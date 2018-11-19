19 ноября 2018, понедельник

Инфляция безопасности. Постоянный представитель Украины в Европе назвал три фактора, которые будут влиять на судьбу Европы

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Инфляция безопасности. Постоянный представитель Украины в Европе назвал три фактора, которые будут влиять на судьбу Европы

Сегодня во время лекции в рамках цикла «Диалоги будущего» постоянный представитель Украины при Совете Европы, дипломат Дмитрий Кулеба рассказал, что будет влиять на будущее Европы ближайшие 3-5 лет.

Во-первых, будет наблюдаться большое влияние на Европу. «И действительно, аннексия Крыма - это тот сорняк, который возвращает нас обратно в джунгли. ЕС пытается это остановить, но не может полностью искоренить, - говорит Кулеба. - Правила стало значительно проще нарушать - и это то, что я называю инфляцией безопасности».

Во-вторых, прорывные технологии. «С их развитием некоторые страны будут чувствовать себя обделенными», - объясняет дипломат.

И в-третьих, манипуляция знаниями. Это всегда имело место, и сегодня стало гораздо проще. «Появилась возможность достучаться до многих людей, что приводит их к неправильным выборов», - говорит Кулеба.

Дипломат признается, что при всей сложности ситуации остается оптимистом. «Но я считаю, что политика в Европе должна становиться более качественной», - заключает он.

«Диалоги о будущем»

Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.

Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?

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