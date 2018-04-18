Звонил Ярошу и Яценюку. Добкин рассказал в суде о приезде Януковича в Харьков перед побегом из Украины

Добкин про Януковича: Он должен был остаться и умереть

18 апреля по делу о госизмене беглого президента Виктора Януковича в Оболонском суде Киева был допрошен в качестве свидетеля со стороны защиты народный депутат от Оппозиционного блока Михаил Добкин.

НВ приводит самые резонансные заявления во время допроса бывшего соратника Януковича.

Янукович звонил Ярошу, чтобы уговорить его не штурмовать Межигорье

По словам Добкина, который в начале 2014 года был главой Харьковской облгосадминистрации, Виктор Янукович 21 февраля 2014 года дважды связывался с экс-главой Правого сектора Дмитрием Ярошем, чтобы уговорить его не штурмовать Межигорье.

Первый раз он попросил, чтобы с Ярошем его соединил Александр Якименко, который на тот момент возглавлял СБУ. После этого Якименко передал трубку Януковичу.

"Он разговаривал, как я понял, с Дмитрием Ярошем, говорил о каких-то договоренностях, которые были по поводу того, что здания Межигорья не будут штурмовать", - заявил Добкин.

По его словам, через полчаса после этого разговора "информация о штурме Межигорья снялась", потому что "люди туда так и не дошли".

Добкин также рассказал, что через некоторое время, когда он вместе с Януковичем находился в здании резиденции областной администрации Харьковской области поступил еще один звонок о том, что в сторону Межигорья направилось еще больше людей. Нардеп отметил, что на момент появления этой информации охранника в Межигорье уже не было "речь шла только, может быть, об имущественных вопросах в большей степени".

Добкин утверждает, что второй раз Янукович общался с Ярошем "через Якименко". "Но я так понял, что второй раз этот разговор ничем не увенчался, потому что через какое-то время я понял, что в Межигорье зашли", - добавил он.

Януковичу угрожала опасность, но он должен был остаться и умереть

Во время допроса в суде Михаил Добкин выразил мнение, что Януковичу в Украине угрожала физическая опасность, но он должен был остаться, несмотря на это.

"Такая была атмосфера... Мы не знали, что может произойти через полчаса, через пять минут… Весь мой негатив к Януковичу, который я позволил себе выплеснуть публично, заключается в том, что он даже если понимал, что умрет – а он, скорее всего, понимал, что умрет, – он должен был остаться и умереть. Он – глава государства, избирается на эту должность, должен был понимать, что такой час может настать", - сказал нардеп.

Он также утверждал, что в Харьков Янукович приехал уверенным в себе человеком, когда они расставались "он (Янукович - ред.) был внешне даже постаревшим человеком лет на 10", а когда Добкин в следующий раз увидел беглого президента по телевизору "это уже был не тот Янукович, которого я привык видеть".

"Считаю, одно из переживаний, которое у него было, – по поводу своей безопасности", – подытожил нардеп.

Янукович считал соглашение с оппозицией достижением и высказывал претензии Яценюку

Добкин заявил на суде, что подписанное с оппозицией незадолго до своего побега соглашение Янукович считал достижением.

"Он в деталях рассказывал мне о большой его личной победе, достигнутой при подписании данного соглашения", - утверждал нардеп.

Янукович и Виталий Кличко во время подписания соглашения Януковича с оппозицией, 21 февраля 2014 года / Фото: EPA

Добкин также упомянул, что, как он понял, Януковичу гарантировало выполнение этого соглашения "высшее руководство" США и России.

Однако, когда начали поступать "тревожные сигналы" и Янукович был "уже в немного нервном состоянии", он сказал, чтобы его соединили с Арасением Яценюком.

"Его с Яценюком соединили, он разговаривал с Яценюком и высказывал ему претензии по поводу того, что он не держит своего слова и не выполняет взятую на себя часть договоренностей, из которых я понял, что Яценюк или кто-то другой должны были отвести людей с блокады основных государственных зданий в правительственном квартале в Киеве", - утверждает Добкин.

Прокурор заявил о том, что СБУ сообщала Януковичу об угрозах со стороны России

Прокурор Руслан Кавченко заявил в суде, что СБУ предупреждала Виктора Януковича об угрозе со стороны России. Суд приобщил к делу документы, которые это подтверждают.

Кравченко отметил, что защита пыталась убедить суд в том, что беглый экс-президент ничего не знал о многочисленных угрозах нацбезопасности.

"Письмо от главы СБУ от 15 января 2013 года содержит резолюцию и подпись Януковича. В нем говорится о том, что при президенте РФ создана межведомственная группа, которая должна была обеспечить экономическую, гуманитарную и политическую интервенцию Украины", - сообщил прокурор.

А 17 февраля 2014 года глава СБУ Александр Якименко писал главе Администрации президента Андрею Клюеву, что РФ активизирует правительственные и неправительственные усилия, чтобы инспирировать сепаратистские настроения и навязать мнение о необходимости вмешательства России во внутренние дела Украины, пропагандирует идеи автономии для востока и юга, федерализации Украины и обращения за помощью к РФ.

Добкин рассказал, как после отъезда Януковича ему позвонил Турчинов

По словам Добкина, он в последний раз видел Януковича рано утром 22 февраля 2014 года и не встречался с ним, когда он улетал.

В тот же день ему на мобильный позвонил на тот момент уже и.о. президента Александр Турчинов и сообщил, что в стране поменялась власть.

"Суть его обращения ко мне была, чтобы я сделал все от меня зависящее и обеспечил безопасность для перемещения находящейся на тот момент под арестом в Харькове Юлии Тимошенко в харьковский аэропорт, а туда за ней уже выслали специальный борт", - рассказал нардеп.

Юлия Тимошенко на Майдане 22 февраля 2014 года / Фото: EPA

Добкин добавил, что выполнил это поручение и обеспечил безопасную доставку Тимошенко в аэропорт.

Полное видео допроса Добкина по делу о госизмене Януковича

НВ