Фильм Киборги собираются выдвинуть на Оскар - Сеитаблаев

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Афиша фильма

Афиша фильма

Фильм Киборги о защитниках Донецкого аэропорта собираются выдвинуть на кинопремию Оскар от Украины.

Об этом сообщил актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев в эфире 5 канала.

"Мы будем подаваться. Посмотрим, как решат члены украинского оскаровского комитета", - отметил он.

Сеитаблаев добавил, что подавляющее большинство международных фестивалей класса А очень ревностно относится к прокату ленты перед тем, как она попадает на фестиваль.

Напомним, Киборги появились на экранах 7 декабря. Лента рассказывает об обороне Донецкого аэропорта осенью 2014 года. Кассовые сборы фильма составили более 20 миллионов гривен.

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