Где лечить сердце и сосуды в Украине: 5 преимуществ частной кардио- и сосудистой хирургии

Долгое время лечить сердце и сосуды хирургически украинцы могли только в государственных медучреждениях. Сегодня ситуация изменилась.

Несколько лет назад в стране начали развиваться частная сосудистая хирургия и частная хирургия сердца. Это отличная новость, потому что отечественной медицине явно недостает конкуренции. Но насколько частные клиники компетентны в вопросах оперативного лечения заболеваний сердца и сосудов? Способны ли они справиться с действительно сложными случаями?

Чтобы узнать, как лечат сердце и сосуды кардио- и сосудистые хирурги в украинских платных клиниках и стоит ли обращаться к ним за помощью, мы отправились в лечебно-диагностический центр частной медицинской сети «Добробут» (Киев). Полтора года назад клиника создала направление сосудистой хирургии и открыла Центр кардиохирургической помощи – первую в стране частную кардиохирургию.

Увиденное в «Добробуте» позволило сделать вывод, что частные сосудистая хирургия и хирургия сердца в Украине способны привлечь внимание пациентов минимум пятью преимуществами.

1. Современный подход к лечению заболеваний сердца и сосудов

По большому счету, это – одно из главных условий успеха частной медицины, поскольку пациент придет только в ту платную клинику, где ему предложат самые современные эффективные методы лечения. А потому в повышение квалификации персонала вкладываются немаленькие деньги.

Татьяна Аникеева, терапевт, ревматолог, кардиолог. Медицинский директор «Взрослые» МС «Добробут»

«Медицина развивается очень стремительно, и чтобы успешно применять на практике все революционные разработки, нужно не прекращая учиться. Сделать это возможно, только регулярно посещая международные конгрессы и мастер-классы. Частная медицина может позволить себе подобное обучение кадров. Наши врачи постоянно стажируются в лучших кардиохирургических и сосудистых центрах Европы и Америки», – рассказывает Татьяна Аникеева, медицинский директор клиники «Добробут», доктор медицинских наук, практикующий терапевт, кардиолог, ревматолог.

В качестве примера Татьяна Владимировна приводит освоенный сосудистыми хирургами клиники Владимиром Герасимовым и Эллиной Герасимовой метод лечения варикоза, позволяющий за одну операцию полностью избавиться от проблемы. Причем вмешательство проводится через проколы под местным обезболиванием, и прямо в операционной пациент становится на ноги, а через час в буквальном смысле уходит домой.

Другой пример – активное внедрение кардиохирургами клиники под руководством кардиохирурга Александра Бабляка щадящих миниинвазивных методик в хирургии сердца. 70 % операций на открытом сердце в клинике «Добробут» проводятся миниинвазивно – через 5-10-сантиметровый разрез между ребрами, а не через 25-сантиметровый разрез грудины. Так выполняются пластики и протезирование клапанов, коронарное шунтирование, коррекция врожденных пороков, удаление опухолей сердца.

2. Частные сосудистая хирургия и хирургия сердца работают по системе fast track

Это максимальное сокращение времени, которое пациент проводит в стационаре. То есть все процедуры, которые согласно международным протоколам и гайдлайнам можно провести амбулаторно, проводятся амбулаторно. Разумеется, учитывается состояние пациента – никакой преждевременной выписки! Но и держать человека в стационаре без необходимости никто не будет. Такой подход, к слову, позволяет пациенту существенно сокращать затраты на лечение.

Фото сотрудников частной кардиохирургии Добробут

«Оптимизировать сроки пребывания пациента в стационаре нам помогает прежде всего использование миниинвазивных методик – восстановление после малоинвазивных операций занимает гораздо меньше времени. К примеру, после коронарного шунтирования, выполненного через межреберный разрез, пациенты уезжают домой на 4-5 день после операции», – рассказывает Татьяна Аникеева.

3. Есть все необходимое оборудование. И это медтехника последнего поколения!

Когда в распоряжении врача – все, что необходимо для быстрой точной диагностики и эффективного лечения, помощь оказывается на совершенно другом уровне.

«Даже если не брать операционные и реанимации, а вспомнить лишь то, что в смотровом кабинете кардиолога нашего Центра кардиохирургии есть не только УЗИ, но и возможность провести тест на беговой дорожке, уже можно сделать вывод об уровне оснащения клиники и подходу к диагностике и лечению. Ведь осмотр у кардиолога без УЗИ сердца и теста на беговой дорожке – трата времени», – объясняют в «Добробуте».

4. Полный цикл медицинской помощи

Попадая в крупную многопрофильную частную клинику, пациент, буквально не выходя из здания, может получить всю необходимую помощь: от полного обследования до консультации узкого специалиста и хирургического лечения.

«Сейчас мы работаем еще и над созданием катетерной лаборатории, открытие которой позволит проводить ургентные операции на сердце, например, стентирование во время острого коронарного синдрома. А кроме того, расширит спектр миниинвазивных кардиохирургических вмешательств, позволив выполнять миниинвазивные операции и на артериях, а также проводить операции на нескольких сосудистых руслах одновременно. Если сегодня наши хирурги делают миниинвазивно операции на сердце, только когда у пациента одна проблема, то с созданием лаборатории оперировать с минимальной травмой можно будет и сложные патологии, когда что-то одно корректируется эндоваскулярно, а другое – с помощью миниинвазивной хирургии. То есть пациенты, которым сегодня мы еще вынуждены разрезать грудину, в скором времени тоже будут лечиться с минимальным болевым синдромом и максимально коротким периодом восстановления», – делится планами Татьяна Аникеева.

5. Это patient-friendly-медицина

Любой пациент хорошей частной клиники скажет, что вот такой как раз и должна быть медицина: когда в центре – не врач, а пациент. И делается все возможное не только, чтобы вылечить человека, но и чтобы сделать это максимально быстро и в максимально комфортных условиях. Причем речь и о бытовых удобствах, и о комфорте психологическом. Пациентоориентированный подход – философия частной медицины во всем мире. И надо признать, украинские платные клиники успешно переняли опыт зарубежных коллег. А что нужно пациенту для скорейшего выздоровления, кроме качественного лечения? Правильно – доброжелательная атмосфера. В хороших клиниках это тоже часть терапии.