. Как правильно общаться с людьми с инвалидностью

Когда речь заходит об инвалидности, даже умные и образованные люди часто употребляют слова и словосочетания, которые задевают тех, о ком говорят. NV.UA вместе с Кураж Базаром – киевским мероприятием, которое помогает детям с инвалидностью, – разбираются, как правильно говорить, чтобы никого не обидеть.

Что такое инклюзия

Инклюзия – это процесс включения людей с инвалидностью в активную общественную жизнь. Для этого создаются условия, в которых все члены общества могут быть на равных: городская среда адаптируется под нужды людей с особенностями развития, корректируется образовательная система с учетом способностей разных детей, людям с инвалидностью предоставляются возможности для творческого и интеллектуального развития.

Человек с инвалидностью

Забудьте навсегда слова “инвалид” и “калека”, а вместе с ними словосочетания “ограниченные возможности”, “прикованный к инвалидной коляске”, “особенные потребности”.

На первое место всегда нужно ставить человека и только потом – его особенность. Правильно – человек с инвалидностью, человек с особенностями развития.

Почему нельзя по-другому? Потому что возможности ограничены у каждого – у кого-то финансами, у кого-то физическими данными. Особенные потребности тоже есть у каждого, и самый яркий тому пример - вегетарианцы.

Человек с ДЦП, аутизмом, эпилепсией, синдромом Дауна

Здесь, как и в первом случае, на первое место нужно ставить человека, а не его особенность. Поэтому правильно будет сказать человек с ДЦП, человек с аутизмом, человек с синдромом Дауна, человек с эпилепсией. Термины “аутист”, “аутенок”, “даун”, “дауненок”, “эпилептик”, “ДЦП-шник” и “колясочник” не просто некорректны - они обидны. Вместо последнего стоит использовать термин "человек с инвалидностью".

Человек с нарушением психики

Если у человека есть признаки психического или поведенческого расстройства, о нем говорят “человек с нарушением психики” или “человек с особенностями поведения”. Псих, ненормальный, слабоумный и умственно отсталый – звучит обидно и имеет негативную окраску.

Неслышащий

Неслышащий или человек с нарушениями слуха – два одинаково корректных варианта. Неправильным будет сказать “глухонемой”, потому что глухонемых людей не существует. Все неслышащие люди могут издавать звуки, но не могут научиться говорить, так как не слышали образца речи.

Ничего как такового "неправильного" относительно слова "глухой" нет, но люди с нарушениями слуха не скрывают, что это звучит неприятно.

Жестовый язык

Правильно говорить жестовый язык и переводчик жестового языка. Привычный термин сурдоперевод не совсем корректный. Сурдо - это составная часть сложных слов латинского языка, означающая принадлежность к глухоте. Поэтому по-русски термин “сурдоперевод” звучал бы как “глухоперевод”.

Незрячий

По отношению к людям с нарушениями зрения принято говорить “незрячий”, но не “слепой”. Слово “слепой”, как и “глухой” имеет негативную коннотацию. Оно допустимо, но звучит не очень приятно, поэтому лучше от него отказаться в пользу более корректных формулировок.

Человек с нарушениями роста

Дварфизм – аномально небольшой рост взрослого человека (менее 147 см), и больше всего такие люди не любят, когда их называют карликами. Это слово с древности ассоциируется с позорным существованием и унижениями. Маленьких людей делали придворными шутами, богачи дарили друг другу в качестве экзотической игрушки. Поэтому правильным и не обидным будет говорить “человек с нарушениями роста” или “маленький человек”.

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Первый в этом году Кураж Базар China Start - в китайском стиле - пройдет 24-25 марта на Арт-Заводе Платформа. За ним последует Кураж Базар Jazz Only с двумя джазовыми сценами и известными исполнителями, а в мае состоится Кураж Night Market India. Традиционный Благотворительный Кураж Базар пройдет в июне. Он называется Flower Power и будет посвящен культуре хиппи. За ним следует Кураж Базар Friends Edition — для всех фанатов сериала «Друзья». В августе второй год подряд пройдет Рэп Шмэп Йо Кураж Базар со знаменитым хедлайнером и Battle School на две тысячи участников. Сентябрь снова будет посвящен книгам и литературным чтениям, в октябре будем отмечать день рождения Кураж Базар в стиле 90-х, а в декабре, как всегда — праздновать Рождество и Новый Год.

С этого года вход на мероприятие стоит 80 гривен, 30 из которых передаются на благотворительность. В июне Кураж Базар будет на 100% благотворительным — вся прибыль будет передана на помощь детям. За предстоящий год организаторы планируют собрать рекордные 2,2 миллиона гривен, а реципиентами Кураж Базара снова станут дети с инвалидностью — все проекты будут направлены на их социализацию и адаптацию в обществе и улучшение качества жизни.