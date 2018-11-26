Помогать – это быть человеком: Щедрий Вівторок впервые в Украине

В 2018 году Украина официально присоединилась ко всемирному благотворительному движению #GivingTuesday. Каждый год в более чем 150 странах мира миллионы людей во вторник, после Дня благодарения, устраивают акции в пользу благотворительных организаций, рассказывают об этом в социальных сетях и призывают совершать добрые дела. 27 ноября #ЩедрийВівторок впервые объединит страну вокруг добрых дел и в который раз докажет, что украинцы — добрая нация.

«Что объединяет украинцев? Это не политические взгляды, не музыкальные предпочтения и даже не любимые блюда. Это – взаимопомощь. Мир не делится на тех, кто помогает, и тех, кому помогают, – у каждого человека есть чем поделиться. Помогать – это нормально. Помогать – это быть человеком и чувствовать себя важной частью этого мира», – говорит Мария Артеменко, руководитель проекта #ЩедрийВівторок в Украине.

К благотворительному движению #ЩедрийВівторок уже присоединились украинские города, среди которых Киев, Львов и Днепр, министерства, сотни коммерческих и общественных организаций и миллионы украинцев. В день Щедрого Вівторка на территории всей Украины, от запада до востока, от севера до юга, пройдут благотворительные акции в пользу тех, кто в этом нуждается.

«Благотворительность – это не только деньги. Кто-то может помочь добрым делом, кто-то идеей. Если объединить все три способа, получится мощный синергетический эффект, способный решить любые проблемы, – рассказывает Катерина Загорий, основательница Фонда семьи Загорий, инициатор Всеукраинского дня добрых дел в Украине. – Для меня помогать другим так же естественно, как дышать. Считаю, что желание совершать добрые дела должно стать естественным для каждого, а #ЩедрийВівторок – доброй традицией, которая каждый год будет объединять украинцев», – комментирует Катерина Загорий.

27 ноября известные украинские спортсмены сойдутся в поединке по настольному теннису и морскому бою в пользу спортшколы олимпийского резерва на линии разграничения. Десять популярных украинских музыкантов исполнят свои песни в кровати на радио Аристократы в поддержку детей, прикованных к кровати. Более 200 школ со всей Украины примут участие в Уроках доброты. Каждый желающий может присоединится к акции или инициировать собственную. Полный список акций по ссылке: http://givingtuesday.org.ua/participants.

В Украине #ЩедрийВівторок появился благодаря инициативной группе в составе Фонда семьи Загорий, Благотворительного фонда «Таблеточки», «Клубу Добродіїв», а также Украинского форума благотворителей.