09 ноября 2018, пятница

Еврокомиссар призвал привлечь к ответственности виновников нападений на активистов в Украине

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Йоханнес Хан встретился с активистами и адвокатом убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк
Фото: EU Delegation UA via Twitter

Йоханнес Хан встретился с активистами и адвокатом убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан призвал привлечь к ответственности виновников и заказчиков нападений на активистов в Украине, сообщает пресс-служба Представительства ЕС в Twitter.

Согласно сообщению, еврокомиссар уже прибыл с визитом в Украину. Он встретился с активистами и адвокатом убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

"Нападения на активистов являются неприемлемыми, их виновников и заказчиков следует привлечь к ответственности", - отметил Хан в ходе встречи.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк. В Киеве возле здания МВД прошла акция памяти активистки.

В ЕС призвали предать суду причастных к ее смерти.

Гандзюк похоронили в Херсоне.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

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Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.

Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двоих мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство, в котором расследуется нападение на херсонскую активистку, на статью Уголовного кодекса Умышленное убийство.

 

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