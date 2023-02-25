«АВРОРА МУЛЬТИМАРКЕТ» начала благотворительный сбор на дроны для ВСУ через UNITED24 25 февраля, 10:26 Новости компаний АВРОРА МУЛЬТИМАРКЕТ

Цель — сбор средств на закупку разведывательных дронов RQ-35 Heidrun для ВСУ.

Сеть мультимаркетов «Аврора» вместе с инициированной Президентом Украины фандрейзинговой платформой United24 к годовщине несокрушимости объявили масштабную благотворительную кампанию «Путь к Победе», которая продлится с 22 февраля по 05 апреля 2023 года.

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«Путь к Победе» присоединяется к действующему сбору на «Армию дронов» звезды «Звездных войн», амбассадора United24 Марка Хэмилла.

Фото: АВРОРА МУЛЬТИМАРКЕТ

«В жизни все не так, как в кино. Не существует никаких супергероев в плащах, рыцарей-джедаев, машин времени или волшебных палочек. Есть миллионы реальных людей, которые противостоят настоящему злу. И они нуждаются в реальной поддержке. Мы можем помочь им. Каждое ваше пожертвование приближает победу света над тьмой и делает каждого из нас немного супергероем. Настоящим», — Марк Хэмилл, амбассадор United24, звезда «Звездных войн».

Также к благотворительной акции присоединились украинские звезды Оля Полякова, Анна Тринчер и POSITIFF, записавшие в рамках кампании песню «Путь к Победе».

Фото: АВРОРА МУЛЬТИМАРКЕТ

«За последний год мы коренным образом изменились. Несмотря на личностные трансформации, мы стали более крепкими, выносливыми, с большим осознанием того, кто мы и в чем наша уникальность. Мы научились жить под воздушными тревогами и пусками ракет, не потеряли жажду жизни, прячась в укрытиях, и знаем цену каждого нового дня. И чтобы эта цена была меньше, вместе с United24 и ТМ „Аврора“ мы открываем масштабный сбор на „Армию дронов“ для наших бесстрашных воинов. Присоединяйтесь! Потому что в единении — наша сила, а значит, и Победа!» — говорит певица Оля Полякова.

Анна Тринчер отметила, что для нее участие в таких кампаниях очень важно: «Это не первая совместная акция с „Авророй“, и я очень благодарна за такое предложение, ведь уверена, что наши усилия пойдут во благо нашей стране, помогут приблизить Победу. Я неоднократно слышала о необходимости и важности дронов на фронте, поэтому с радостью участвую в акции и приглашаю всех украинцев присоединиться к ней. Вместе мы — движущая сила, и сможем помочь нашим защитникам. Слава Украине!»

Фото: АВРОРА МУЛЬТИМАРКЕТ

Чтобы присоединиться к акции, нужно купить товар на сумму от 80 грн в сети мультимаркетов «Аврора» и получить благотворительную фишку с героями комиксов всего за 2 грн. Гривна с каждой проданной фишки будет идти на покупку дронов.

Дополнительно фишки можно получать при покупке товаров брендов-партнеров или просто покупать в кассе магазина за 10 грн. Для хранения 30 коллекционных фишек предусмотрены специальные стилизованные тубусы.

Особенность акции «Путь к Победе» — два выпуска патриотических комиксов, каждый из которых обойдется в 77 грн. Вся прибыль от продажи комиксов, фишек и тубусов будет перечислена через платформу United24. Также все желающие могут просто задонатить любую сумму на банку акции в Monobank.

Фото: АВРОРА МУЛЬТИМАРКЕТ

«Вся команда „Авроры“ искренне благодарит клиентов и генеральных партнеров — бренды Videx и Panasonic — за поддержку благотворительных инициатив. Надеемся, что на этот раз удастся собрать еще больше средств на закупку дронов RQ-35 Heidrun. Это очень важная миссия, ведь разведывательные беспилотники — глаза нашей армии. Они помогают разоблачать коварные планы врага и сохранять жизнь нашим защитникам. Каждая копейка с проданных фишек, тубусов и комиксов будет направлена ​​на покупку дронов через платформу United24. За каждую гривну — отчитаемся. Поэтому двигаемся вместе к нашей общей Победе, ведь это сегодня цель № 1 для каждого украинца», — говорит Роман Сивковский, директор по маркетингу сети «Аврора».

Идея проекта принадлежит продюсерской компании Art Nation Loyalty, объединившей лучших художников и сценаристов в работе над героическими комиксами о сопротивлении украинцев в первые месяцы российско-украинской войны. В 10 рисованных историях освещены реальные события, поддерживавшие многих в сложное время: об острове Змеином, о легендарном Призраке Киева, крепости «Азовсталь», и другие.

Эдуард Ахрамович, генеральный продюсер Art Nation Loyalty, отмечает: «Кампании должны отвечать требованиям времени. Нет большей мечты для украинцев, чем Победа. В „Пути к Победе“ мы смогли объединить усилия бизнеса, общественности и публичных лиц, это очень ценно. К тому же этот проект откроет миру настоящих супергероев ХХ века, которые находятся рядом и ежедневно ведут борьбу на стороне света. Мы ценим открытость „Авроры“ новым идеям и постоянную поддержку благотворительных инициатив».

Фото: АВРОРА МУЛЬТИМАРКЕТ

«В детстве я восхищался супергероями из комиксов, их отвагой, справедливостью и несокрушимостью. Сегодня борьба добра со злом происходит уже не на страницах художественных произведений, а в нашей повседневной жизни. Настоящими супергероями для меня стали наши защитники и защитницы. Благодаря им Украина превратилась в пример стойкости, единства и веры в победу добра. Благотворительная кампания „Путь к Победе“ — это способ отдать дань уважения Героям, которые борются за нашу независимость», — поделился своим мнением о благотворительной акции POSITIFF.