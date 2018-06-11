Год безвизу: читатели и журналисты Нового Времени рассказали о своих путешествиях в Европу без виз

Читатели и журналисты Нового Времени рассказали о том, как ездили в страны ЕС после введения безвизового режима для Украины.

11 июня 2017 года официально вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом. Мы решили спросить у читателей и коллег, в каких уголках Европы они побывали за прошедший год, возникали ли у них проблемы при пересечении границы по безвизу и что они могут посоветовать менее опытным украинским туристам.

Александр Дроздов, фоторедактор

На фото – Рига

Прибалтика давно привлекала меня красивой архитектурой городов и относительной близостью. Поэтому на майских проехали через Беларусь в Литву (Вильнюс), потом в Латвию (Рига, Юрмала) Эмоции от безвиза самые позитивные – нет сложностей и бумажной волокиты при пересечении границы. Во всяком случае, на машине.

Машина – самый приятный для меня вид транспорта и самый недорогой. На границе с Беларусью пришлось по старой совковой традиции заполнить декларацию на машину, с кучей бессмысленных вопросов. И, конечно же, пройти досмотр. Литва приняла легко, быстро и без какой-либо бюрократии.

Европа для меня только начала открываться. До этого предпочитал Азию, причем дикую: Монголию, Узбекистан, Сибирь и страны Юго-восточной Азии. Безвиз сильно упростил познавание Европы, есть куда стремиться.

Что бы я посоветовал неискушенным украинским туристам? Первым делом стоит просто отправиться. Куда – не имеет значения. Главное – иметь позитивный настрой и желание узнавать новое – места, традиции, и конечно же кухню!

Богдан Шевченко, читатель

© Богдан Шевченко via Facebook

По безвизу ездил в Будапешт. Разницы "до" и "после" безвиза не заметил, хотя у меня очень большой перерыв в поездках был – в последний раз был в Европе еще до войны. Поездка наметилась спонтанно, благодаря распродаже от WizzAir. Билеты туда-обратно обошлись в 1600 грн. Любопытный момент – при прохождении контроля в Жулянах первое, что спросил пограничник – "у тебя хоть какие-то деньги есть на поездку"? Я так понял, с безвизом и лоукостами совсем уж простые люди летать стали. Кстати, общий бюджет поездки составил 200$ с перелетом (привет Орлу и Решке). Вообщем, я доволен и рекомендую не сидеть дома, а летать, пока нам эту "халяву" не прикрыли.

Виктор Стельмах, ведущий программы Їдемо Далі на Радіо НВ

Биометрический паспорт получил в октябре прошлого года. С задержкой на три месяца. С тех пор ездил по нему за границу в страны Евросоюза раз 20. В Германию, Швейцарию, Финляндию, Швецию, Испанию, Францию, Австрию, Португалию. Первый раз побаивался, и держал напоготове второй паспорт, где у меня еще оставалось немного места для печатей. И потом еще пару раз брал с собой на всякий случай второй паспорт с Шенгенской визой, которая у меня действовала до февраля 2018-го. Но когда убедился, что он не нужен – перестал его с собой возить.

Самыми любопытными оказались финские и польские пограничники. Задавали много вопросов о цели поездки, и интересовались, почему я приезжаю к ним в гости всего на пару дней. Но когда видели международное журналистское удостоверение, сразу ставили печать о въезде. Прессу в странах Евросоюза уважают больше, чем в Украине. А самые лояльные – итальянские и швейцарские пограничники. Иногда могут поставить штамп о въезде, даже не сравнивая фото. Или разговаривая с пограничником по соседству.

Татьяна Тимошенко, читательница

Наша семья любит автомобильные путешествия на длинные дистанции. Поэтому в июне прошлого года, в первые дни безвиза, мы решили рискнуть и поехать по следующему маршруту (на авто): Венгрия – Сербия – Македония – Албания – Греция – Македония – Сербия – Венгрия – Украина. Путешествие длилось более двух недель, границы пересекали абсолютно без проблем. В этом году, в конце мая, опять-таки, воспользовавшись безвизом, также на авто, совершили путешествие Венгрия – Словения – Италия – Словения – Венгрия – Украина. За время странствий у нас ни разу не возникало никаких проблем с пересечением границ или пребыванием в других странах.

На мой взгляд, безвиз особенно полезен таким путешественникам, как мы. Ведь обычно мы решаем поехать в путешествие за неделю до поездки, и, конечно, без безвиза это было бы практически невозможно (или только при наличии мультивизы – так мы путешествовали раньше). А вообще безвиз – это прекрасный способ открывать Европу / мир, знакомиться с другой культурой. Жаль, что многие наши соотечественники этого не понимают и продолжают отдавать предпочтение "Турциям и Египтам".

Анжела Величко, менеджер по рекламе

Первая страна, которую я посетила по безвизу – Норвегия. Это была рабочая поездка на пять дней. Летела самолетом в Осло, обратно вылетала из Бергена. Ужасно волновалась, потому что первая поездка по безвизу. Распечатала билеты, бронь отеля, остаток на карте, страховку. Таможенники с обеих сторон не спросили ничего, кроме – куда летите и зачем. И после ответа пожелали счастливого пути. Прошла с двух сторон границу быстро и осталась приятно удивлена переменами.

Очень рада безвизу, так как стараюсь летать (или ездить на автобусе-поезде) в Европу каждый год и каждый раз оформление документов и подача в визовом центре – это большой стресс. Плюс 47-60 евро стоило каждый раз получить визу, потому что кроме платы за шенген, многие посольства требуют получать визы через дружеские центры, у которых свой прайс.

На фото – Берген

Через неделю лечу в отпуск в Португалию. Уже не волнуюсь, так как знаю, что на границе все будет хорошо. Но билет, бронь отеля, страховку и подтверждение финансовой состоятельности все равно приготовлю – правила есть правила, а человек я законопослушный.

С Европой знакомлюсь постепенно. Начинала от близких стран, затем пробиралась дальше. В моем списке: Чехия, Венгрия, Германия, Франция, Бельгия, Голландия, Италия, Испания, Австрия, Люксембург, Дания, Норвегия, Швеция, Британия. Советую начинающим путешествовать по Европе туристам не бояться и планировать поездки. Сегодня эконом-поездка в Прагу или Будапешт может обойтись в 150-200 евро за 3-5 дней, а эмоций хватит на год вперед. Еще советую тем, у кого "чистая" визовая история все-таки быть готовыми показать бронь отеля или письмо-приглашение от друзей-родственников, иметь при себе страховку и быть готовым доказать свою платежеспособность. Советовать куда поехать не могу – я мечтала увидеть город Гауди – Барселону, но попала туда уже после того, как проехала пол-Европы и влюбилась в Париж, Прагу и Рим.

Ярослав Кергет, читатель



На фото – вулкан Стромболи / © yaronkiev via Instagram



За год по безвизу я успел побывать в Италии (был в числе первых 10 путешественников, кто вылетел из Жулян в первый день безвиза) и в Хорватии, на музыкальном фестивале SUNcéBeat. Почему летел в первый день безвиза? Так совпало, именно на эти дни у нас была забронирована яхта. У нас был круиз по Липарским островам, также мы поднимались на вулкан Стромболи и наблюдали за его извержением.

Кирилл Чеботарев, отдел New Media

По безвизу ездил (и летал) в сумме три раза – сначала было путешествие в Венгрию на музыкальный фестиваль Sziget, потом были еще две поездки в Польшу – к другу и на отдых в горы (+ на день заезжали в Словакию).

Проблем не возникало ни разу – везде пропускали без каких-либо вопросов, при том что я путешествовал и на самолете, и на автобусе, и на автомобиле. Разве что в автобусе на границе кого-то из моих попутчиков хотели развернуть в обратную сторону – он вез с собой слишком много сигарет.

Не могу сказать, что безвиз сильно повлиял на мои путешествия – разве что теперь чуть меньше нужно переживать перед поездкой, чтобы сделать визу. И теперь настоятельно рекомендую каждому, с кем общаюсь, поехать на какой-нибудь музыкальный фестиваль. Благо, крутых вариантов масса – от соседней Польши до далекой Испании. Музыкальный фестиваль – это несравнимый опыт как в плане музыкального восприятия, так и в плане знакомства и познания других культур.

Алексей Самоваров, арт-директор

Первой страной, которую я посетил по безвизу, была Словения, замечательный пресс-тур от Нового времени. Дело было в ноябре 2017 года, а новый загранпаспорт я получил еще в августе. Когда его забирал в Паспортном сервисе, даже такую шутку придумал:

— Эй! А почему у тебя такая кислая физиономия в новом биометрическом паспорте?

— Потому, что моя очередь на фотографирование подошла только через пять часов.

Самостоятельно я ездил по новому паспорту в апреле этого года, с женой в Грецию. Почему в Грецию? Наверное, чтобы закрыть свой школьный исторический гештальт: Афины, Акрополь, Парфенон, Парнас, Олимп и другие древнегреческие чудеса засели в моей голове наравне с египетскими пирамидами.

Единственное глобальное изменение — отпала необходимость собирать кучу бумажек для получения визы. С безвизом путешествовать стало легче, однозначно. В остальном все так же. На таможенном контроле в европейских аэропортах остались те же два вида будок: "для граждан ЕС" и "для всех остальных". Мы по-прежнему становимся во вторую ☹

Мы с женой и с друзьями всегда ездим за достопримечательностями. Практикуем следующий вариант: в стране назначения снимается в аренду домик, в аэропорту (или в городе) берется напрокат небольшой автомобиль и потом уже из своего места проживания мы ездим по окрестностям.

Однажды со мной случилась такая неприятная история: пару лет назад мы с женой решили посетить Испанию (Барселона, Мадрид, и дальше по Андалусии на юг — Толедо, Гранада, Кордоба, Севилья, Кадис, Марбелья и т. д.). В Мадриде я заранее заказал машину, были проплачены все наши дальнейшие места проживания и составлен четкий график следования и осмотра достопримечательностей в каждом городе. И вот когда я явился в контору проката авто в Мадриде и показал свои водительские права (такие большие розовые, выданные мне еще в 1999 году), то менеджер с невозмутимой улыбкой мне их вернул и сказал, что они тут недействительны… Мои аргументы, что я по этим правам колесил по Франции, Италии и Америке на него не произвели никакого эффекта. Мы вышли из офиса. Шок... Что делать? Весь наш план поездки разрушился как карточный домик. Спасло то, что при подготовке к поездке мне посоветовали одну местную прокатную фирму (спасибо, Ира Илюшина!), но я тогда почему-то отмел это предложение. И вот с большими сложностями нам удалось туда добраться и таки арендовать замечательный Fiat 500. А по приезду в Киев я сразу же поменял свои старые права на нормальные международные, в форме карточки.

Другой вывод, который я сделал из этой поездки: нельзя объять необъятное. Мы планировали переезжать из города в город каждый день. Вечером приехали, заселились, поспали, утром — на осмотр города и вечером снова в путь. План мы выполнили, посмотрели все, но какой ценой! Уставали нереально. Ритм должен быть более спокойный. На каждый город нужно отводить 2-3 дня. Лучше посмотреть меньше, но удовольствия сможете получите больше, это точно.

Иван Верстюк, журналист

Я впервые воспользовался безвизом в августе 2017-го года, когда поехал в Данию. Правда, не я выбрал это направление, а направление выбрало меня. Это была командировка. Надо сказать, первую возможность использовать безвиз я пропустил в июне прошлого года. Я тогда делал пересадку в аэропорту Парижа и ждал рейса в Киев девять часов, однако был очень уставшим после трансатлантического перелета и решил в город не выходить. Время позволяло это сделать, а физическое состояние – нет.

Если говорить о впечатлениях от безвиза, то это невероятное чувство, когда пограничник берет твой паспорт – и ничего не спрашивает. Ему и так все понятно. Честно скажу, если бы надо было оформлять визу – я бы, может, и не поехал тогда в Данию.

Я воспользовался безвизом уже три раза, посетив Данию, Швейцарию и Германию. Швейцария – не член ЕС, но это страна Шенгенской зоны, поэтому на нее тоже распространяется украинский безвиз. Это все были рабочие командировки – посещение офиса компании Carlsberg в Копенгагене, Всемирного экономического форума в Давосе и Конференции по безопасности в Мюнхене. Покуда для путешествий в ЕС я пользовался только самолетами. Никогда никаких проблем не возникало. Волновался однажды, когда проходил пограничный контроль в Праге при пересадке на самолет Прага – Копенгаген. Дело в том, что в Чехию едут работать очень многие трудовые мигранты из Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областей, где фамилия Верстюк распространена в некоторых селах. Переживал, чтобы меня не спутали с каким-то другим Верстюком – мигрантом, который нелегально работает где-нибудь в Чехии. Но все обошлось. На границе меня иногда спрашивают на английском языке о цели визита и его длительности. Все это совершенно без напряжения и с улыбкой.

До безвиза я, конечно, в Европу ездил, но откровенно тяготился оформлением шенгенской визы. Особенно после того, как Посольство Бельгии дважды выдало мне шенгенскую визу аж на три дня. При планировании путешествий в Европу раньше выбирал безвизовые страны – Черногорию, Албанию, Боснию, Сербию, Грузию. Сейчас же для меня поездки в ЕС – неотъемлемая часть жизни. Ни больше, ни меньше.

При планировании первого путешествия в Европу кажется, что всех нюансов нельзя предусмотреть. И это действительно так. Мой совет – не переживайте, если не все до конца распланировано. Я люблю ориентироваться по месту и менять планы по ходу путешествия. Из-за близости и доступности Польши многие украинцы выбирают именно эту страну для легкого и дешевого безвизового путешествия. Но мне кажется, чем четыре раза съездить в Польшу, лучше один раз съездить в Швейцарию. Поверьте, какие-нибудь два часа автомобильной поездки по швейцарским лугам и озерам способны перевернуть ваши представления о прекрасном. Побалуйте себя при этом набором швейцарских ассоциаций – здесь живет олигарх Игорь Коломойский, здесь скрывают свои капиталы богатейшие люди мира, здесь проводят свои отпуска политики. Это очень интересно.

Денис Панченко, читатель

На фото – коммуна Санта-Маргерита-Лигуре / © denis.panchenko via Instagram

Первой страной въезда по безвизу была Хорватия – тогда мы с командой Croatia Travel летели на музыкальные фестивали в городок Тишно, на берегу Адриатики. Помню, тогда я хоть и внутренне верил в благополучный исход, но все равно переживал и для подстраховки взял старый паспорт с хорошей визовой историей. Даже заготовил на английском ответы на возможные вопросы о цели визита.

Но все оказалось легко:

- Hello!

- Hello!

Работница таможни смотрит на меня, в паспорт, меньше чем через минуту стандартных процедур ставит штамп прилета, отдает паспорт.

С тех пор по безвизу посетил еще пять стран (Польша, Австрия, Италия, Сан-Марино, Венгрия) и нигде не было ни единой проблемы.

Екатерина Корниенко, отдел New Media

На фото – Таллин

Три мои первые поездки по безвизу были учебно-рабочими, так или иначе связанными с журналистикой. Причем первая и вторая – в балтийские страны, Эстонию и Латвию. Поэтому все три раза у меня с собой был "полный пакет" документов, включая пригласительное письмо и весомую цель поездки. Хоть я и верила в введение безвиза, доверилась ему не сразу. До сих пор вожу с собой свой старый, аннулированный паспорт с большим количеством виз. Готова его продемонстрировать при необходимости. Дескать, раньше пускали. Возвращалась, не нарушала.

Первое впечатление от безвиза было радостное "ухты, и это все?". До сих пор непривычно, что нет необходимости заранее готовить уйму бумаг, брать справку с работы и из банка, чтобы съездить на несколько дней в отпуск. Главное, что дал безвиз – это ощущение свободы. Что можно в любой момент сорваться с места, имея на руках паспорт и деньги (ладно, еще билеты и бронь). Кстати, самая последняя поездка оказалась самой показательной в плане преимуществ безвиза. Когда мы прилетели в Барселону из Франкфурта (у нас был тур Нидерланды-Германия-Испания), никто в аэропорту не проверял наши паспорта. На обратной дороге, к своему сожалению, мы эпично перепутали аэропорты в Барселоне (Эль-Прат и Реус), пропустили свой рейс Ryanair, обошедшийся нам в 10 евро, и пересадку в Германии. Благо, с собой у нас оставалось небольшое количество денег. Когда первый испуг прошел, мы открыли карту Европы и начали смотреть, через какие страны можно добраться домой. Думаю, будь у нас побольше денег и самого отпуска, мы бы продолжили свое путешествие. Ведь виз, которые бы заканчивалась "прямо сегодня или завтра", в паспортах у нас не было.

На фото – Утрехт

Всего безвизом за этот год я воспользовалась 5 раз. Причем пробовала пересекать границу и на самолете, и на поезде, и на автобусе. Последний вариант оказался самым худшим, как и ожидалось. Мы провели на границе несколько часов (кажется, 4), ожидая проверки. И, судя по разговорам в автобусе, несколько человек сняли с рейса из-за превышения срока пребывания в ЕС. Самым удобным вариантом оказался Интерсити Киев-Перемышль. Пограничники проверяли паспорта прямо в поезде, пока тот ехал. Поэтому если выбирать между поездками в Польшу на автобусе или на поезде, настоятельно рекомендую второй вариант. Намного комфортнее и не особо дороже.

Ирина Чухлебова, продакшн-менеджер журнала

По безвизу ездила один раз, в Польшу. Давно хотела посмотреть замок в Ланцуте и погулять в Кракове. Жаль, не хватило времени на поездку в Освенцим. Границу пересекали на поезде, ехали через Перемышль (а по самой Польше передвигались на поездах и автобусах). Никаких сложностей при пересечении границы не возникло. В поезд зашли украинские пограничники, потом польские – поставили штампики. Затем прошли таможенники, выборочно посмотрели чемоданы. В обратную сторону – точно так же. Пограничники вопросов не задавали вообще. Таможенники спросили, везем ли с собой алкоголь и сигареты. Вот и все разговоры!

Путешествовать по безвизу легко, просто, спокойно: купил билет и поехал! Воспользовалась безвизом только один раз, потому что долго ждала паспорт. Раньше путешествовала нечасто, поскольку все всегда упиралось в визу: на ее оформление требовалось куча времени, усилий и денег. Не скажу, что теперь каждый свой выходной буду ездить в Европу, но в ближайшее время планирую поехать на пару-тройку дней куда-то.

Неискушенным украинским туристам я бы посоветовала первым делом отправиться туда, куда мечтали. Конечно, самый ближний и, наверное, дешевый вариант – это Польша. К тому же сходство языка даст побороть некую неуверенность и беспокойство, да и украинцев там очень много. А посмотреть в Польше есть что!

Сергей Депутат, редактор раздела Lol, и Татьяна Куцовера, отдел инфографики

С: Первый раз я пересекал границу по безвизу прямо в первый день безвиза. Это был однодневный пресс-тур в Вильнюс (Литва). Второй раз, буквально через две недели, мы с Таней поехали в Польшу на фестиваль Opener, и снова через Литву.

Т: В первый раз по безвизу поехала в Литву, через нее в Польшу. Хотели посетить Клайпеду по дороге на фестиваль в Гдыню. Ну и поскольку раньше уже пересекала границы и Литвы, и Польши, то могла сравнить. Пересекать литовскую границу было почему-то спокойнее, даже без визы.

От первой поездки по безвизу остались самые лучшие впечатления! Да и я больше боюсь самолетов, чем границ. Мы очень быстро и радостно прошли контрольный пункт. Действительно было приятно, что тебя не допрашивают, что документов в разы меньше и я намного меньше переживала, что забыла или неправильно оформила какую-нибудь справку. Без проблем все прошло.

С: Самые крутые ощущения были на погранконтроле, ты просто даешь паспорт тебе ставят штамп и ты в Европе. Помню, как в первый день безвиза нас встречал министр иностранных дел Литвы. Он тогда сказал: “Добро пожаловать домой”. Во время пресс-тура я не волновался, там все должно было пройти без проблем. А вот когда мы ехали сами, то немного опасались допросов, но и во второй раз все было гладко. На паспортном контроле в Вильнюсе спросили только, куда еду и когда вернусь домой. Границу между Литвой и Польшей пересекали на автобусе, но она не в счет, потому что там нет пограничного контроля. Но перед посадкой в автобус у нас проверили паспорта, поскольку рейс был международным.

За прошедший год я воспользовался безвизом трижды: ездил в Литву, Польшу и во Францию. До безвиза, я ездил в Европу один раз. Раньше ты покупал билет на самолет и тебе могли отказать в визе – это абсурд и большой стресс. Сейчас все проще: купил билет, нашел жилье и в путь.

Т: В 2013-м, чтобы поехать к друзьям в Берлин, я получала от них приглашение и гарантию их возможности обеспечить меня материально на время пребывания у них в гостях. Со своей стороны я тоже долго собирала документы, стояла в очереди в консульство, проходила детальный опрос, где и как я с ними познакомилась, заучивала название берлинского вуза подруги и даже приносила распечатку переписки с ней в сети. А теперь подруга пишет “приезжайте!”, мы тут же покупаем билет и забываем об этом до самой поездки.

Очень многим в своем окружении советую хотя бы оформить биометрический паспорт. Ведь с ним можно слегка расширить свои границы, сесть на автобус и проехаться из Ужгорода в Кошице за какие-то 300 грн, или из других приграничных городов поехать в ближайший город соседней страны и посмотреть, как немного иначе живут люди, мне это всегда очень интересно даже в границах Украины, а теперь стало больше вариантов. Теперь можно просто мониторить доступные билеты на ближайший месяц и не привязывать себя к визе. Захотел – собрался и поехал. п.с. Побывайте в Клайпеде :)

С: Едьте в ближнее зарубежье, например, Венгрию, Чехию, Прибалтику, это не дорого и очень интересно. Не нарушайте правил и попытайтесь понять, как живут местные. Если у вас уже есть “загран”, когда будете делать биометрику, оставляйте его себе, может пригодиться для стран, в которые нужно делать визу.

Илона Довгань, ведущая на Радіо НВ

По безвизу в первый раз я поехала в Венгрию, в Будапешт, на уикенд. Безвиз пришелся очень кстати, поскольку к этому времени закончился многолетний шенген в другом паспорте. Посему – взяла оба паспорта, купила билет – и вперед на выходные в Будапешт. Там очень чудесно прошли выходные: прогулки по городу, опера, гуляш – и назад в Киев. Летела на самолете. Перед этим посмотрела, куда есть скидки на билеты, и поехала. На границе ничего не спрашивали, никаких вопросов.

С безвизом путешествовать стало очень удобно. Ничего не нужно, просто показываешь паспорт – тебе говорят "Счастливого пути" – и идешь дальше. Все легко и просто. Очень приятно. До безвиза я путешествовала часто, были поездки по работе. Бывало от нескольких раз в год до 10-12 раз, как это было 2014-15 гг., когда у меня были проекты (съемки) в Европе. А была ситуация, когда мне предложили поехать на конференцию за границу. Нужно было ехать через неделю, а у меня как раз закончилась шенгенская виза, и я не поехала. Безвиз упростил эту ситуацию.

Если вас нет в списке Интерпола, у вас действующий паспорт, безвиз, есть билет и ваше поведение не вызывает вопросов, то вряд ли на границе кто-то будет вам препятствовать. Поездку можно организовать по своему кошельку и желаниям: как заранее выбрать билеты по скидкам, так и подобрать подходящий отель на Букинге. Поехать туда, куда хочется, и многое увидеть. Посмотреть традиции, местные достопримечательности, главное – увидеть другой менталитет, выйти за рамки привычной нам системы, посмотреть на взгляды, ценности других людей. Это то, чего не было в Союзе. Открытые границы быстрее отдаляют нас от советчины. Причем, от советчины в головах. У меня друзья за границей, благодаря паспорту, каждые выходные ездят куда-то в новую точку на карте, попутешествовать.

Ирина Ярошенко, читательница

© Irina Yaroshenko via Facebook

Главная проблема – мало отпуска. При путешествии по безвизу проблем никаких, в паспорте хватает штампов. Авиа подешевели, отдых на велосипеде бюджетен и видишь в разы больше. Из недавнего, где мы побывали – остров Гастелугаче (Испания) – место, где племянник встретил свою тетку.

Всеволод Севастьянов, менеджер по рекламе

После долгожданного старта безвиза мы с супругой, как и большинство украинцев, помчались оформлять новый "мульти-паспорт". В головокружительной эйфории мы забыли учесть скорость печати и километровые очереди в сервисах по оформлению документов. Сейчас уже могу сказать, что наше путешествие началось именно тогда. После двух месяцев ожидания документов супруга занялась выбором страны, так как путешествовала она гораздо чаще меня. Жребий пал на город, где никто из нас еще не бывал, а именно на Будапешт. Тем более, Венгрия же совсем рядом и тратить много времени на перелет не было надобности.

Первые эмоции по прибытию в аэропорт Будапешта были не понятными, возможно это была смесь переживаний и неизвестности, как же будет работать этот новоиспеченный безвиз. Можете себе представить наше удивление, когда встав в традиционную очередь для предъявления паспорта, мы ее покинули буквально через 10 секунд. Завидя в наших руках паспорт со значком, означающим принадлежность как будто к какой-то касте, к нам подошла сотрудница аэропорта. "Вам нет необходимости стоять в этой очереди, пройдите к этому окошку и вас пропустят", - сказала она нам. Все заняло от силы минуты две. Не задав нам ни одного вопроса о цели приезда, не потребовав не единого документа о брони отелей, пограничник вежливо отдал нам паспорта и пожелал хороших выходных. Может это и было исключение из правил, но мне хочется все-таки верить, что это обычное явление, которое для многих уже стало привычкой.

Алена Иванова, отдел маркетинга

На фото – Париж

Первой моей поездкой по безвизу был автобусный тур во Францию (Краков, Дрезден, Париж, Франкфурт-на-Майне, Прага). Ехали через Польшу и Германию. В целом, все было отлично. Вопросов на границе было меньше, чем до безвиза. На границе стояли достаточно долго, но этому виной праздничные даты. Сама процедура проверки документов была недолгой.

Безвиз не изменил путешествия, а упростил. Теперь в поездках больше спонтанности и авантюризма. Можно вечером решить – и вечером же уехать.

Неискушенным украинским туристам я бы посоветовала заглядывать в маленькие неискушенные туристами городки, они аутентичны, больше чувствуется местный колорит. Лучше побывать везде, по возможности. Но, если это первая бюджетная поездка – Краков. Это максимально красивый и душевный город. А более дальний вариант – Порто (Португалия). Океан, портвейн, неприлично толстые чайки и душевные местные жители.

Оксана Соломка, редактор сайта

На фото – Дюссельдорф

В первый раз по безвизу я поехала в Германию, в мае, в гости к своим друзьям – в Бонн и Дортмунд. До этого ни разу не была в немецких землях.

Любое путешествие – это опыт и горько-сладкие впечатления. В данном случае Германия встретила дотошной проверкой, что полностью испортило первое впечатление от страны. В аэропорту Кельна, на выходе из самолета, у самого трапа, полиция проверяла паспорта у всех пассажиров. Тех, кого они сочли подозрительными (например, с пустым паспортом как у меня), подвергли тщательному опросу. Человек десять отвели в полицейский участок на территории аэропорта, где каждого по очереди расспрашивали – кто ты, куда едешь, сколько зарабатываешь, сколько денег с собой имеешь. Обязательно надо было показать обратный билет и медстраховку. Детально расспрашивали о принимающей стороне: кто она, где живет/работает, и даже где мы познакомились. Эти данные и контакты они внесли в свою базу данных. Там же на месте поставили штамп в паспорте и отпустили. Полтора часа нервотрепки вместо Willkommen in Deutschland.

Конечно, ты понимаешь, что они заботятся о безопасности, в том числе и туристов как я. Но осадок то остался. В целом ложка дегтя не испортила общие впечатления от страны. Если описать двумя словами Германию – то это порядок и безопасность. Если вы ищите именно это, то смело отправляйтесь туда.

До безвиза я ездила в Европу ориентировочно раз в год. Редкие поездки были связаны именно с нежеланием тратить время и силы на оформление визы.

Неискушенным украинским туристам я бы хотела сказать, что главное – не бояться. Не важно – куда и когда вы полетите. Везде вы почувствуете человеческое отношение, даже если это "допрос" в полиции. Если страх велик, то лучше начать открытие Европы со стран, граничащих с Украиной, например, с Венгрии или Польши. Моя любовь – это Италия. И Милан, и Венеция, и Неаполь – прекрасные города. Но я бы рекомендовала отправиться на курорт для местных. Это любое село, не шибко разрекламированное среди туристов. Здесь вы почувствуете dolce vita.

Наталья Завальнюк, менеджер по продаже рекламы

По безвизовому режиму ездила один раз, в Рим, где живет мой кум. Пересекала границу на автобусе, через польскую границу. Кроме безумно долгого пересечения границы (8 часов), из-за которого мы чудом не опоздали на самолет, и то только потому, что вылет из Варшавы в Рим задержали на 4 часа, других трудностей с пересечением границы не было.

Впечатления от поездки остались самые замечательные. Обожаю Италию. В Риме много чего можно посмотреть и попробовать – архитектура, вкусная еда, красивые люди. Выпал снег, которого римляне не видели 6 лет. Для них, это было огромное событие. Несмотря на то, что снега было три сантиметра, объявили чрезвычайное положение, отменили школьные занятия, на дорогах образовались большие пробки. Было очень дивно смотреть на замерзшие фонтаны и южан, которые не привыкли носить шапки и теплую одежду.

Очень рада, что у нас есть возможность путешествовать по безвизу. Это экономит уйму времени и нервов. Если до безвиза я путешествовала минимум два раза в год, при безвизе есть возможность путешествовать чаще, например, найти бюджетный авиаперелет и слетать на уикенд в Париж или Барселону.

Для тех, кто первый раз едет за границу по безвизу, рекомендую при себе иметь все необходимые документы для беспрепятственного пересечения границы: биометрический загранпаспорт, медицинскую страховку, билеты на самолет или автобус туда и обратно, бронь в отеле или наличные 45 евро (для каждой страны требования по количеству денег индивидуальные – ред.) на каждый день пребывания за рубежом.

Юлия Воробьева, читательница

© Julia Voloboeva via Facebook

Наши приключения с безвизом начались в ноябре прошлого года, с тех пор мы посетили Венгрию, Польшу, Чехию, Данию, Швецию и Германию. Проблем с пересечением границы не было нигде. Был только инцидент в Германии – все документы (обратный билет, приглашение родственников) оставили в сумке, которую сдали в багаж (о-о!), но все прошло отлично - проверили по базе, проживает ли родственник по адресу, который мы указали – и все! Добро пожаловать!