Установлены личности почти 900 российских оккупантов, совершавших преступления против мирного населения в Киевской области — СБУ

2 мая, 15:13
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Установлены лица почти 900 российских оккупантов, совершавших преступления против мирного населения в Киевской области (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Установлены лица почти 900 российских оккупантов, совершавших преступления против мирного населения в Киевской области (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

СБУ установила личности почти 900 российских оккупантов, совершавших преступления против мирного населения в Киевской области.

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В спецслужбе заявили, что у них есть вся информация на оккупантов, а также доказательства их зверств.

«Пока проверяются данные о причастности к преступлениям еще более 2,5 тыс. рашистов, чьи подразделения базировались на территории Киевской области», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://twitter.com/ServiceSsu/status/1521089492521820161
https://www.youtube.com/watch?v=TQGnKe82xwc&t=2s

В СБУ заявили, что продолжают документировать каждого российского захватчика. Следователи и оперативные подразделения опросили почти 7 тысяч свидетелей вражеских зверств.

Также СБУ разоблачила около 100 коллаборантов, помогавших врагу в Киевской области.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Киевская область Война России против Украины

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