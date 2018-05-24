Звездные кандидаты в президенты Украины. Кому выгодно превратить выборы в фарс

О своих намерениях пойти на выборы в 2019 году сообщили звезды украинской эстрады

Чем ближе к президентским выборам в Украине, тем больше отечественных звезд телеэкранов озвучивают свои планы принять в них участие и стать главой государства. О потенциальных звездных президентах - в сюжете Радио НВ.

На сцене, как в Аппарате Президента

О своих намерениях пойти на выборы в 2019 году уже сообщил народный артист, певец и композитор Иво Бобул. Он отметил, что начинает собирать деньги на избирательную кампанию и не сомневается в поддержке электората.

"Конечно, сейчас собираю деньги. Народ меня поддержит, знаю это 100%. Я решился на этот шаг, потому что страна, в которой мы живем, идет не туда, куда нужно. Мы падаем в какую-то бездну и нужно остановиться", - заявил Иво Бобул.

"Звездные" кандидаты не имеют реальных шансов на выборах, но их участие может изменить ситуацию для рейтинговых политиков

Команда и программа уже практически готовы, отметил певец. Когда начнется реальный избирательный процесс, можно будет выйти и проанонсировать политическую платформу, добавил Бобул.

Он также сообщил, что намерен просить деньги на избирательную кампанию у президента США Дональда Трампа, потому что имеет "общие с ним взгляды", отметил народный артист с улыбкой на лице. Исполнитель также отметил, что в Украине "нужно поднимать экономику, дать людям возможность работать".

Певец Олег Винник также сказал в эфире одного из украинских телеканалов о том, что не против баллотироваться на пост главы государства. Единственное, что пока останавливает певца, это отсутствие миллиарда.

"Если бы я был миллиардером и знал, что мой бюджет больше Украины, я тогда пошел бы в президенты и сделал страну счастливой. Я об этом задумывался, как это круто, иметь средства и вложить их в развитие своей страны", - рассказал Олег Винник.

Cлуга народа не сдается без боя. Статистика

Социологи ставят на высокие позиции в рейтингах музыканта Святослава Вакарчука. Группа Рейтинг дает ему 9% поддержки. Владимир Зеленский получил 8% процентов поддержки электората.

В столкновении с Вакарчуком действующий президент Петр Порошенко проиграл бы ему с результатом почти 11% против 28,6%

Шоумен также является лидером так называемого второго выбора.

То есть его могли бы поддержать до 6% от тех, кто не нашел бы в списке кандидатов своего фаворита. А менее трети сторонников Вакарчука, если он не примет участия в выборах, готовы отдать голоса за Зеленского.

Оба пользуются высоким уровнем доверия среди граждан, более 30% опрошенных полагаются на них. Похожие цифры дает Зеленскому и Вакарчуку Киевский международный институт социологии - 10,8% и 9,6% соответственно.

"Новые лица", согласно последнему опросу, во втором туре побеждают всех соперников, кроме Анатолия Гриценко, с которым уравнивают свои результаты.

Если говорить о втором туре выборов, то в столкновении с Вакарчуком действующий президент Петр Порошенко проиграл бы ему с результатом почти 11% против 28,6%, а если бы схватился с Зеленским - 13% против почти 28%.

Вице-спикер Оксана Сыроид выразила свое мнение по этому поводу в кулуарах парламента: "Выборы - это сакральный процесс. Граждане участвуют в создании государства. Это нельзя превращать в фарс, что мы сейчас и наблюдаем".

Фарс, звездная болезнь или происки большой политики

Ранее представители арт-сферы преимущественно украшали списки различных партийных сил, отметил политтехнолог Андрей Золотарев. По словам эксперта, сегодня достаточно инструментов для того, чтобы артисты могли бороться с системными политиками.

"Вакарчук - типичный американский племянник на выборах. Не факт, что будет баллотироваться, потому что "сыроват" на президентских выборах. Возможно, попробует на парламентских. Зеленский, скорее всего, рассматривался, как торпеда, направленная против Вакарчука. На арене появились шоумены, подтянутся и другие политические фрики. Социальные сети позволяют политическим фрикам на равных бороться с политиками. На фоне самодискредитации политического класса в Украине, политиков на повороте обходят шуты", - отметил политтехнолог. Рейтинги в период между выборами - это инфляционная вещь. Их надо удерживать, а для этого нужна политическая машина, добавил эксперт.

По его словам, говорить о серьезных шансах на выборах Зеленского и Бобула нельзя. Однако они безусловно играют свою неотъемлемую роль. Об этом заявил политический эксперт Валерий Клочок. Эти кандидаты не имеют реальных шансов на победу, но их участие в выборах может изменить ситуацию для рейтинговых политиков.

"Относиться серьезно к намерениям звезд прийти в политику я бы не стал. Но можно рассматривать как технических кандидатов, которые будут забирать голоса у Тимошенко и других политиков", - подчеркнул Клочок.

По данным социологов, треть граждан со своим кандидатом пока не определились. Президентские выборы должны состояться в марте следующего года.