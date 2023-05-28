Все вернулись живыми. Десять братьев Лысенко с Черкасщины уцелели в немецко-советской войне, отвоевав с первых и до последних ее дней 28 мая, 13:01 NV Премиум Ветераны Второй мировой войны братья Лысенко выстроились на лестнице возле сельсовета села Бровахи Черкасской области, 1982 год (Фото:Юрий Рост)

«Когда впервые я узнал об этом, меня обдало холодом, — писал известный в СССР фотограф Юрий Рост, — Пошли на работу братья и пришли с работы… потому что этой работой была война, которая приучила нас к смерти, и жизнь на войне нас смущает, почти пугает. Если бы пошли 10 и не вернулись, мы бы с грустью, но приняли этот факт, а здесь они все живы».

Именно Рост 40 лет тому назад снял братьев Лысенко, которым удалось выжить, защищая родину во время Второй мировой войны.

Их отец Макар Лысенко никогда не болел, но в 1936-м внезапно занемог и за одну ночь умер. Оставил вдовой жену Явдоху с 10 сыновьями и пятью дочерьми. Жили тогда Лысенко, как и все украинские крестьяне, бедно, но раз в неделю мать одевала детей во все чистое. Вот только обувь имели не все.

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Братья Лысенко возле сельсовета села Бровахи Черкасской области, 1982 год / Фото: Юрий Рост

А еще о характере рода Лысенко односельчане рассказывали, что колодец, который выкопал еще их прадед возле двора, они никогда не загораживали. Поэтому каждый мог прийти за водой хоть себе, хоть лошадей напоить.

Когда разразилась война, парни уже повырастали, а один успел и жениться. Провожая сыновей на фронт, Явдоха кропила их святой водой. Но то, как они все выжили в жестоких боях, до сих пор воспринимается как настоящее чудо.

Михаил под Каневом попал в плен — сбежал к своим, хотя таким непросто было уцелеть, доказывая, что не завербован немцами. Степан горел в танке, а самый старший, Хведось, потерял ногу, когда ходил в разведку под Будапештом. На фото он впереди с тростью.

Однако все они соглашались с братом Николаем, что страшнее войны был день, когда тот, еще не призванный в армию, по приказу начальства душил катком уже спелую пшеницу — чтобы богатый урожай 1941-го не достался врагу.

Домой возвращались по одному в течение двух лет после войны. Так пришли все десять — Хведось, Петро, Иван, Василий, Михаил, Степан, Николай, Павел, Андрей и последним Сашко.

Этот материал был напечатан в журнале NV за апрель 2023 года. Приобрести номер можно по ссылке.